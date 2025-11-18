ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Οι συντάξεις «καταπίνουν» το 33% των φόρων στη Γερμανία
Ειδήσεις
10:43 - 18 Νοε 2025

ifo: Οι συντάξεις «καταπίνουν» το 33% των φόρων στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ένα τρίτο του συνόλου των φορολογικών εσόδων που περιλαμβάνονται στο επόμενο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της Γερμανίας (33,3%) θα δαπανηθεί για την διασφάλιση συντάξεων. 

Αυτό προκύπτει από μελέτη του ινστιτούτου ifo, η οποία εξετάζει το κυβερνητικό σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026. Συνολικά, έχουν προϋπολογιστεί 127,8 δισ. ευρώ για ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις προς τη νόμιμη συνταξιοδοτική ασφάλιση.

«Χωρίς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα χρειάζεται μόνιμα να διαθέτει περισσότερα χρήματα για το νόμιμο συνταξιοδοτικό σύστημα. Αυτό περιορίζει το περιθώριο για δαπάνες με προσανατολισμό στο μέλλον στον τακτικό προϋπολογισμό», δηλώνει η ερευνήτρια του ifo, Emilie Höslinger.

Συνολικά, οι συνταξιοδοτικές πληρωμές αντιστοιχούν σε λίγο κάτω από το ένα τέταρτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Σε δομικό επίπεδο, τα περισσότερα κονδύλια κατανέμονται στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για τις συνταξιοδοτικές πληρωμές. Πριν από την πανδημία, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης αυτού του υπουργείου ανερχόταν κατά μέσο όρο στο 1,37% (προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό) την περίοδο 2016–2019. Μεταξύ 2024 και 2026, φθάνει στο 2,27%.

Το μερίδιο του δημόσιου χρέους στα συνολικά έσοδα του βασικού προϋπολογισμού αυξάνεται σε περίπου 19%, οδηγώντας σε μερίδιο φορολογικών εσόδων περίπου 74%. Πριν από την πανδημία του κορονοϊού, το μερίδιο αυτό κυμαινόταν μεταξύ 90% και 93%. Με άλλα λόγια, το ποσοστό των φορολογικών εσόδων βρίσκεται σήμερα σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα. «Το νέο χρέος μεταθέτει άλυτα χρηματοδοτικά προβλήματα κυρίως στο μέλλον. Παράλληλα, το αυξημένο επίπεδο χρέους επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές με αποπληρωμές και τόκους», σημειώνει η Höslinger.

Η μελέτη εξετάζει τον βασικό προϋπολογισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το κυβερνητικό σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 περιλάμβανε συνολικά 520,5 δισ. ευρώ για τον βασικό προϋπολογισμό, καθώς και δαπάνες ύψους 119,96 δισ. ευρώ μέσω διαφόρων ειδικών ταμείων. Η μελέτη δεν έλαβε υπόψη τις αλλαγές που προέκυψαν από τη συνεδρίαση επανεξέτασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού στις 12 και 13 Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Trade Estates: «Άλμα» 26,5% στα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο – Διανομή προμερίσματος αξίας €7,83 εκατ.
Αναλύσεις

Trade Estates: «Άλμα» 26,5% στα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο – Διανομή προμερίσματος αξίας €7,83 εκατ.

Χρυσοχοϊδης: Νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή - Παρεμβάσεις για εγκληματικότητα, Ρομά και ανήλικους
Πολιτική

Χρυσοχοϊδης: Νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή - Παρεμβάσεις για εγκληματικότητα, Ρομά και ανήλικους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ
Ειδήσεις

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone
Ειδήσεις

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Γερμανία: Υποχωρεί ελαφρώς η πίεση στις τιμές, αλλά ο πληθωριστικός κίνδυνος παραμένει υψηλός
Ειδήσεις

Γερμανία: Υποχωρεί ελαφρώς η πίεση στις τιμές, αλλά ο πληθωριστικός κίνδυνος παραμένει υψηλός

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής
Ειδήσεις

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ