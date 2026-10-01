ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία
Πολιτική
20:05 - 01 Οκτ 2026

ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο αποφάσισε την παράταση της παρουσίας της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) στη χώρα.

Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Γιανμπού, θα συνεχίσει την αποστολή της για την προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας. Η συγκεκριμένη αποστολή αποτελεί μέρος της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα και αφορά την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Σε ερώτηση σχετικά με την αναβάθμιση των ελληνικών συστημάτων, αλλά και την ανάγκη αναπλήρωσης των πυρομαχικών της πυροβολαρχίας Patriot, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απάντησε ότι το ζήτημα «θα επιλυθεί».

Η παράταση της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στη Σαουδική Αραβία δεν αποφασίζεται πλέον για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά επανεξετάζεται σε μηνιαία βάση. Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί κάθε φορά τα νέα επιχειρησιακά και γεωπολιτικά δεδομένα και να αποφασίζει αναλόγως. Η προηγούμενη απόφαση προέβλεπε την παραμονή της ελληνικής δύναμης έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι σήμερα, το αντιαεροπορικό σύστημα της Πολεμικής Αεροπορίας έχει πραγματοποιήσει 12 καταρρίψεις βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που προέρχονταν από το Ιράν και τους Χούθι.

Κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ έγινε επίσης ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και η Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, τέλος, ζητήματα που αφορούν τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 20:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πτήση Flydubai: Αναγκαστική προσγείωση μετά από απόπειρα πιλότου να ρίξει το αεροπλάνο
Ειδήσεις

Πτήση Flydubai: Αναγκαστική προσγείωση μετά από απόπειρα πιλότου να ρίξει το αεροπλάνο

Συναγερμός σε πτήση της Flydubai: Εξέπεμψε σήμα για πιθανή αεροπειρατεία
Ειδήσεις

Συναγερμός σε πτήση της Flydubai: Εξέπεμψε σήμα για πιθανή αεροπειρατεία

Ανάσα στις αγορές πετρελαίου: Επανεκκινούν οι φορτώσεις από το σαουδαραβικό Γιανμπού
Εμπορεύματα

Ανάσα στις αγορές πετρελαίου: Επανεκκινούν οι φορτώσεις από το σαουδαραβικό Γιανμπού

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 21:22

Ευρωγορές: «Βουτιά» άνω του 1% με φόντο την άνοδο των αποδόσεων

Πολιτική
01/10/2026 - 21:05

Πιερρακάκης: Κανένα κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του την τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
01/10/2026 - 20:48

Η «συμφωνία κυρίων» φεύγει, οι ανατιμήσεις έρχονται – Πότε θα αυξηθούν οι τιμές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 20:14

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών του Ιράν

Πολιτική
01/10/2026 - 20:05

ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:59

Πούτιν: Είναι αδύνατον να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:45

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Από 5 έως 13 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Οι ημερομηνίες των εξετάσεων

Εργασιακά
01/10/2026 - 19:35

ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:30

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ένας νεκρός και σοβαρά προβλήματα από τις καταιγίδες

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:20

Κίνα: «Παγώνουν» οι εξαγωγές καυσίμων τον Οκτώβριο

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:11

Η οικογένεια της Ρενέ Νικόλ Γκουντ μηνύει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 19:08

TotalEnergies: «Πράσινο φως» για επενδύσεις $10 δισ. στην Αργεντινή

Ειδήσεις
01/10/2026 - 19:04

Ενεργειακή κρίση: Ευρωπαϊκό «φρένο» σε Αθήνα και Ρώμη για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:46

Θάνατος Μαζωνάκη: Ξανά χωρίς δικηγόρο η Γάκα – Ποιος αναλαμβάνει την υπόθεση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/10/2026 - 18:44

Ποιοι «φοβούνται» την ειρήνη;

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:38

ΗΠΑ: Σε τροχιά ανάπτυξης η μεταποίηση για ένατη διαδοχική μήνα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:36

Ο Μασκ επιστρέφει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως σύμβουλος για το μέλλον του πολέμου

Ναυτιλία
01/10/2026 - 18:33

Η Ελλάδα στο DNA της Celestyal – Νέοι προορισμοί και μήνυμα για σταθερούς κανόνες στην κρουαζιέρα

Ανακοινώσεις
01/10/2026 - 18:28

Πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους €23.500.000

Ειδήσεις
01/10/2026 - 18:26

Νέα απάτη με δήθεν πρόστιμα της Τροχαίας – Τo επικίνδυνo SMS

Ανακοινώσεις
01/10/2026 - 18:15

FLEXOPACK: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €6.000.000

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/10/2026 - 18:04

Όμιλος ΔΕΗ : Ολοκληρώθηκε η απόκτηση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW στην Πολωνία

Πολιτική
01/10/2026 - 18:04

Πλεύρης: Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρωτοβουλία για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης

Magazino
01/10/2026 - 17:52

Γιώργος Τσιάνος και Σπύρος Γιαννιώτης: Η πλέον εμβληματική κολυμβητική διάσχιση στην Ελλάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/10/2026 - 17:48

Τάδε έφη Κίμπερλι

Σχόλια Αγοράς
01/10/2026 - 17:45

Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα Οκτωβρίου με «βουτιά» 2,5% – Βαριά διόρθωση στις τράπεζες

Magazino
01/10/2026 - 17:41

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Countdown για το πολυαναμενόμενο γαστρονομικό φεστιβάλ της χρονιάς

Πολιτική
01/10/2026 - 17:35

Ανδρουλάκης στη Βουλή: Αντί για επιστολές στη Φον ντερ Λάιεν ψηφίστε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
01/10/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι δηλώσεις Συρίγου περί διπλής υποχώρησης στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση

Πολιτική
01/10/2026 - 17:09

Σύσκεψη ΥΠΕΝ – ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ