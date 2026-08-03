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ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:54 - 03 Αυγ 2026

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Reporter.gr Newsroom
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Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν 171 ακόμη οδηγοί προκειμένου να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας τους με τον ΟΑΣΘ, με στόχο να ξεκινήσουν σταδιακά τα καθήκοντά τους από τα μέσα Αυγούστου, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχουν ενταχθεί όλοι στο δυναμικό του Οργανισμού.  

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη δημοσιοποίηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων που συμμετείχαν στη διαδικασία πρόσληψης οδηγών μέσω ΑΣΕΠ. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ όσο και στα γραφεία του Οργανισμού, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, στον 5ο όροφο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης δηλώνει την ικανοποίησή του «διότι, για μία ακόμα φορά, οι επαγγελματίες οδηγοί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του», ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι «παρά το ότι διανύουμε τη θερινή περίοδο, οι διαδικασίες έτρεξαν με ταχύτατους ρυθμούς».

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