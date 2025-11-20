ΕΕ: Αντιτίθεται στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, που προβλέπει παραχωρήσεις εδαφών και αφοπλισμό

Οι ευρωπαϊκές χώρες αντέδρασαν την Πέμπτη (20/11) στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και που, σύμφωνα με πηγές, θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερη γη και να αφοπλιστεί εν μέρει - όροι που οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θεωρούν εδώ και καιρό ισοδύναμους με συνθηκολόγηση.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουάσινγκτον είχε υποδείξει στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα προσχέδιο πλαισίου ειρήνευσης, συνταγμένο από τις ΗΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η επιτάχυνση της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για το Κίεβο, με τα ουκρανικά στρατεύματα να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στο μέτωπο και την κυβέρνηση Ζελένσκι να υπονομεύεται από σκάνδαλο διαφθοράς. Το κοινοβούλιο απέπεμψε δύο υπουργούς την Τετάρτη λόγω του σκανδάλου.

Η Ρωσία βομβάρδισε τις ουκρανικές πόλεις και τις υποδομές, σκοτώνοντας αμάχους και προκαλώντας διακοπές ρεύματος καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Οι αρχές δήλωσαν ότι 22 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και 26 είναι νεκροί από αεροπορικές επιδρομές που κατέστρεψαν μια πολυκατοικία νωρίς την Τετάρτη - μία από τις χειρότερες επιθέσεις εδώ και μήνες.

Γαλλία: Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, απέφυγαν να σχολιάσουν λεπτομερώς το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως. Όμως ξεκαθάρισαν ότι θα αντιταχθούν σε απαιτήσεις που επιβάλλουν αυστηρές παραχωρήσεις στο Κίεβο και τόνισαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να στερεί από την Ουκρανία την ικανότητά της να αμυνθεί.

«Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη - μια δίκαιη ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία όλων, μια διαρκή ειρήνη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από μελλοντική επιθετικότητα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση».

Ο Πολωνός ΥΠΕΞ Ράντοσλαβ Σικόρσκι είπε ότι η Ουκρανία, ως θύμα της σύγκρουσης, δεν πρέπει να δεχθεί περιορισμούς στην ικανότητά της να αμυνθεί.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να έχει την υποστήριξη των Ευρωπαίων και της ίδιας της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τις αναφορές για τις προτάσεις. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι η Ουάσινγκτον θα «συνεχίσει να αναπτύσσει μια λίστα πιθανών ιδεών για τον τερματισμό του πολέμου, βασισμένη σε απόψεις και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης».

«Ο τερματισμός ενός περίπλοκου και θανατηφόρου πολέμου όπως αυτός στην Ουκρανία απαιτεί εκτεταμένη ανταλλαγή σοβαρών και ρεαλιστικών ιδεών. Και η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης θα απαιτήσει και από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε δύσκολες αλλά αναγκαίες παραχωρήσεις», είπε ο Ρούμπιο.

Μια αντιπροσωπεία του αμερικανικού στρατού, με επικεφαλής τον Υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκοουλ και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ράντι Τζορτζ, βρισκόταν στο Κίεβο και αναμενόταν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι αργά την Πέμπτη.

Συναντήθηκαν με τον αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σιρσκι αργά την Τετάρτη. Ο Σιρσκι είπε ότι τους ανέφερε πως ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί μια δίκαιη ειρήνη ήταν η άμυνα του ουκρανικού εναέριου χώρου, η ενίσχυση της δυνατότητας πραγματοποίησης βαθιών πληγμάτων στο ρωσικό έδαφος και η σταθεροποίηση της πρώτης γραμμής.

Ο τέταρτος χειμώνας του πολέμου πλησιάζει

Καθώς πλησιάζει ο τέταρτος χειμώνας του πιο θανατηφόρου πολέμου της Ευρώπης εδώ και οκτώ δεκαετίες, τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν αργά και ετοιμάζονται να καταλάβουν την πρώτη σημαντική πόλη τους εδώ και σχεδόν δύο χρόνια: το κατεστραμμένο ανατολικό σιδηροδρομικό κέντρο του Ποκρόβσκ.

Η Ρωσία, που ξεκίνησε την εισβολή το 2022, κατέχει σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας και δηλώνει ότι δεν θα τερματίσει τον πόλεμο αν η Ουκρανία δεν παραχωρήσει επιπλέον εδάφη, δεν αποδεχθεί μόνιμη ουδετερότητα και δεν μειώσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Η Ουκρανία λέει ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση που θα την άφηνε απροστάτευτη σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Μετά τους πρώτους μήνες του πολέμου, όταν η Ουκρανία απέκρουσε την επίθεση προς το Κίεβο και ανακατέλαβε μεγάλες εκτάσεις εδαφών, ο πόλεμος έχει μετατραπεί εδώ και τρία χρόνια σε μια αδιάκοπη σύγκρουση κατά μήκος μιας γραμμής μετώπου 1.000 χιλιομέτρων, με τεράστιες απώλειες και στις δύο πλευρές.

Η ουκρανική αντεπίθεση σταμάτησε το 2023, και από τότε η Μόσχα σημειώνει αργή αλλά σταθερή πρόοδο - με τις αντίπαλες δυνάμεις να χωρίζονται από μια καμένη νεκρή ζώνη, κυνηγώντας η μία την άλλη με drones.

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται τώρα έτοιμες να καταλάβουν το Ποκρόβσκ, που κάποτε είχε 60.000 κατοίκους - την πρώτη σημαντική νίκη τους από τις αρχές του 2024.

Η Μόσχα λέει ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιτυχίες στο πεδίο, δίνοντάς της κανέναν λόγο να σταματήσει τον πόλεμο χωρίς μεγάλες παραχωρήσεις. Το Κίεβο λέει ότι οι ρωσικές προελάσεις έχουν μόνο περιορισμένη στρατηγική σημασία, αλλά παραδέχεται ότι δεν διαθέτει τις δυνατότητες να τις αναχαιτίσει.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που επέστρεψε στην εξουσία φέτος με την υπόσχεση να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, έχει ανακατευθύνει την αμερικανική πολιτική μακριά από την αταλάντευτη υποστήριξη προς την Ουκρανία, υιοθετώντας ορισμένες από τις ρωσικές αιτιολογίες για την εισβολή.

Ωστόσο, έχει επίσης ασκήσει πίεση στη Μόσχα για παραχωρήσεις, ανακοινώνοντας τον περασμένο μήνα σχέδια για μια σύνοδο κορυφής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν — μόνο και μόνο για να την ακυρώσει λίγες ημέρες αργότερα, όταν η Μόσχα έδειξε ότι δεν θα υποχωρήσει στις απαιτήσεις της.

Έχει επιβάλει κυρώσεις στις δύο κύριες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες — ένα μέτρο που δεν είχε ληφθεί ούτε από τον πιο φιλοουκρανό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν. Η Παρασκευή 21 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για τους ξένους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου να διακόψουν τις προμήθειες τους.