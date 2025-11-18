ifo: Οι συντάξεις «καταπίνουν» το 33% των φόρων στη Γερμανία

Το ένα τρίτο του συνόλου των φορολογικών εσόδων που περιλαμβάνονται στο επόμενο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της Γερμανίας (33,3%) θα δαπανηθεί για την διασφάλιση συντάξεων.

Αυτό προκύπτει από μελέτη του ινστιτούτου ifo, η οποία εξετάζει το κυβερνητικό σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026. Συνολικά, έχουν προϋπολογιστεί 127,8 δισ. ευρώ για ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις προς τη νόμιμη συνταξιοδοτική ασφάλιση.

«Χωρίς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα χρειάζεται μόνιμα να διαθέτει περισσότερα χρήματα για το νόμιμο συνταξιοδοτικό σύστημα. Αυτό περιορίζει το περιθώριο για δαπάνες με προσανατολισμό στο μέλλον στον τακτικό προϋπολογισμό», δηλώνει η ερευνήτρια του ifo, Emilie Höslinger.

Συνολικά, οι συνταξιοδοτικές πληρωμές αντιστοιχούν σε λίγο κάτω από το ένα τέταρτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Σε δομικό επίπεδο, τα περισσότερα κονδύλια κατανέμονται στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για τις συνταξιοδοτικές πληρωμές. Πριν από την πανδημία, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης αυτού του υπουργείου ανερχόταν κατά μέσο όρο στο 1,37% (προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό) την περίοδο 2016–2019. Μεταξύ 2024 και 2026, φθάνει στο 2,27%.

Το μερίδιο του δημόσιου χρέους στα συνολικά έσοδα του βασικού προϋπολογισμού αυξάνεται σε περίπου 19%, οδηγώντας σε μερίδιο φορολογικών εσόδων περίπου 74%. Πριν από την πανδημία του κορονοϊού, το μερίδιο αυτό κυμαινόταν μεταξύ 90% και 93%. Με άλλα λόγια, το ποσοστό των φορολογικών εσόδων βρίσκεται σήμερα σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα. «Το νέο χρέος μεταθέτει άλυτα χρηματοδοτικά προβλήματα κυρίως στο μέλλον. Παράλληλα, το αυξημένο επίπεδο χρέους επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές με αποπληρωμές και τόκους», σημειώνει η Höslinger.

Η μελέτη εξετάζει τον βασικό προϋπολογισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το κυβερνητικό σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 περιλάμβανε συνολικά 520,5 δισ. ευρώ για τον βασικό προϋπολογισμό, καθώς και δαπάνες ύψους 119,96 δισ. ευρώ μέσω διαφόρων ειδικών ταμείων. Η μελέτη δεν έλαβε υπόψη τις αλλαγές που προέκυψαν από τη συνεδρίαση επανεξέτασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού στις 12 και 13 Νοεμβρίου.