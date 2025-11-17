ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Από τις απειλές στον διάλογο: Ο Τραμπ ζητά συνάντηση με τον Μαμντάνι
Ειδήσεις
11:44 - 17 Νοε 2025

Από τις απειλές στον διάλογο: Ο Τραμπ ζητά συνάντηση με τον Μαμντάνι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Κυριακή (16/11) ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, παρότι οι δύο πολιτικοί έχουν στο παρελθόν ανταλλάξει σκληρές δημόσιες κατηγορίες.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ενώ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον μετά το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «θα βρουν μία λύση». Όπως είπε, «ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θα έλεγα, θα ήθελε να συναντηθεί μαζί μας».

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, διευκρίνισε αργότερα ότι ο Τραμπ αναφερόταν στον Μαμντάνι και ότι προς το παρόν δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντηση.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την επιθυμία «να δει ότι όλα θα πάνε καλά για τη Νέα Υόρκη», υπογραμμίζοντας μία πιο μετριοπαθή ρητορική σε σχέση με τις προηγούμενες επιθέσεις του εναντίον του Μαμντάνι.

Από την πλευρά του, οι εκπρόσωποι του Μαμντάνι δεν έκαναν άμεση δήλωση για τη συγκεκριμένη κίνηση, όμως θυμίζουν ότι ο ίδιος ο Μαμντάνι είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδιάζει να επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο, γιατί θεωρεί ότι «η σχέση αυτή θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία της πόλης».

Η στάση αυτή του Τραμπ φαίνεται ως μια πιθανή αποκλιμάκωση, μετά από μήνες έντασης. Κατά την προεκλογική εκστρατεία αλλά και μετά τη νίκη του Μαμντάνι, ο Τραμπ τον είχε κατηγορήσει επανειλημμένα ως «κομμουνιστή», ενώ είχε απειλήσει με διακοπή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς τη Νέα Υόρκη και ακόμα και απέλασή του, ενέργεια που προκάλεσε ευρείες αντιδράσεις.

Ο Μαμντάνι, 34 ετών, είναι δημοκρατικός σοσιαλιστής και η εκλογή του χαρακτηρίστηκε ιστορική.

Η απόφαση του Τραμπ να προτείνει διάλογο έρχεται τη στιγμή που δείχνει να υιοθετεί πιο ρεαλιστική προσέγγιση - είτε ως πολιτικό σήμα, είτε για πρακτικούς λόγους - γεγονός που ενδέχεται να ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία, αν και οι προηγούμενες εκατέρωθεν επιθέσεις έχουν αφήσει βαθιά ρήγματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 11:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ σε… χαρτονόμισμα: Σχέδιο για $250 δολάρια με προεδρικό «άρωμα» στις ΗΠΑ
Νομίσματα

Τραμπ σε… χαρτονόμισμα: Σχέδιο για $250 δολάρια με προεδρικό «άρωμα» στις ΗΠΑ

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν
Ειδήσεις

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο
Ειδήσεις

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ