Τουρκία: Εκτοξεύτηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού τον Οκτώβριο 2025

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός της Τουρκίας τον Οκτώβριο του 2025, με το έλλειμμα να διαμορφώνεται στα 223,2 δισ. τουρκικές λίρες, αυξημένο σε σχέση με τα 186,3 δισ. λίρες που είχαν καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Η άνοδος του ελλείμματος αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση των δημοσίων δαπανών. Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 43,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,37 τρισ. λίρες. Από αυτές, οι άτοκες δαπάνες κατέγραψαν ισχυρή άνοδο 48%, αγγίζοντας τα 1,21 τρισ. λίρες, ενώ οι πληρωμές τόκων αυξήθηκαν κατά 15,6%, φτάνοντας τα 157,4 δισ. λίρες.

Παράλληλα, τα δημόσια έσοδα κινήθηκαν επίσης ανοδικά. Οι εισπράξεις του προϋπολογισμού ενισχύθηκαν κατά 49,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,15 τρισ. λίρες. Ιδιαίτερα τα φορολογικά έσοδα σημείωσαν άλμα 51,6%, αγγίζοντας τα 976 δισ. λίρες, με σημαντική συμβολή από τον φόρο εισοδήματος, τον εγχώριο ΦΠΑ και τους φόρους σε τραπεζικές και ασφαλιστικές συναλλαγές.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα εμφάνισε επίσης επιδείνωση και διαμορφώθηκε στα 65,8 δισ. λίρες τον Οκτώβριο 2025, έναντι 50,1 δισ. λιρών τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η νέα αύξηση των ελλειμμάτων επιβεβαιώνει τις συνεχιζόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η τουρκική οικονομία, σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού, αυξημένων κοινωνικών δαπανών και υψηλών επιτοκίων που επιβαρύνουν το κόστος δανεισμού του Δημοσίου.