ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξεσηκωμός της Gen Z και στο Μεξικό - Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη βία και το έγκλημα
Ειδήσεις
14:30 - 16 Νοε 2025

Ξεσηκωμός της Gen Z και στο Μεξικό - Μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη βία και το έγκλημα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλο το Μεξικό υπό το σύνθημα της «Generation Z», καταγγέλλοντας την αυξανόμενη βία μετά τη δημόσια δολοφονία ενός δημάρχου που είχε ταχθεί κατά του εγκλήματος νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στην Πόλη του Μεξικού, μια μικρή ομάδα κουκουλοφόρων διαδηλωτών γκρέμισε φράχτες γύρω από το Εθνικό Παλάτι, όπου κατοικεί η πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, προκαλώντας συγκρούσεις με δυνάμεις καταστολής που έκαναν χρήση δακρυγόνων, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Ο υπουργός δημόσιας ασφάλειας της Πόλης του Μεξικού, Πάμπλο Βάσκεθ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι 100 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 40 χρειάστηκαν νοσηλεία. Άλλοι 20 πολίτες τραυματίστηκαν επίσης, είπε ο Βάσκεθ στο τοπικό μέσο Milenio.

Ο υπουργός δημόσιας ασφάλειας πρόσθεσε ότι έγιναν 20 συλλήψεις και ακόμη 20 άτομα «παραπέμφθηκαν για διοικητικά παραπτώματα».

Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις του Μεξικού, μεταξύ των οποίων και στην πολιτεία Μιτσοακάν στα δυτικά, όπου η οργή έχει φουντώσει μετά τη δολοφονία, την 1η Νοεμβρίου, του δημάρχου της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα σε δημόσια εκδήλωση για τη Μέρα των Νεκρών.

Κάποιοι διαδηλωτές στην Πόλη του Μεξικού κατεύθυναν την οργή τους στο κόμμα της Σεϊνμπάουμ, φωνάζοντας «Έξω, Morena». Άλλοι ζήτησαν πιο ισχυρές κρατικές προσπάθειες για να σταματήσει το έγκλημα και η βία, φωνάζοντας «Ο Κάρλος δεν πέθανε, η κυβέρνηση τον σκότωσε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dea2z734bwup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Generation Z Mexico» και κάλεσε στις διαδηλώσεις, έχει δηλώσει σε ένα «μανιφέστο» που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ακομμάτιστη και εκπροσωπεί τη μεξικανική νεολαία που έχει κουραστεί από τη βία, τη διαφθορά και την κατάχρηση εξουσίας.

Ο όρος Generation Z αναφέρεται σε άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012, μετά τη γενιά των millennials, και ομάδες διαμαρτυρίας σε άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει την ονομασία αυτή για να προωθήσουν κοινωνική και πολιτική αλλαγή.

Η κυβέρνηση της Σεϊνμπάουμ έχει αμφισβητήσει τα κίνητρα πίσω από τις πορείες του Σαββάτου (16/11), λέγοντας ότι οργανώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από δεξιούς πολιτικούς αντιπάλους και προωθήθηκαν από bots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/11/2025 - 15:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρυσοχοΐδης: Να «ξηλώσουμε» την αντίληψη ότι οικογένειες με χρήματα και όπλα επιβάλλουν τα συμφέροντά τους
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Να «ξηλώσουμε» την αντίληψη ότι οικογένειες με χρήματα και όπλα επιβάλλουν τα συμφέροντά τους

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού
Αυτοδιοίκηση

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού

ΠΑΣΟΚ: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καθοδηγεί στους αγώνες για Παιδεία, Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καθοδηγεί στους αγώνες για Παιδεία, Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετακομίζει στο Μεξικό η εθνική Ιράν ενόψει Μουντιάλ
Ειδήσεις

Μετακομίζει στο Μεξικό η εθνική Ιράν ενόψει Μουντιάλ

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι
Ειδήσεις

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό
Ειδήσεις

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις
Ειδήσεις

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:37

Βρυξέλλες–Βουδαπέστη: Συμφωνία για 16,4 δισ. ευρώ με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:36

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney

Magazino
29/05/2026 - 16:33

«Ζεστός» ο Ντε Νίρο για νέα συνεργασία με τον Σκορσέζε

Πολιτική
29/05/2026 - 16:20

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:18

Ισόβια στον γυναικοκτόνο των Αμπελοκήπων για τη δολοφονία της συζύγου το 2024

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:12

Chips Act 2.0: Η Ευρώπη επενδύσει €120 δισ. με σκοπό την ανάκτηση τεχνολογικής κυριαρχίας

Ειδήσεις
29/05/2026 - 15:57

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Η ισχύς εν τη ενώσει με επίκεντρο την κοινωνία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 15:53

ΔΥΠΑ: Προσοχή σε μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες κρατήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Ειδήσεις
29/05/2026 - 15:52

Άμυνα: Η Πολωνία ανοίγει τον δρόμο στο SAFE με εκταμίευση 6,6 δισ. ευρώ

Magazino
29/05/2026 - 15:38

Το πρώτο βιβλίο για παιδιά από το El Sombrero είναι γεγονός

Πολιτική
29/05/2026 - 15:35

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Η πολιτική αλλαγή περνά από την περιφέρεια και την ανάπτυξη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/05/2026 - 15:20

Το «This is Athens City Festival» έφερε Greek cinema vibes στο Πάρκο Ελευθερίας

Οικονομία
29/05/2026 - 15:17

Στις αγορές το Δημόσιο με νέο έντοκο 52 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/05/2026 - 15:09

Πυρηνική ενέργεια: Τι εξετάζει η Ελλάδα - Τα μηνύματα Τσάφου και το νέο σχέδιο προετοιμασίας

Πολιτική
29/05/2026 - 14:56

Στην επίσημη εκδήλωση για τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το CERN ο Καλαφάτης

Νομίσματα
29/05/2026 - 14:53

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά

Πολιτική
29/05/2026 - 14:48

Alco: ΝΔ 23,5%, Τσίπρας 12,8%, ΠΑΣΟΚ 10% και Καρυστιανού 9,5% - «Μάχη» για τους αναποφάσιστους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/05/2026 - 14:23

Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 868.466 δικαιούχους

Ανεμοδείκτης
29/05/2026 - 14:23

Βρήκε ήδη ο Τσίπρας την επικεφαλής του Επικρατείας;

Ειδήσεις
29/05/2026 - 14:20

ΟΗΕ: Επείγουσα προτεραιότητα η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 14:17

Υπό πίεση ο Σάντσεθ: Υποθέσεις διαφθοράς πλήττουν τους Σοσιαλιστές - Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα

Ανεμοδείκτης
29/05/2026 - 14:13

Ο Μιχάλης Σάλλας περιγράφει «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα»

Ναυτιλία
29/05/2026 - 14:11

Η Ανθή Μήλιου επικεφαλής του Lloyd’s Register στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 14:09

ΥΠΕΞ Πακιστάν: Στην Ουάσιγκτον για τη συμφωνία με Ιράν – Τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης

Πολιτική
29/05/2026 - 14:02

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επαναφέρει ένα σκηνικό πόλωσης που παραπέμπει στην προηγούμενη δεκαετία

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:49

ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων, το 21ο, κατά της Ρωσίας μετά το πλήγμα στη Ρουμανία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/05/2026 - 13:48

Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/05/2026 - 13:47

Η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνιστεί για 2η χρονιά στο Panathēnea Festival

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 13:46

EY World Entrepreneur Of The Year 2026: Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Χάρη Βαφειά

Πολιτική
29/05/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Γρήγορα ξέχασε ο κ. Γεωργιάδης την υπόθεση Novartis

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ