ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο αποφάσισε την παράταση της παρουσίας της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) στη χώρα.

Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Γιανμπού, θα συνεχίσει την αποστολή της για την προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας. Η συγκεκριμένη αποστολή αποτελεί μέρος της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα και αφορά την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Σε ερώτηση σχετικά με την αναβάθμιση των ελληνικών συστημάτων, αλλά και την ανάγκη αναπλήρωσης των πυρομαχικών της πυροβολαρχίας Patriot, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απάντησε ότι το ζήτημα «θα επιλυθεί».

Η παράταση της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στη Σαουδική Αραβία δεν αποφασίζεται πλέον για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά επανεξετάζεται σε μηνιαία βάση. Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί κάθε φορά τα νέα επιχειρησιακά και γεωπολιτικά δεδομένα και να αποφασίζει αναλόγως. Η προηγούμενη απόφαση προέβλεπε την παραμονή της ελληνικής δύναμης έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι σήμερα, το αντιαεροπορικό σύστημα της Πολεμικής Αεροπορίας έχει πραγματοποιήσει 12 καταρρίψεις βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που προέρχονταν από το Ιράν και τους Χούθι.

Κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ έγινε επίσης ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και η Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, τέλος, ζητήματα που αφορούν τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.