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Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά
Ειδήσεις
15:16 - 03 Αυγ 2026

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αποζημιώσεων στις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου να καλεί τους πληγέντες να καταθέσουν αιτήματα κρατικής αρωγής, βάσει του θεσμικού πλαισίου που προβλέπει ο νόμος 4797/2021.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 29 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου 2026 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Έως την 1η Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από λεπτομερή περιγραφή των ζημιών, φωτογραφικό υλικό ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αναλυτική ποσοτική αποτύπωση των καταστροφών, καθώς και δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού της πληγείσας εγκατάστασης.

Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις προβλέπεται επιπλέον η προσκόμιση αντιγράφου του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και της πιο πρόσφατης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026.

Ποιους αφορά η διαδικασία

Η διαδικασία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους ή ασκούν δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Λάμπης και Φοίνικα. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικές επιχειρήσεις, ατομικές δραστηριότητες, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, αλλά και δημόσιες, δημοτικές και κοινωφελείς επιχειρήσεις.

Δικαίωμα υποβολής έχουν ακόμη μη κερδοσκοπικοί φορείς, καθώς και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είτε ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες είτε σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αγροτική δραστηριότητα και έχουν δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Τι περιλαμβάνει η κρατική επιχορήγηση

Η κρατική ενίσχυση αφορά υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, επαγγελματικά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, παραγωγικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου, καθώς και αποθηκευμένα προϊόντα.

Οδηγίες προς τους πληγέντες

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου υπογραμμίζει ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που επλήγησαν θα πρέπει, πριν προχωρήσουν σε εργασίες αποκατάστασης, να έχουν αποτυπώσει με πλήρη τρόπο την έκταση των ζημιών μέσω φωτογραφιών, βίντεο ή άλλου αποδεικτικού υλικού. Η καταγραφή αυτή θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αξιολόγηση από τις επιτροπές κρατικής αρωγής κατά τη διαδικασία των αυτοψιών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι για ζημιές που αφορούν φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, καθώς και τη φυτική παραγωγή, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ και δεν εντάσσονται στη διαδικασία κρατικής αρωγής για τις επιχειρήσεις που χειρίζεται η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

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