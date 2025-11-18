Χρυσοχοϊδης: Νέο πλαίσιο για την οπλοκατοχή - Παρεμβάσεις για εγκληματικότητα, Ρομά και ανήλικους

Σειρά σημαντικών παρεμβάσεων στην πολιτική για την οπλοκατοχή, την αντιμετώπιση της βαριάς εγκληματικότητας και τη δράση σε ευαίσθητες περιοχές προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως έκανε γνωστό ο κ. Χρυσοχοϊδης, την Πέμπτη θα παρουσιάσει από την Κρήτη το νέο, αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, μαζί με την ίδρυση νέων υπηρεσιών που θα επικεντρωθούν στη στοχευμένη έρευνα εγκληματικών ομάδων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στα δύο σοκαριστικά περιστατικά σε Θεσσαλονίκη και Νέο Κόσμο, σημειώνοντας ότι η κοινωνική ένταση και οι εκρήξεις βίας δεν μπορούν να θεωρούνται πλέον μεμονωμένα γεγονότα.

«Βλέπουμε ανθρώπους έτοιμους για καυγά με το παραμικρό», τόνισε, σημειώνοντας ότι οι συμπεριφορές αυτές δεν οφείλονται απλώς στην περίοδο μετά τον Covid, αλλά σε πιο σύνθετες κοινωνικές πιέσεις.

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης χαρακτήρισε επιτυχημένη την παρουσία και τη διαχείριση της αστυνομίας στην επέτειο του Πολυτεχνείου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν προληπτικές προσαγωγές πέραν των απολύτως αναγκαίων.

Για την καταδίκη μελών του Ρουβίκωνα σχετικά με την ενέργεια στον Άγνωστο Στρατιώτη, τόνισε ότι «εφαρμόστηκε ο νόμος» και ότι οι θεσμοί λειτούργησαν χωρίς εντάσεις.

Βορίζια: Μιλάμε για μαφιόζικες ομάδες, όχι για εγκλήματα τιμής

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για «εγκλήματα τιμής», αλλά για συντεταγμένες ομάδες με χαρακτηριστικά μαφίας.

«Αναμετρώνται για κυριαρχία στις ζωοκλοπές, στα χωράφια, στα ναρκωτικά, στις επιδοτήσεις. Είναι εγκληματικές ομάδες με πλήρη δράση», είπε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενισχυθεί στην περιοχή και ότι οι επικείμενες νομοθετικές αλλαγές στο ζήτημα της οπλοκατοχής θα αποτελέσουν κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση οργανωμένων κυκλωμάτων.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Κρήτη παραμένει ένας από τους ασφαλέστερους προορισμούς της χώρας, με μηδενικές ληστείες το φετινό καλοκαίρι.

Ανέφερε όμως ότι σε ορισμένες περιοχές έχουν αναπτυχθεί «θύλακες βαριάς εγκληματικότητας», που απαιτούν ειδική μεταχείριση: «Η αστυνομία δεν θα κάνει απλώς περιπολίες στα χωριά, αλλά στοχευμένες έρευνες σε συγκεκριμένες ομάδες».

Οι περισσότερες απάτες οργανώνονται από ομάδες Ρομά

Μιλώντας για το δίκτυο εξαπάτησης ηλικιωμένων που εξάρθρωσε πρόσφατα η ΕΛ.ΑΣ., ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι οι δράστες προέρχονται κατά κύριο λόγο από συγκεκριμένους οικισμούς Ρομά.

Όπως είπε, η αστυνομία εντείνει την παρουσία της σε περιοχές της δυτικής Αττικής και ήδη πολλές συλλήψεις έχουν οδηγήσει σε προφυλακίσεις, μέσω της αλλαγής του νόμου περί υποτροπής.

Ανηλικότητα και παραβατικότητα: Τα παιδιά έχουν ιστορίες που σε κάνουν να κλαις

Σχετικά με το περιστατικό βίας στο Περιστέρι, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αστυνομία όταν έχει να κάνει με ανήλικους δράστες.

«Αν δει κανείς το ιστορικό των παιδιών, αλλά και το ποινικό παρελθόν των γονέων, πραγματικά συγκλονίζεται», είπε, καλώντας σε πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση πρόληψης.