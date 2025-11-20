Ουκρανία: Ο Ζελένσκι έλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ και «συζητάει» παραχώρηση εδαφών
18:58 - 20 Νοε 2025

Το σχέδιο των 28 σημείων που φέρεται να κατάρτισαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «παίζει» από χθες, Τετάρτη (19/11), σε όλα τα διεθνή μέσα, με τα ερώτημα που προκαλούνται να είναι πολλά και ένα από τα βασικότερα: ποια είναι η στάση του Κιέβου απέναντι στην πρόταση;  

Το απόγευμα της Πέμπτης (20/11), το γραφείο του Ουκρανού προέδρου δήλωσε ότι το Κίεβο είναι «έτοιμο να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά» και ότι θα «επεξεργαστεί τα σημεία του σχεδίου ώστε να διασφαλιστεί ένας αξιοπρεπής τερματισμός του πολέμου».

Χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο και καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σε μεγάλο βαθμό βασίζεται σε απαιτήσεις της Μόσχας, δηλώσεις από το Κίεβο θέλουν τον Ουκρανό πρόεδρο να σχεδιάζει να μιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του εντός των προσεχών ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής, το ειρηνευτικό σχέδιο περιλαμβάνει:

  • αναγνώριση της Κριμαίας και των άλλων εδαφών που έχει καταλάβει η Μόσχα
  • παραχώρηση του υπόλοιπου τμήματος του ανατολικού Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που ελέγχονται από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις
  • τη μείωση του ουκρανικού στρατού σε 400.000 άτομα (δηλαδή, κατά το ήμισυ)
  • την εγκατάλειψη βασικών κατηγοριών όπλων
  • την άρνηση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας

Ακόμη, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ των FT, Μόσχα φέρεται να έχει ζητήσει την αναγνώριση της ρωσικής ως επίσημης γλώσσας του Ουκρανικού κράτους, καθώς επίσης και χορήγηση επίσημου καθεστώτος στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Reuters, στην Ευρώπη το σχέδιο προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Το Παρίσι, για παράδειγμα, τόνισε – μέσω του Γάλλου ΥΠΕΞ – πως στόχος συνεχίζει να είναι «μία δίκαιη και διαρκής» ειρήνη και όχι η συνθηκολόγηση.

