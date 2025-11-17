Σαουδική Αραβία: 45 νεκροί Ινδοί προσκυνητές σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στη Μεδίνα

Το δυστύχημα αποκαλύφθηκε από τον αρχηγό της αστυνομίας της Χαϊντεραμπάντ, Β. Κ. Σατζανάρ, καθώς πολλοί από τους επιβάτες κατάγονταν από την συγκεκριμένη πόλη. «Μας συγκλόνισε βαθιά το περιστατικό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας ότι «από τους 46 επιβαίνοντες, σώθηκε δυστυχώς μόνο ένας άνθρωπος».
Μέχρι στιγμής, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν δημοσιεύσει επίσημο απολογισμό, ούτε έχουν εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος. Η ινδική κυβέρνηση, ωστόσο, κινητοποιήθηκε άμεσα.
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μέσω του X, κάνοντας λόγο για «βαθιά θλίψη» και δηλώνοντας ότι η ινδική πρεσβεία στο Ριάντ και το προξενείο στην Τζέντα ήδη παρέχουν πλήρη υποστήριξη.
«Η σκέψη μου είναι με τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα», έγραψε ο Μόντι, προσθέτοντας πως προσεύχεται για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.
Η δραματική καταγραφή ενός προσκυνήματος που κατέληξε σε τραγωδία
Οι Ινδοί προσκυνητές ταξίδευαν προς τις ιερές τοποθεσίες της Σαουδικής Αραβίας, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το λεωφορείο ανετράπη κοντά στη Μεδίνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες λίγα λεπτά μετά το ατύχημα, κάτι που εξηγεί τον τραγικά υψηλό αριθμό θυμάτων.
Η ινδική αστυνομία βρίσκεται πλέον σε επαφή με τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από το Ριάντ για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.
As many as 45 people have been killed after a bus on its way to Medina collided with a fuel tanker. The bus was carrying Indians, most from Hyderabad, who had come to Saudi Arabia for the Umrah pilgrimage. pic.twitter.com/cjJXfRyjL3— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 17, 2025