Γερμανία: Ξανανοίγει ο δρόμος για εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ

Η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να τερματίσει από την επόμενη εβδομάδα την παύση που είχε επιβάλει σε ορισμένες εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η κυβέρνηση θα επανέλθει, κατά κανόνα, στη διαδικασία αξιολόγησης κάθε αιτήματος ξεχωριστά για τις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο πεδίο.

Με αυτή την απόφαση, θα μπορούν να ξαναξεκινήσουν από τις 24 Νοεμβρίου οι εξαγωγές που είχαν «παγώσει» τον Αύγουστο. Η Γερμανία, η οποία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή όπλων του Ισραήλ μετά τις ΗΠΑ, είχε τότε ανακοινώσει την αναστολή συγκεκριμένων εξαγωγών λόγω της αυξημένης κοινωνικής πίεσης σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Η αναστολή αφορούσε εξοπλισμό που ήταν πιθανό να χρησιμοποιηθεί στις επιχειρήσεις στη Γάζα, αλλά δεν επηρέαζε συστήματα που θεωρούνται κρίσιμα για την άμυνα του Ισραήλ απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση μιας μόνιμης ειρηνικής λύσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, στη βάση της αρχής των δύο κρατών και ότι θα συνεχίσει να συνεισφέρει στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Γάζας.