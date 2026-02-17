Οι 10 πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο

Για τις περισσότερες από αυτές τις πλούσιες οικογένειες, ο πρώτος χρόνος της νέας διακυβέρνησης Τραμπ υπήρξε ιδιαίτερα κερδοφόρος, παρά ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με δασμούς και σύντομους πανικούς στις αγορές. Συλλογικά, οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο πρόσθεσαν 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία τους κατά τη διάρκεια του 2025 — αρκετά για να αγοράσουν την έπαυλη της οικογένειας Μακ χιλιάδες φορές.
Η λίστα του «The Week» εξετάζει οικογένειες των οποίων ο πλούτος είναι ήδη διαγενεακός· αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, αποκλείεται η οικογένεια του διευθύνοντος συμβούλου της Meta, Mark Zuckerberg, καθώς η τεράστια περιουσία του δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί σε κληρονόμους.
Κατά συνέπεια, η λίστα αυτή είναι πιθανό να μεταβληθεί σημαντικά όταν μέλη της σημερινής γενιάς ηλικιωμένων δισεκατομμυριούχων, όπως ο επενδυτής Warren Buffett, αποβιώσουν και διανείμουν τις περιουσίες τους στα παιδιά και στις ευρύτερες οικογένειές τους.
Η οικογένεια Walton (513,4 δισ. δολάρια)
Ο Σαμ Γουόλτον άνοιξε το πρώτο του κατάστημα χαμηλών τιμών στο Μπέντονβιλ του Αρκάνσας το 1962 και το μετέτρεψε σε εμπορική αυτοκρατορία «αγοράζοντας φθηνά προϊόντα και πουλώντας τα σε χαμηλότερες τιμές από τους ανταγωνιστές του». Σήμερα, η Walmart λειτουργεί περισσότερα από 10.500 καταστήματα σε 19 χώρες και οι κληρονόμοι του Γουόλτον διαθέτουν περιουσία 513,4 δισ. δολαρίων. Τρεις από αυτούς — οι Τζιμ, Ρομπ και Άλις — ξεπερνούν τα 100 δισ. δολάρια ο καθένας, με την περιουσία τους να προέρχεται κυρίως από μετοχές της Walmart που τους μεταβίβασε ο πατέρας τους. Η Κρίστι Γουόλτον προκάλεσε αίσθηση όταν προώθησε μια πανεθνική διαμαρτυρία κατά του προέδρου Τραμπ με ολοσέλιδη καταχώριση στους The New York Times τον Ιούνιο του 2025.
Η οικογένεια αλ-Ναχιάν (335,9 δισ. δολάρια)
Η ανακάλυψη πετρελαίου τη δεκαετία του 1960 οδήγησε σε μια «εκπληκτική μεταμόρφωση» των United Arab Emirates από κοινωνία αγροτών και ψαράδων μαργαριταριών σε μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο. Η οικογένεια αλ-Ναχιάν αποτελεί την κληρονομική μοναρχία του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι και έχει ενισχύσει τον πλούτο της μέσω του κρατικού επενδυτικού ταμείου Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Μεταξύ πολλών άλλων προσπαθειών, η ADIA αγόρασε μερίδιο στα παρκόμετρα της πόλης του Σικάγο το 2008 και τώρα «τα έσοδα από αυτά τα παρκόμετρα φέρεται να έχουν φτάσει τα 150 εκατομμύρια δολάρια ετησίως — όλα διοχετεύονται στην ομάδα επενδυτών με επικεφαλής εν μέρει την ADIA», ανέφερε το Driven Magazine.