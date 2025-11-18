Ο Τραμπ «αθώωσε» τον μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι - «Αντάλλαγμα» επενδύσεις $1 τρισ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία του αρθρογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι, λέγοντας ότι «συμβαίνουν πράγματα» και ότι δεν τον θεωρεί υπεύθυνο για το έγκλημα, παρότι υπάρχει μία αμερικανική υπηρεσιακή έκθεση πληροφοριών που αξιολογεί το αντίθετο.

Η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Τραμπ αποτέλεσε, σύμφωνα με την Washington Post, την υψηλότερου επιπέδου επιβεβαίωση μέχρι στιγμής ότι ο Μοχάμεντ θα αντιμετωπίσει ελάχιστες συνέπειες για τη δολοφονία, καθώς ο πρίγκιπας διάδοχος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Ουάσιγκτον από τότε που ο Κασόγκι διαμελίστηκε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Τουρκία.

«Πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούσαν αυτόν τον κύριο για τον οποίο μιλάτε. Είτε τον συμπαθούσατε είτε όχι, συμβαίνουν πράγματα, αλλά ο [Μοχάμεντ] δεν ήξερε τίποτα γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ σε σχετική ερώτηση. «Και μπορούμε να το αφήσουμε εκεί. Δεν χρειάζεται να φέρετε σε δύσκολη θέση τον καλεσμένο μας κάνοντας μια τέτοια ερώτηση».

Ο Μοχάμεντ έφθασε στον Λευκό Οίκο την Τρίτη και έτυχε λαμπρής υποδοχής από τον Τραμπ, ο οποίος τον υποδέχθηκε στο Νότιο Περίστυλο με άγημα μαύρων αλόγων και σαλπιγκτές, μια αξιοσημείωτη ανατροπή για τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας που είχε χαρακτηριστεί παρίας το 2018 όταν η CIA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε εγκρίνει τη δολοφονία του Κασόγκι.

Εντυπωσιακή υποδοχή

Η άφιξη —με περισσότερο τελετουργικό από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ηγέτη στη δεύτερη θητεία του Τραμπ— ανέδειξε την ιδιαίτερη συμπάθεια του Αμερικανού προέδρου για τον Σαουδάραβα πρίγκιπα και την πολιτική του αποκατάσταση μετά τη δολοφονία. Ο Τραμπ προσέφερε στον Μοχάμεντ μία εντυπωσιακή υπερπτήση με έξι μαχητικά αεροσκάφη που διέσχισαν τον ουρανό της Ουάσιγκτον, ενώ μεγάλες αμερικανικές και σαουδαραβικές σημαίες κυμάτιζαν από τα μαύρα άλογα που διέσχιζαν τον Νότιο Κήπο σε πομπή.

Μεγάλες συμφωνίες

Οι ηγέτες αναμένεται να υπογράψουν συμφωνίες που κυμαίνονται από πωλήσεις όπλων μέχρι συνεργασίες για την τεχνητή νοημοσύνη και κρίσιμα ορυκτά, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Και, παρόλο που είναι απίθανο να υπάρξει ανακοινώσιμη πρόοδος στην εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, ο Τραμπ αναμένεται να συνεχίσει να πιέζει το θέμα.

Η Σαουδική Αραβία είναι πρόθυμη να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας με τις ΗΠΑ, κάτι κρίσιμο για τα φιλόδοξα σχέδιά της να διαφοροποιήσει την οικονομία της. Ο Μοχάμεντ αναμένεται να υπογράψει συμφωνίες αγοράς αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι θα εγκρίνει την πώληση F-35 — από τα πιο προηγμένα αεροσκάφη στον κόσμο — στο βασίλειο.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δήλωσε ότι σκοπεύει να αυξήσει τη δέσμευση για επενδύσεις στις ΗΠΑ από τα 600 δισ. δολάρια σχεδόν στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια!

«Έχουν υπάρξει σπουδαίος σύμμαχος», είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο. «Θα το κάνουμε αυτό, θα πουλήσουμε F-35.» Οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν συμφωνίες στην Αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη πριν γευματίσουν μαζί με τους συμβούλους τους.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έχουν εκφράσει ανησυχίες για την πιθανή πώληση F-35, φοβούμενοι ότι θα μπορούσε να ανατρέψει τη στρατιωτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή και να εξοργίσει το Ισραήλ.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι, αν μεταφερθεί στη Σαουδική Αραβία, η τεχνολογία του F-35 θα μπορούσε να είναι πιο ευάλωτη σε κλοπή από την Κίνα, καθώς το βασίλειο διατηρεί στενή σχέση με το Πεκίνο.

Ο Τραμπ έχει, ωστόσο, από καιρό αγκαλιάσει το Ριάντ, κάνοντας τη Σαουδική Αραβία τον πρώτο ξένο προορισμό της πρώτης θητείας του και επιστρέφοντας και πάλι εκεί ως ο πρώτος μεγάλος σταθμός της δεύτερης θητείας του, εκτός από μια σύντομη επίσκεψη στη Ρώμη για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο Σιχάμπι δήλωσε ότι η επίσκεψη της Τρίτης «επιβεβαιώνει μια πολύ στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί με αυτή τη διοίκηση και στην πραγματικότητα και τον τελευταίο χρόνο της διοίκησης Μπάιντεν».

Πρόσθεσε ότι το γεγονός πως οι σχέσεις ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας άντεξαν πολλές σοβαρές κρίσεις δείχνει ότι υπάρχει «μια θεμελιώδης στρατηγική λογική σε αυτή τη σχέση που τη διατηρεί εδώ και πάνω από 80 χρόνια.»

Η επίσκεψη της Τρίτης αποτελεί επίσης ευκαιρία για τον Τραμπ να ανταποδώσει τη μεγαλοπρεπή υποδοχή που είχε λάβει στο Ριάντ τον Μάιο. Η σαουδαραβική αεροπορία είχε συνοδεύσει το Air Force One κατά την άφιξή του. Μετά την προσγείωση, άγημα με χρυσά σπαθιά τον υποδέχθηκε, ενώ μια πομπή αραβικών αλόγων πλαισίωσε τη συνοδεία του.

Ο Τραμπ παραμένει πρόθυμος να επιτύχει μια συμφωνία που θα εντάξει τη Σαουδική Αραβία στις Συμφωνίες του Αβραάμ, αλλά αυτός ο στόχος παραμένει προς το παρόν απομακρυσμένος. Σαουδάραβες αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι πρέπει να υπάρξει σαφής πορεία προς ένα παλαιστινιακό κράτος προτού μπορέσουν να παρουσιάσουν μια τέτοια εξομάλυνση στο κοινό του βασιλείου.

Την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί μια σύνοδος επενδύσεων ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας στο Κέντρο Κένεντι, μια προσπάθεια ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ Ουάσιγκτον και Ριάντ, πέρα από τις επενδύσεις που ανακοινώθηκαν κατά το ταξίδι του Τραμπ στη Μέση Ανατολή τον Μάιο.





