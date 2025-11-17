Σαουδική Αραβία: 45 νεκροί Ινδοί προσκυνητές σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στη Μεδίνα

Μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες των τελευταίων ετών σημειώθηκε σήμερα 17/11 στη Σαουδική Αραβία, όταν λεωφορείο που μετέφερε Ινδούς προσκυνητές ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στην ιερή πόλη της Μεδίνας. Σύμφωνα με την ινδική αστυνομία, 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ μόνο ένας επιβάτης επέζησε.

Το δυστύχημα αποκαλύφθηκε από τον αρχηγό της αστυνομίας της Χαϊντεραμπάντ, Β. Κ. Σατζανάρ, καθώς πολλοί από τους επιβάτες κατάγονταν από την συγκεκριμένη πόλη. «Μας συγκλόνισε βαθιά το περιστατικό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας ότι «από τους 46 επιβαίνοντες, σώθηκε δυστυχώς μόνο ένας άνθρωπος».

Μέχρι στιγμής, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν δημοσιεύσει επίσημο απολογισμό, ούτε έχουν εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος. Η ινδική κυβέρνηση, ωστόσο, κινητοποιήθηκε άμεσα.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μέσω του X, κάνοντας λόγο για «βαθιά θλίψη» και δηλώνοντας ότι η ινδική πρεσβεία στο Ριάντ και το προξενείο στην Τζέντα ήδη παρέχουν πλήρη υποστήριξη.

«Η σκέψη μου είναι με τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα», έγραψε ο Μόντι, προσθέτοντας πως προσεύχεται για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

Η δραματική καταγραφή ενός προσκυνήματος που κατέληξε σε τραγωδία

Οι Ινδοί προσκυνητές ταξίδευαν προς τις ιερές τοποθεσίες της Σαουδικής Αραβίας, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το λεωφορείο ανετράπη κοντά στη Μεδίνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες λίγα λεπτά μετά το ατύχημα, κάτι που εξηγεί τον τραγικά υψηλό αριθμό θυμάτων.

Η ινδική αστυνομία βρίσκεται πλέον σε επαφή με τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από το Ριάντ για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.