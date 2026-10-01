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Πούτιν: Είναι αδύνατον να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής
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19:59 - 01 Οκτ 2026

Πούτιν: Είναι αδύνατον να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής

Reporter.gr Newsroom

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Τη συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων τα επόμενα χρόνια θεωρεί ως το πιθανότερο ενδεχόμενο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας παράλληλα ότι η παγκόσμια κατάσταση θα βελτιωθεί όσο, κατά την άποψή του, υποχωρεί η δυτική ηγεμονία. Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι αδύνατον να είμαστε βέβαιοι πως τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ.   

«Ανεξάρτητα από το ποιο σενάριο θα εξελιχθεί παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια, η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι, δυστυχώς, πολύ πιθανή».

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες θεμελιώδεις αλλαγές -και οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν- τροφοδοτούν φιλοδοξίες και μια προθυμία για ανάληψη κινδύνων χάριν ενός φαινομενικά τεράστιoυ κέρδους», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος προσθέτοντας:

«Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μεγάλες δυνάμεις δεν θα αναπτύξουν όπλα μαζικής καταστροφής».

«Θα ήθελα να κάνω λάθος στην εκτίμησή μου, αλλά φαίνεται ότι οι ανθεκτικές τάσεις του σήμερα είναι δυστυχώς αυτές».

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο χαρακτήρισε «οξεία σύγκρουση», επαναλαμβάνοντας παράλληλα τον ισχυρισμό της ρωσικής ηγεσίας ότι η Μόσχα δεν ήταν εκείνη που ξεκίνησε τις εχθροπραξίες.

«Είμαι βέβαιος ότι η Ρωσία σκόπιμα βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου απλώς αναγκάστηκε να απαντήσει σε αυτήν την ολοφάνερη επιθετικότητα, και αναγκάστηκε να αμυνθεί, παίρνοντας τα όπλα».

Υποχώρηση της Δύσης

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι παγκόσμιες εντάσεις θα αποκλιμακωθούν καθώς, όπως εκτιμά, θα περιορίζεται η δυτική ηγεμονία.

«Η παγκόσμια κατάσταση θα αλλάξει προς το καλύτερο προς μια πιο σταθερή, δημοκρατική και ελεύθερη πολυπολική παγκόσμια τάξη», είπε συμπληρώνοντας: «Είναι επίσης προφανές ότι στο δρόμο προς μια τέτοια παγκόσμια τάξη, μας περιμένουν πολλοί κίνδυνοι για τα κράτη, τις κοινότητες, για κάθε άτομο, είναι αναπόφευκτο».

Οι δηλώσεις του Πούτιν έγιναν στο πλαίσιο των τοποθετήσεών του για τις διεθνείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τον ίδιο να συνδέει τις αλλαγές στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων με την αύξηση των κινδύνων και των συγκρούσεων.

Τι είπε για τα όπλα μαζικής καταστροφής

Είναι αδύνατον να είμαστε βέβαιοι ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας βέβαια την ανάγκη να αποτραπεί ένα τέτοιου είδους σενάριο.

«Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όπλο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ; Φυσικά όχι. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να το αποφύγουμε», είπε.

Χρήση «κάθε είδους όπλου» αν δεχτεί επίθεση το Καλίνινγκραντ

Η Ρωσία θα εξέταζε το ενδεχόμενο χρήσης «κάθε είδους όπλων» εάν δεχόταν επίθεση ο θύλακας του Καλίνινγκραντ, είπε επίσης επιμένοντας παράλληλα ότι η Μόσχα «δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν».

«Εάν υπάρξει άμεση επίθεση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας… τότε, φυσικά, το ζήτημα της χρήσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία κάθε είδους όπλων που διαθέτει η χώρα μας θα τεθεί αναπόφευκτα και άμεσα επί τάπητος. Αυτό είναι αναπόφευκτο», τόνισε.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 20:11
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