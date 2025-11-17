Συνάντηση Μακρόν-Ζελένσκι: Στο «τραπέζι» συμφωνία για 100 Rafale προς την Ουκρανία

«Επιστολή προθέσεων» για τη μελλοντική αγορά περίπου 100 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale, καθώς και συστημάτων αεράμυνας επόμενης γενιάς, υπέγραψαν σήμερα (Δευτέρα, 17/11) στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, η «Επιστολή προθέσεων αφορά «μια περίοδο περίπου δέκα ετών» και προβλέπει πιθανές μελλοντικές συμβάσεις για «την απόκτηση από την Ουκρανία νέου γαλλικού αμυντικού εξοπλισμού».

Οι μελλοντικές αυτές συμβάσεις αφορούν περίπου 100 Rafale, καθώς και άλλα οπλικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αεράμυνας επόμενης γενιάς SAMP-T που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, συστημάτων ραντάρ και drones.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που πραγματοποιεί την ένατη επίσκεψή του στο Παρίσι, μετέβη μαζί με τον Mακρόν στην αεροπορική βάση Βιγιακουμπλέ, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος επιθεώρησε το Rafale, τον οπλισμό του, καθώς και τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και το νέο SAMP/T, του οποίου οι εκτεταμένες δυνατότητες αναχαίτισης πρόκειται να τεθούν σε υπηρεσία στη Γαλλία από το 2027.

Πέρα από την αεροναυτική διάσταση, η συνεργασία στα drones αναμένεται επίσης να είναι κεντρικής σημασίας.

Οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν στη συνέχεια το Μον Βαλεριέν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο της «πολυεθνικής δύναμης Ουκρανίας», η οποία έχει προετοιμαστεί από το Παρίσι και το Λονδίνο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των «Προθύμων» για την παροχή «εγγυήσεων ασφαλείας» για το Κίεβο, σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το Μέγαρο των Ηλυσίων αυτή η δομή είναι «ήδη» ικανή να «αναπτύξει μια δύναμη την επόμενη μέρα από την κατάπαυση του πυρός».

Σημειώνεται ότι η πολυεθνική δύναμη Ουκρανίας δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2025 με πρωτοβουλία της Τσεχικής Δημοκρατίας και αργότερα της γαλλο-βρετανικής συμμαχίας, στο πλαίσιο του «Συνασπισμού των Προθύμων», που περιλαμβάνει 31 χώρες, όπως μεταξύ άλλων: η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Δανία, ο Καναδάς, η Σουηδία και η Τουρκία. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης μέλη αυτής της συμμαχίας.

Ο ρόλος της Γαλλίας

Διπλωματικές πηγές της Γαλλίας τονίζουν ότι για το Παρίσι «το διακύβευμα υπερβαίνει τις απλές διμερείς σχέσεις»

«Πρόκειται για την εδραίωση του ρόλου της Γαλλίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και την ενίσχυση της θέσης της αμυντικής βιομηχανίας του στις προσπάθειες επανεξοπλισμού της Γηραιάς ηπείρου. Για το Κίεβο, η προοπτική ενσωμάτωσης του Rafale θα ενίσχυε τη μετάβασή του σε μια σύγχρονη δυτική αεροπορία, ακόμη και αν για την εκπαίδευση των πιλότων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα θα χρειαστούν αρκετά χρόνια», αναφέρουν.

Προειδοποίηση για τη διαφθορά στην Ουκρανία

Καθώς η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου πραγματοποιείται σε μία περίοδο που το Κίεβο είναι αντιμέτωπο με ένα σοβαρό σκάνδαλο διαφθοράς, το Παρίσι προειδοποίησε – δια στόματος του Γάλλου υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μπένζαμάν Χαντάντ – τον Ζελένσκι ότι «σε θέματα διαφθοράς, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση».