Ξεσηκωμός της Gen Z και στο Μεξικό - Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη βία και το έγκλημα

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλο το Μεξικό υπό το σύνθημα της «Generation Z», καταγγέλλοντας την αυξανόμενη βία μετά τη δημόσια δολοφονία ενός δημάρχου που είχε ταχθεί κατά του εγκλήματος νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στην Πόλη του Μεξικού, μια μικρή ομάδα κουκουλοφόρων διαδηλωτών γκρέμισε φράχτες γύρω από το Εθνικό Παλάτι, όπου κατοικεί η πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, προκαλώντας συγκρούσεις με δυνάμεις καταστολής που έκαναν χρήση δακρυγόνων, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Ο υπουργός δημόσιας ασφάλειας της Πόλης του Μεξικού, Πάμπλο Βάσκεθ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι 100 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 40 χρειάστηκαν νοσηλεία. Άλλοι 20 πολίτες τραυματίστηκαν επίσης, είπε ο Βάσκεθ στο τοπικό μέσο Milenio.

Ο υπουργός δημόσιας ασφάλειας πρόσθεσε ότι έγιναν 20 συλλήψεις και ακόμη 20 άτομα «παραπέμφθηκαν για διοικητικά παραπτώματα».

Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις του Μεξικού, μεταξύ των οποίων και στην πολιτεία Μιτσοακάν στα δυτικά, όπου η οργή έχει φουντώσει μετά τη δολοφονία, την 1η Νοεμβρίου, του δημάρχου της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα σε δημόσια εκδήλωση για τη Μέρα των Νεκρών.

Κάποιοι διαδηλωτές στην Πόλη του Μεξικού κατεύθυναν την οργή τους στο κόμμα της Σεϊνμπάουμ, φωνάζοντας «Έξω, Morena». Άλλοι ζήτησαν πιο ισχυρές κρατικές προσπάθειες για να σταματήσει το έγκλημα και η βία, φωνάζοντας «Ο Κάρλος δεν πέθανε, η κυβέρνηση τον σκότωσε».

Μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Generation Z Mexico» και κάλεσε στις διαδηλώσεις, έχει δηλώσει σε ένα «μανιφέστο» που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ακομμάτιστη και εκπροσωπεί τη μεξικανική νεολαία που έχει κουραστεί από τη βία, τη διαφθορά και την κατάχρηση εξουσίας.

Ο όρος Generation Z αναφέρεται σε άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012, μετά τη γενιά των millennials, και ομάδες διαμαρτυρίας σε άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει την ονομασία αυτή για να προωθήσουν κοινωνική και πολιτική αλλαγή.

Η κυβέρνηση της Σεϊνμπάουμ έχει αμφισβητήσει τα κίνητρα πίσω από τις πορείες του Σαββάτου (16/11), λέγοντας ότι οργανώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από δεξιούς πολιτικούς αντιπάλους και προωθήθηκαν από bots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.