ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Ξανανοίγει ο δρόμος για εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ
Ειδήσεις
12:01 - 17 Νοε 2025

Γερμανία: Ξανανοίγει ο δρόμος για εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η γερμανική κυβέρνηση σκοπεύει να τερματίσει από την επόμενη εβδομάδα την παύση που είχε επιβάλει σε ορισμένες εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η κυβέρνηση θα επανέλθει, κατά κανόνα, στη διαδικασία αξιολόγησης κάθε αιτήματος ξεχωριστά για τις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο πεδίο.

Με αυτή την απόφαση, θα μπορούν να ξαναξεκινήσουν από τις 24 Νοεμβρίου οι εξαγωγές που είχαν «παγώσει» τον Αύγουστο. Η Γερμανία, η οποία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή όπλων του Ισραήλ μετά τις ΗΠΑ, είχε τότε ανακοινώσει την αναστολή συγκεκριμένων εξαγωγών λόγω της αυξημένης κοινωνικής πίεσης σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Η αναστολή αφορούσε εξοπλισμό που ήταν πιθανό να χρησιμοποιηθεί στις επιχειρήσεις στη Γάζα, αλλά δεν επηρέαζε συστήματα που θεωρούνται κρίσιμα για την άμυνα του Ισραήλ απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση μιας μόνιμης ειρηνικής λύσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, στη βάση της αρχής των δύο κρατών και ότι θα συνεχίσει να συνεισφέρει στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Γάζας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουρκία: Εκτοξεύτηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού τον Οκτώβριο 2025
Ειδήσεις

Τουρκία: Εκτοξεύτηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού τον Οκτώβριο 2025

Από τις απειλές στον διάλογο: Ο Τραμπ ζητά συνάντηση με τον Μαμντάνι
Ειδήσεις

Από τις απειλές στον διάλογο: Ο Τραμπ ζητά συνάντηση με τον Μαμντάνι

Ελίν: Ανακοίνωση συγκρότησης του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Ιωάννης Αληγιζάκης
Επιχειρήσεις

Ελίν: Ανακοίνωση συγκρότησης του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Ιωάννης Αληγιζάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone
Ειδήσεις

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες
Ειδήσεις

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Γερμανία: Υποχωρεί ελαφρώς η πίεση στις τιμές, αλλά ο πληθωριστικός κίνδυνος παραμένει υψηλός
Ειδήσεις

Γερμανία: Υποχωρεί ελαφρώς η πίεση στις τιμές, αλλά ο πληθωριστικός κίνδυνος παραμένει υψηλός

ΟΗΕ: Ρωσία και Ισραήλ στη «μαύρη λίστα» σεξουαλικής βίας σε πολέμους – Αντιδρά το Τελ Αβίβ
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Ρωσία και Ισραήλ στη «μαύρη λίστα» σεξουαλικής βίας σε πολέμους – Αντιδρά το Τελ Αβίβ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ