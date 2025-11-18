ΗΠΑ: Άνοδος 1,4% στις βιομηχανικές παραγγελίες τον Αύγουστο

Οι νέες παραγγελίες για προϊόντα που παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν άνοδο τον Αύγουστο, παρότι οι επενδύσεις των επιχειρήσεων σε εξοπλισμό δεν αποδείχθηκαν τόσο ισχυρές όσο είχε αρχικά υπολογιστεί.

Σύμφωνα με το Reuters, οι βιομηχανικές παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 1,4%, μετά την πτώση 1,3% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Γραφείο Απογραφής του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου.

Η άνοδος ήταν πλήρως εναρμονισμένη με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σε ετήσια βάση, οι παραγγελίες αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 3,3%.

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης, η οποία είχε αρχικά οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου, μετατέθηκε λόγω της ιστορικής αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που διήρκεσε 43 ημέρες.

Επιπλέον, η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι οι παραγγελίες για κεφαλαιουχικά αγαθά, εξαιρουμένων της άμυνας και των αεροσκαφών — δείκτης που αντανακλά τις επιχειρηματικές προθέσεις για δαπάνες σε εξοπλισμό — αυξήθηκαν κατά 0,4%, αντί για 0,6% που είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.