ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τουρκία: Εκτοξεύτηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού τον Οκτώβριο 2025
Ειδήσεις
11:53 - 17 Νοε 2025

Τουρκία: Εκτοξεύτηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού τον Οκτώβριο 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός της Τουρκίας τον Οκτώβριο του 2025, με το έλλειμμα να διαμορφώνεται στα 223,2 δισ. τουρκικές λίρες, αυξημένο σε σχέση με τα 186,3 δισ. λίρες που είχαν καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Η άνοδος του ελλείμματος αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση των δημοσίων δαπανών. Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 43,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,37 τρισ. λίρες. Από αυτές, οι άτοκες δαπάνες κατέγραψαν ισχυρή άνοδο 48%, αγγίζοντας τα 1,21 τρισ. λίρες, ενώ οι πληρωμές τόκων αυξήθηκαν κατά 15,6%, φτάνοντας τα 157,4 δισ. λίρες.

Παράλληλα, τα δημόσια έσοδα κινήθηκαν επίσης ανοδικά. Οι εισπράξεις του προϋπολογισμού ενισχύθηκαν κατά 49,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,15 τρισ. λίρες. Ιδιαίτερα τα φορολογικά έσοδα σημείωσαν άλμα 51,6%, αγγίζοντας τα 976 δισ. λίρες, με σημαντική συμβολή από τον φόρο εισοδήματος, τον εγχώριο ΦΠΑ και τους φόρους σε τραπεζικές και ασφαλιστικές συναλλαγές.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα εμφάνισε επίσης επιδείνωση και διαμορφώθηκε στα 65,8 δισ. λίρες τον Οκτώβριο 2025, έναντι 50,1 δισ. λιρών τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η νέα αύξηση των ελλειμμάτων επιβεβαιώνει τις συνεχιζόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η τουρκική οικονομία, σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού, αυξημένων κοινωνικών δαπανών και υψηλών επιτοκίων που επιβαρύνουν το κόστος δανεισμού του Δημοσίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα
Πολιτική

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε
Ειδήσεις

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα
Ναυτιλία

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

Σκληρό μήνυμα ΕΕ στην Άγκυρα: «Απαράδεκτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από την COP31»
Ειδήσεις

Σκληρό μήνυμα ΕΕ στην Άγκυρα: «Απαράδεκτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από την COP31»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ