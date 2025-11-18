ΗΠΑ: Άνοδος 1,4% στις βιομηχανικές παραγγελίες τον Αύγουστο

Σύμφωνα με το Reuters, οι βιομηχανικές παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 1,4%, μετά την πτώση 1,3% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Γραφείο Απογραφής του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου.
Η άνοδος ήταν πλήρως εναρμονισμένη με τις προβλέψεις των αναλυτών.
Σε ετήσια βάση, οι παραγγελίες αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 3,3%.
Η δημοσιοποίηση της έκθεσης, η οποία είχε αρχικά οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου, μετατέθηκε λόγω της ιστορικής αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που διήρκεσε 43 ημέρες.
Επιπλέον, η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι οι παραγγελίες για κεφαλαιουχικά αγαθά, εξαιρουμένων της άμυνας και των αεροσκαφών — δείκτης που αντανακλά τις επιχειρηματικές προθέσεις για δαπάνες σε εξοπλισμό — αυξήθηκαν κατά 0,4%, αντί για 0,6% που είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.