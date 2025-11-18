ΗΠΑ: Ελαφριά αύξηση στις συνεχιζόμενες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας εν μέσω shutdown

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώθηκαν στις 232.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα, οι συνεχείς αιτήσεις, που δείχνουν τον αριθμό των ατόμων που ήδη λαμβάνουν επίδομα, παρουσίασαν μικρή άνοδο, φτάνοντας τα 1,957 εκατομμύρια από 1,947 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα. Τα στοιχεία για τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες δεν είναι διαθέσιμα στο Bloomberg, λόγω καθυστερήσεων στην επίσημη δημοσίευση.

Η καθυστέρηση αυτή συνδέεται με το προσωρινό shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που έχει επηρεάσει τη δημοσίευση μιας σειράς κρίσιμων οικονομικών δεικτών, συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας έκθεσης για την αγορά εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτυακών βάσεων δεδομένων, ενώ τα μη προσαρμοσμένα στοιχεία ανά πολιτεία παραμένουν διαθέσιμα για λήψη.

Οι οικονομολόγοι αξιοποίησαν αυτές τις πληροφορίες μαζί με εποχικά προσαρμοσμένους συντελεστές για να εκτιμήσουν την εβδομαδιαία κίνηση στις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, παρέχοντας μια χρήσιμη εικόνα για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, παρά την απουσία της πλήρους επίσημης έκθεσης.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο, προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Η κίνηση αυτή εξυπηρετεί την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να υπολογίσει την ετήσια αναπροσαρμογή του κόστους διαβίωσης για τους δικαιούχους.

Η τρέχουσα κατάσταση υπογραμμίζει τη σημασία των εναλλακτικών πηγών δεδομένων για οικονομολόγους και επενδυτές, που αναζητούν αξιόπιστες ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας εν μέσω των καθυστερήσεων της κυβέρνησης.