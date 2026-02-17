Οι 10 πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο
08:02 - 17 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Έμποροι ειδών πολυτελείας, κληρονομικές μοναρχίες και οι κληρονόμοι της περιουσίας της Walmart κυριαρχούν στη λίστα των πλουσιότερων οικογενειών του πλανήτη.

Για τις περισσότερες από αυτές τις πλούσιες οικογένειες, ο πρώτος χρόνος της νέας διακυβέρνησης Τραμπ υπήρξε ιδιαίτερα κερδοφόρος, παρά ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με δασμούς και σύντομους πανικούς στις αγορές. Συλλογικά, οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο πρόσθεσαν 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία τους κατά τη διάρκεια του 2025 — αρκετά για να αγοράσουν την έπαυλη της οικογένειας Μακ χιλιάδες φορές.

Η λίστα του «The Week» εξετάζει οικογένειες των οποίων ο πλούτος είναι ήδη διαγενεακός· αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, αποκλείεται η οικογένεια του διευθύνοντος συμβούλου της Meta, Mark Zuckerberg, καθώς η τεράστια περιουσία του δεν έχει ακόμη μεταβιβαστεί σε κληρονόμους.

Κατά συνέπεια, η λίστα αυτή είναι πιθανό να μεταβληθεί σημαντικά όταν μέλη της σημερινής γενιάς ηλικιωμένων δισεκατομμυριούχων, όπως ο επενδυτής Warren Buffett, αποβιώσουν και διανείμουν τις περιουσίες τους στα παιδιά και στις ευρύτερες οικογένειές τους.

Η οικογένεια Walton (513,4 δισ. δολάρια)
Ο Σαμ Γουόλτον άνοιξε το πρώτο του κατάστημα χαμηλών τιμών στο Μπέντονβιλ του Αρκάνσας το 1962 και το μετέτρεψε σε εμπορική αυτοκρατορία «αγοράζοντας φθηνά προϊόντα και πουλώντας τα σε χαμηλότερες τιμές από τους ανταγωνιστές του». Σήμερα, η Walmart λειτουργεί περισσότερα από 10.500 καταστήματα σε 19 χώρες και οι κληρονόμοι του Γουόλτον διαθέτουν περιουσία 513,4 δισ. δολαρίων. Τρεις από αυτούς — οι Τζιμ, Ρομπ και Άλις — ξεπερνούν τα 100 δισ. δολάρια ο καθένας, με την περιουσία τους να προέρχεται κυρίως από μετοχές της Walmart που τους μεταβίβασε ο πατέρας τους. Η Κρίστι Γουόλτον προκάλεσε αίσθηση όταν προώθησε μια πανεθνική διαμαρτυρία κατά του προέδρου Τραμπ με ολοσέλιδη καταχώριση στους The New York Times τον Ιούνιο του 2025.

Η οικογένεια αλ-Ναχιάν (335,9 δισ. δολάρια)
Η ανακάλυψη πετρελαίου τη δεκαετία του 1960 οδήγησε σε μια «εκπληκτική μεταμόρφωση» των United Arab Emirates από κοινωνία αγροτών και ψαράδων μαργαριταριών σε μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο. Η οικογένεια αλ-Ναχιάν αποτελεί την κληρονομική μοναρχία του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι και έχει ενισχύσει τον πλούτο της μέσω του κρατικού επενδυτικού ταμείου Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Μεταξύ πολλών άλλων προσπαθειών, η ADIA αγόρασε μερίδιο στα παρκόμετρα της πόλης του Σικάγο το 2008 και τώρα «τα έσοδα από αυτά τα παρκόμετρα φέρεται να έχουν φτάσει τα 150 εκατομμύρια δολάρια ετησίως — όλα διοχετεύονται στην ομάδα επενδυτών με επικεφαλής εν μέρει την ADIA», ανέφερε το Driven Magazine.

Η οικογένεια Αλ-Σαούντ (213,6 δισ. δολάρια)
Ίσως η μοναδική οικογένεια στον κόσμο με χώρα που φέρει το όνομά της, η δυναστεία των Αλ-Σαούντ ολοκλήρωσε την κατάκτηση της Χετζάζ τη δεκαετία του 1920, ιδρύοντας τη Saudi Arabia. Σήμερα, η χώρα ελέγχει περίπου το 20-25% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και παράγει περίπου το 10-15% της παγκόσμιας ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου. Επειδή «η οικογένεια περιλαμβάνει έως και 15.000 εκτεταμένα μέλη», είναι δύσκολο να «αξιολογηθεί με ακρίβεια ο πλούτος του Οίκου των Σαούντ», δήλωσε η Investopedia.

Η οικογένεια αλ-Θάνι (199,5 δισ. δολάρια)
Άλλη μία βασιλική οικογένεια του Κόλπου, η αλ-Θάνι έχει μετατρέψει τον φυσικό πλούτο του Qatar σε ένα πολυσχιδές επενδυτικό χαρτοφυλάκιο διεθνούς εμβέλειας. Η οικογένεια είναι τόσο πλούσια που το Κατάρ «έδωσε στην Αμερική ένα τζετ αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων που θα μπορούσε τελικά να χρησιμοποιηθεί ως Air Force One» τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με το Politico.

Η οικογένεια Hermès (184,5 δισ. δολάρια)
Ο Τιερί Ερμές (το έκτο παιδί ενός πανδοχέα) ίδρυσε τον οίκο Hermès το 1837 στο Παρίσι. Η εταιρεία εξελίχθηκε σε κολοσσό ειδών πολυτελείας, διατηρώντας υψηλές τιμές και ισχυρές πωλήσεις ακόμη και εν μέσω δασμών. Οι πωλήσεις παρέμειναν ισχυρές το 2025 παρά την αύξηση των τιμών στις ΗΠΑ «με στόχο τη μετακύλιση του βάρους των δασμών στους πελάτες της», ανέφερε το Reuters. Ενώ η μετοχή της Hermes σημείωσε πτώση μαζί με πολλές άλλες ηπειρωτικές μάρκες πολυτελείας όταν ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς εναντίον οκτώ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2026, τελικά ανέκαμψε όταν ο πρόεδρος φάνηκε να ανακαλεί τη στάση του λίγες μέρες αργότερα.

Η οικογένεια Koch (150,5 δισ. δολάρια)
Η άνοδος της οικογένειας ξεκίνησε με τον Φρεντ Κοχ, ενώ ο γιος του, Charles Koch, επέκτεινε τις δραστηριότητες της επιχείρησης σε ενέργεια, χημικά, γεωργία και χρηματοοικονομικά. Η οικογένεια έχει σημαντική πολιτική επιρροή στις ΗΠΑ.

Η οικογένεια Mars (143,4 δισ. δολάρια)
Η Mars Inc. ιδρύθηκε το 1911 και σήμερα παράγει δημοφιλή γλυκίσματα όπως τα Snickers και M&M's, με 135 εργοστάσια σε 68 χώρες, απασχολώντας περισσότερους από 140.000 ανθρώπους. Εν μέσω της παγκόσμιας αναταραχής σχετικά με τους δασμούς, η αυτοκρατορία της Mars ήταν σε πλεονεκτική θέση, δεδομένου ότι «παράγει το 94% των αμερικανικών προϊόντων της τοπικά».

Η οικογένεια Αμπάνι (105,6 δισ. δολάρια)
Η πλουσιότερη οικογένεια της Ασίας ελέγχει την Reliance Industries, έναν κολοσσό σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες και λιανεμπόριο. Έχει «αξιολόγηση που ισοδυναμεί με το 10% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ινδίας», ανέφερε η εφημερίδα The Independent.

Η οικογένεια Μπετανκούρ Μάγιερς (93,8 δισ. δολάρια)
Η Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μάγιερς είναι κληρονόμος της L'Oréal, που ίδρυσε ο Ευγένιος Σουελέρ, και θεωρείται η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, η L'Oréal έχει εδραιώσει τον έλεγχό της στην παγκόσμια βιομηχανία καλλυντικών αποκτώντας ανταγωνιστές όπως η αυστραλιανή μάρκα πολυτελείας Aesop, η εταιρεία περιποίησης μαλλιών Color Wow και η μάρκα κολόνιας House of Creed, μεταξύ πολλών άλλων. Η Bettencourt Meyers είναι «γνωστή για το ότι παίζει πιάνο αρκετές ώρες την ημέρα και έχει γράψει δύο βιβλία - μια πεντάτομη μελέτη της Βίβλου και μια γενεαλογία των Ελλήνων θεών», ανέφερε το BBC.

Η οικογένεια Βερτχάιμερ (85,6 δισ. δολάρια)
Η οικογένεια συνδέεται εδώ και έναν αιώνα με τον οίκο Chanel, μετά τη συμφωνία του Πιερ Βερτχάιμερ με την Coco Chanel για την ίδρυση της Société des Parfums Chanel το 1925. Αυτό σημαίνει ότι το «πεπρωμένο της οικογένειας Wertheimer είναι συνυφασμένο με τη δεύτερη μεγαλύτερη μάρκα πολυτελείας στον κόσμο για έναν αιώνα», ανέφερε η Women's Wear Daily.

