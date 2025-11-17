Προειδοποίηση Πιστόριους: Πιθανή ρωσική επίθεση - Ίσως ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη

Σενάρια περί ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ επανέφερε στο προσκήνιο ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Ο Πιστόριους προειδοποίησε ότι οι τελευταίες εκτιμήσεις των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιωτικών αναλυτών φέρνουν την πιθανότητα επίθεσης νωρίτερα από ό,τι είχε υπολογιστεί αρχικά, ακόμη και πριν από το 2029.

«Πάντα λέγαμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί από το 2029. Όμως υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν πως αυτό είναι πιθανό ήδη από το 2028», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός. Πρόσθεσε δε ότι «ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί εκτιμούν πως το φετινό καλοκαίρι μπορεί να ήταν το τελευταίο ειρηνικό στην Ευρώπη».

Η συνέντευξη ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών προειδοποίησε ότι η Ρωσία μπορεί να προετοιμάζει άμεση σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Ο Πιστόριους υπενθύμισε ότι μέχρι πρόσφατα το Βερολίνο θεωρούσε ότι η Ρωσία θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να ανασυγκροτήσει τον στρατό της και να καταστεί ικανή για επίθεση, αλλά οι νέες εκτιμήσεις δείχνουν επιτάχυνση της στρατιωτικής της ανάπτυξης.

Παρά τον προβληματισμό για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης, ο υπουργός Άμυνας προσπάθησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες περί αδυναμίας του ΝΑΤΟ:

«Δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορεί και διαθέτει σημαντική αποτρεπτική ισχύ, τόσο συμβατική όσο και πυρηνική. Έχουμε ικανές ένοπλες δυνάμεις, αλλά, ναι, πρέπει να τις εξοπλίσουμε ακόμη καλύτερα», τόνισε.

Ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής αναβάθμισης, η Γερμανία ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες τόσο για την προστασία του ΝΑΤΟ όσο και για τη στήριξη της Ουκρανίας. Τον Οκτώβριο, όπως υπενθυμίζει η FAZ, οι γερμανικές αρχές προειδοποιούν για πιθανή επίθεση πριν το 2029. Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα ενισχύσει την ουκρανική αεράμυνα με νέα συστήματα Patriot.

Επιπλέον, το Βερολίνο επενδύει περίπου 490 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη και προμήθεια νέων αντιαεροπορικών πυραύλων DefendAir, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση των εγχώριων αμυντικών δυνατοτήτων και αναβάθμιση του οπλοστασίου.