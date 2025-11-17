Από τις απειλές στον διάλογο: Ο Τραμπ ζητά συνάντηση με τον Μαμντάνι

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Κυριακή (16/11) ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, παρότι οι δύο πολιτικοί έχουν στο παρελθόν ανταλλάξει σκληρές δημόσιες κατηγορίες.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ενώ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον μετά το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «θα βρουν μία λύση». Όπως είπε, «ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θα έλεγα, θα ήθελε να συναντηθεί μαζί μας».

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, διευκρίνισε αργότερα ότι ο Τραμπ αναφερόταν στον Μαμντάνι και ότι προς το παρόν δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντηση.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την επιθυμία «να δει ότι όλα θα πάνε καλά για τη Νέα Υόρκη», υπογραμμίζοντας μία πιο μετριοπαθή ρητορική σε σχέση με τις προηγούμενες επιθέσεις του εναντίον του Μαμντάνι.

Από την πλευρά του, οι εκπρόσωποι του Μαμντάνι δεν έκαναν άμεση δήλωση για τη συγκεκριμένη κίνηση, όμως θυμίζουν ότι ο ίδιος ο Μαμντάνι είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδιάζει να επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο, γιατί θεωρεί ότι «η σχέση αυτή θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία της πόλης».

Η στάση αυτή του Τραμπ φαίνεται ως μια πιθανή αποκλιμάκωση, μετά από μήνες έντασης. Κατά την προεκλογική εκστρατεία αλλά και μετά τη νίκη του Μαμντάνι, ο Τραμπ τον είχε κατηγορήσει επανειλημμένα ως «κομμουνιστή», ενώ είχε απειλήσει με διακοπή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς τη Νέα Υόρκη και ακόμα και απέλασή του, ενέργεια που προκάλεσε ευρείες αντιδράσεις.

Ο Μαμντάνι, 34 ετών, είναι δημοκρατικός σοσιαλιστής και η εκλογή του χαρακτηρίστηκε ιστορική.

Η απόφαση του Τραμπ να προτείνει διάλογο έρχεται τη στιγμή που δείχνει να υιοθετεί πιο ρεαλιστική προσέγγιση - είτε ως πολιτικό σήμα, είτε για πρακτικούς λόγους - γεγονός που ενδέχεται να ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία, αν και οι προηγούμενες εκατέρωθεν επιθέσεις έχουν αφήσει βαθιά ρήγματα.