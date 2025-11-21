Το ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία: Τι προβλέπουν τα 28 σημεία

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες γύρω από την προσπάθεια επίλυσης του Ουκρανικού, με τις μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας να φαίνεται πως σημειώνουν πρόοδο. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται έτοιμες να αποδεχθούν μεγάλο μέρος των ρωσικών απαιτήσεων, όπως αυτές εκφράζονται από την έναρξη του πολέμου.

Την ύπαρξη των 28 σημείων της προτεινόμενης συμφωνίας είχε αποκαλύψει πρώτη η Axios, ενώ αργά την Πέμπτη (21/11) διέρρευσαν αναλυτικά τα σημεία στα οποία φέρεται να έχει επιτευχθεί αρχική σύγκλιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συρρίκνωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, η de facto ρωσική κυριαρχία στις κατεχόμενες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας και στην Κριμαία, καθώς και γενικόλογες –χωρίς συγκεκριμένο μηχανισμό– εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, τίθεται το πλαίσιο για επαναπροσδιορισμό των ρωσοαμερικανικών οικονομικών σχέσεων.

Το πλέον κρίσιμο στοιχείο αφορά το ΝΑΤΟ, το οποίο δεσμεύεται ότι δεν θα αποδεχθεί την Ουκρανία ως μέλος του. Το Κίεβο καλείται να αποδεχθεί αυτήν την απόφαση, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτό τον δρόμο για ευρωπαϊκή προοπτική. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ φέρονται να αναλαμβάνουν οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ, παρότι αποτελούν κράτος-μέλος της Συμμαχίας.

Σε πρώτη φάση, Ουκρανοί αξιωματούχοι απέρριψαν την αμερικανική πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την μη αποδεκτή. Ωστόσο, αργά το βράδυ της Πέμπτης (20/11), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί το πλαίσιο της συμφωνίας που προωθεί η Ουάσιγκτον.

The American side presented points of a plan to end the war—their vision. I outlined our key principles. We agreed that our teams will work on the points to ensure it’s all genuine.



We're geared up for clear and honest work—Ukraine, the U.S., our European and global partners. pic.twitter.com/DscaCBg4vW November 20, 2025

{https://exchange.glomex.com/video/v-dee4l003c5jl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τα 28 σημεία του σχεδίου Tραμπ για την Ουκρανία

Σύμφωνα μετο πλάνο των ΗΠΑ και της Ρωσίας, λοιπόν, προβλέπονται τα εξής:

Επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της Ουκρανίας Θα συναφθεί συνολική συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης όλες οι εκκρεμότητες των τελευταίων 30 ετών θεωρούνται λυμένες Η Ρωσία δεσμεύεται να μην εισβάλει σε γειτονικές χώρες και το ΝΑΤΟ να μην επεκταθεί περαιτέρω Θα υπάρξει διάλογος Ρωσίας – ΝΑΤΟ,με μεσολάβηση ΗΠΑ, για ασφάλεια, αποκλιμάκωση και οικονομική συνεργασία Η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας Ο ουκρανικός στρατός περιορίζεται σε 000 προσωπικό. Σημειώνεται πως, σήμερα αριθμεί 800.000-850.000 άτομα και πριν από τον πόλεμο αριθμούσε περίπου 250.000 Η Ουκρανία ενσωματώνει στο Σύνταγμά της ότιδεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.Το ΝΑΤΟ δεσμεύεται ότι δεν θα δεχθεί την Ουκρανία στο μέλλον Το ΝΑΤΟ δεν θα σταθμεύει στρατεύματα στην Ουκρανία Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία Εγγυήσεις ΗΠΑ:

Οι ΗΠΑ θέτουν ανταλλάγματα για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας

Αν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, χάνει την εγγύηση

Αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, επανέρχονται όλες οι κυρώσεις, ακυρώνεται η αναγνώριση των νέων συνόρων και ενεργοποιείται «αποφασιστική στρατιωτική απάντηση».

Αν η Ουκρανία εκτοξεύσει πύραυλο στην Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη χωρίς αιτία, η εγγύηση ακυρώνεται Η Ουκρανία θα έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος της ΕΕκαι θα λάβει βραχυπρόθεσμη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η αίτησή της θα εξετάζεται. Σχέδιο ανοικοδόμησης της Ουκρανίας:

Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης Ουκρανίας (τεχνολογία, data centres, AI κ.λπ.)

Κοινή ανοικοδόμηση και λειτουργία του ουκρανικού δικτύου φυσικού αερίου

Αποκατάσταση και ανασυγκρότηση πόλεων και οικισμών

Ανάπτυξη υποδομών

Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων

Ειδικό πακέτο χρηματοδότησης από την Παγκόσμια Τράπεζα Οικονομική επανένταξη της Ρωσίας:

Σταδιακή άρση κυρώσεων

Μακροπρόθεσμη συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για ενέργεια, πόρους, υποδομές, AI, data centres και έργα εξόρυξης σπάνιων μετάλλων στην Αρκτική

Επανένταξη της Ρωσίας στο G8 Παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία 100 δισ. δολάρια κατευθύνονται στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών.Η Ευρώπη προσθέτει άλλα 100 δισ. δολάρια. Τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια αποδεσμεύονται. Το υπόλοιπο ποσό πηγαίνει σε αμερικανορωσικό επενδυτικό σχήμα για κοινά έργα — στόχος η δημιουργία αλληλεξάρτησης ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέας σύγκρουσης Δημιουργία αμερικανορωσικής ομάδας εργασίαςγια την ασφάλεια και την εφαρμογή της συμφωνίας Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά την πολιτική μη επίθεσης σε Ευρώπη και Ουκρανία ΗΠΑ και Ρωσία παρατείνουν συμφωνίες πυρηνικού ελέγχου (π.χ. START I) Η Ουκρανία παραμένει μη πυρηνικό κράτος Ζαπορίζια: Ο πυρηνικός σταθμός λειτουργεί υπό τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας· η ηλεκτρική ενέργεια μοιράζεται 50%-50% Ρωσία–Ουκρανία Εκπαιδευτικά & κοινωνικά μέτρα Προγράμματα κατά ρατσισμού και μισαλλοδοξίαςσε διοίκηση και σχολεία. Η Ουκρανία υιοθετεί κανονισμούς ΕΕ για θρησκευτική ανοχή και προστασία γλωσσικών μειονοτήτων. Τερματισμός διακρίσεων σε ΜΜΕ και εκπαίδευση για Ρώσους/Ουκρανούς. Απόρριψη και απαγόρευση ναζιστικής ιδεολογίας. Εδαφικές ρυθμίσεις:

Κριμαία, Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ αναγνωρίζονται ως de facto ρωσικά, ακόμη και από τις ΗΠΑ

Χερσώνα και Ζαπορίζια παγώνουν στη γραμμή επαφής (de facto αναγνώριση)

Η Ρωσία εγκαταλείπει άλλα συμφωνημένα τμήματα που ελέγχει εκτός των πέντε περιοχών

Η Ουκρανία αποσύρεται από το τμήμα του Ντονέτσκ που ελέγχει. Η ζώνη αυτή γίνεται ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή, διεθνώς αναγνωρισμένη ως ρωσική. Η Ρωσία δεν θα εισέλθει στη ζώνη Κανένα μέρος δεν μπορεί να αλλάξει τα νέα εδαφικά όρια με τη βία οι εγγυήσεις ασφαλείας ακυρώνονται σε περίπτωση παραβίασης Η Ρωσία δεν θα εμποδίζει την Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον Δνείπερο· θα υπάρξουν συμφωνίες για ελεύθερη μεταφορά σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα Ανθρωπιστική επιτροπή:

Ανταλλαγή αιχμαλώτων και σορών «όλοι για όλους»

Επιστροφή όλων των πολιτών που κρατούνται, συμπεριλαμβανομένων παιδιών

Πρόγραμμα οικογενειακής επανένωσης

Μέτρα για ανακούφιση θυμάτων πολέμου Η Ουκρανία διεξάγει εκλογές σε 100 ημέρες Πλήρης αμνηστία για όλες τις πλευρές καμία μελλοντική απαίτηση ή δίωξη Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική·θα εποπτεύεται από το «Συμβούλιο Ειρήνης» (Peace Council) υπό τον Ντόναλντ Τραμπ· παραβιάσεις επιφέρουν κυρώσεις Η κατάπαυση πυρός ισχύει μόλις και οι δύο πλευρές αποσυρθούν σε συμφωνημένα σημεία

{https://exchange.glomex.com/video/v-dee5sz35j31l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}