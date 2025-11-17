ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προειδοποίηση Πιστόριους: Πιθανή ρωσική επίθεση - Ίσως ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη
Ειδήσεις
14:09 - 17 Νοε 2025

Προειδοποίηση Πιστόριους: Πιθανή ρωσική επίθεση - Ίσως ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σενάρια περί ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ επανέφερε στο προσκήνιο ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). 

Ο Πιστόριους προειδοποίησε ότι οι τελευταίες εκτιμήσεις των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιωτικών αναλυτών φέρνουν την πιθανότητα επίθεσης νωρίτερα από ό,τι είχε υπολογιστεί αρχικά, ακόμη και πριν από το 2029.

«Πάντα λέγαμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί από το 2029. Όμως υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν πως αυτό είναι πιθανό ήδη από το 2028», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός. Πρόσθεσε δε ότι «ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί εκτιμούν πως το φετινό καλοκαίρι μπορεί να ήταν το τελευταίο ειρηνικό στην Ευρώπη».

Η συνέντευξη ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών προειδοποίησε ότι η Ρωσία μπορεί να προετοιμάζει άμεση σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Ο Πιστόριους υπενθύμισε ότι μέχρι πρόσφατα το Βερολίνο θεωρούσε ότι η Ρωσία θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να ανασυγκροτήσει τον στρατό της και να καταστεί ικανή για επίθεση, αλλά οι νέες εκτιμήσεις δείχνουν επιτάχυνση της στρατιωτικής της ανάπτυξης.

Παρά τον προβληματισμό για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης, ο υπουργός Άμυνας προσπάθησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες περί αδυναμίας του ΝΑΤΟ:

«Δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορεί και διαθέτει σημαντική αποτρεπτική ισχύ, τόσο συμβατική όσο και πυρηνική. Έχουμε ικανές ένοπλες δυνάμεις, αλλά, ναι, πρέπει να τις εξοπλίσουμε ακόμη καλύτερα», τόνισε.

Ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής αναβάθμισης, η Γερμανία ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες τόσο για την προστασία του ΝΑΤΟ όσο και για τη στήριξη της Ουκρανίας. Τον Οκτώβριο, όπως υπενθυμίζει η FAZ, οι γερμανικές αρχές προειδοποιούν για πιθανή επίθεση πριν το 2029. Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα ενισχύσει την ουκρανική αεράμυνα με νέα συστήματα Patriot.

Επιπλέον, το Βερολίνο επενδύει περίπου 490 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη και προμήθεια νέων αντιαεροπορικών πυραύλων DefendAir, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση των εγχώριων αμυντικών δυνατοτήτων και αναβάθμιση του οπλοστασίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη
Ειδήσεις

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης
Ειδήσεις

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το
Ειδήσεις

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα
Ναυτιλία

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ