ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Ελαφριά αύξηση στις συνεχιζόμενες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας εν μέσω shutdown
Ειδήσεις
12:51 - 18 Νοε 2025

ΗΠΑ: Ελαφριά αύξηση στις συνεχιζόμενες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας εν μέσω shutdown

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώθηκαν στις 232.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα, οι συνεχείς αιτήσεις, που δείχνουν τον αριθμό των ατόμων που ήδη λαμβάνουν επίδομα, παρουσίασαν μικρή άνοδο, φτάνοντας τα 1,957 εκατομμύρια από 1,947 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα. Τα στοιχεία για τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες δεν είναι διαθέσιμα στο Bloomberg, λόγω καθυστερήσεων στην επίσημη δημοσίευση.

Η καθυστέρηση αυτή συνδέεται με το προσωρινό shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που έχει επηρεάσει τη δημοσίευση μιας σειράς κρίσιμων οικονομικών δεικτών, συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας έκθεσης για την αγορά εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτυακών βάσεων δεδομένων, ενώ τα μη προσαρμοσμένα στοιχεία ανά πολιτεία παραμένουν διαθέσιμα για λήψη.

Οι οικονομολόγοι αξιοποίησαν αυτές τις πληροφορίες μαζί με εποχικά προσαρμοσμένους συντελεστές για να εκτιμήσουν την εβδομαδιαία κίνηση στις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, παρέχοντας μια χρήσιμη εικόνα για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, παρά την απουσία της πλήρους επίσημης έκθεσης.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο, προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Η κίνηση αυτή εξυπηρετεί την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να υπολογίσει την ετήσια αναπροσαρμογή του κόστους διαβίωσης για τους δικαιούχους.

Η τρέχουσα κατάσταση υπογραμμίζει τη σημασία των εναλλακτικών πηγών δεδομένων για οικονομολόγους και επενδυτές, που αναζητούν αξιόπιστες ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας εν μέσω των καθυστερήσεων της κυβέρνησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τεχεράνη: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας
Ειδήσεις

Τεχεράνη: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας
Ειδήσεις

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ