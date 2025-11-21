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Ενιαίο μέτωπο Γερμανίας-Γαλλίας-Βρετανίας για την Ουκρανία απέναντι στο αμερικανο-ρωσικού σχεδίου των 28 σημείων
Ειδήσεις
15:52 - 21 Νοε 2025

Ενιαίο μέτωπο Γερμανίας-Γαλλίας-Βρετανίας για την Ουκρανία απέναντι στο αμερικανο-ρωσικού σχεδίου των 28 σημείων

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης προς την Ουκρανία έστειλαν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνομιλία επικεντρώθηκε στο πρόσφατο αμερικανο-ρωσικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο επιχειρεί να χαράξει ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής καγκελαρίας, οι τρεις ηγέτες κατέστησαν σαφές ότι η στρατηγική τους παραμένει προσανατολισμένη σε μια «διαρκή και δίκαιη ειρήνη», η οποία δεν θα παρεκκλίνει από τις βασικές αρχές κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Παράλληλα, χαιρέτισαν τον ρόλο των ΗΠΑ ως διαμεσολαβητή, αναγνωρίζοντας πως η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαμορφώσει μια συμφωνία που θα συνοδεύεται από στιβαρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επεσήμαναν πως η όποια συζήτηση γύρω από τα αμφισβητούμενα εδάφη δεν μπορεί να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Αντιθέτως, η τρέχουσα γραμμή επαφής θεωρείται σημείο αναφοράς για οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση, μια θέση που δείχνει την πρόθεσή τους να αποτρέψουν μονομερείς παραχωρήσεις σε βάρος της ουκρανικής πλευράς.

Η ευρωπαϊκή “κόκκινη γραμμή” για την τελική συμφωνία

Οι ηγέτες υπενθύμισαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία που επηρεάζει την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ ή τα κράτη-μέλη της ΕΕ χωρίς την ξεκάθαρη έγκριση των ίδιων των Ευρωπαίων. Η θέση αυτή επιδιώκει να αποτρέψει μια διμερή διευθέτηση ΗΠΑ-Ρωσίας που θα καθόριζε την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης χωρίς τη συμβολή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Με τον τρόπο αυτό, το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο επιχειρούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα αγνοηθούν τα γεωπολιτικά συμφέροντα και οι ανησυχίες της ηπείρου, ειδικά ενόψει μελλοντικών ισορροπιών στο μεταπολεμικό σκηνικό.

Ζελένσκι: «Η φωνή της Ουκρανίας πρέπει να είναι κεντρική»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογράμμισε ότι η ουκρανική κυβέρνηση εργάζεται ήδη πάνω στο αμερικανικό σχέδιο, με στόχο να διασφαλιστεί ότι κάθε πρόταση θα αντανακλά τις βασικές αρχές που έχει θέσει το Κίεβο.

«Αξιοπρεπής και ουσιαστική ειρήνη» ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε, επιμένοντας ότι καμία διαδικασία δεν μπορεί να παρακάμψει τις θέσεις της Ουκρανίας, ιδιαίτερα στο ζήτημα των συνόρων και των εγγυήσεων ασφαλείας.

Φον ντερ Λάιεν: Οι συζητήσεις μεταφέρονται στη G20

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε γνωστό ότι το ζήτημα θα τεθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική. Εκεί, Ευρωπαίοι και διεθνείς ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για το σχέδιο και τις προοπτικές του.

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τονίζοντας ότι πλέον τα μέτρα ασκούν συστηματική πίεση στη ρωσική οικονομία, από τον πληθωρισμό έως την υπερθέρμανση της πολεμικής βιομηχανίας.

Στην αναμενόμενη σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ. Οι καλές του προσωπικές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ,μια λεπτομέρεια που προσελκύει αυξημένο ενδιαφέρον, ενδέχεται να αποτελέσουν γέφυρα επικοινωνίας με μια πιθανή μελλοντική αμερικανική κυβέρνηση που θα επαναπροσδιορίσει την πολιτική της απέναντι στον πόλεμο.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/11/2025 - 16:15
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