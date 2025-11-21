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ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ενισχύει με $700 εκατ. την εγχώρια παραγωγή μαγνητών σπάνιων γαιών
Ειδήσεις
21:09 - 21 Νοε 2025

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο ενισχύει με $700 εκατ. την εγχώρια παραγωγή μαγνητών σπάνιων γαιών

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανικής αυτονομίας αποτελεί η απόφαση του Πενταγώνου να διαθέσει συνολικά 700 εκατ. δολάρια σε δύο εταιρείες παραγωγής μαγνητών σπάνιων γαιών, υλικά κρίσιμα για την τεχνολογία, την άμυνα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, η Vulcan Elements Inc. θα λάβει 620 εκατ. δολάρια, ενώ η ReElement Technologies Corp. θα χρηματοδοτηθεί με 80 εκατ. δολάρια, με στόχο την αύξηση της παραγωγής μαγνητών νεοδυμίου–σιδήρου–βορίου (NdFeB). Παράλληλα, το Υπουργείο Εμπορίου θα αποκτήσει μετοχικό μερίδιο 50 εκατ. δολαρίων στη Vulcan, ενισχύοντας περαιτέρω το πρόγραμμα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για απεξάρτηση από την Κίνα, η οποία κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά σπάνιων γαιών και αποτελεί κομβικό προμηθευτή για κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού που επηρεάζουν από την αμυντική βιομηχανία έως την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και ανεμογεννητριών.

Με τη νέα χρηματοδότηση, οι δύο εταιρείες εκτιμάται ότι θα αυξήσουν σημαντικά την εγχώρια παραγωγή, φτάνοντας έως και 10.000 μετρικούς τόνους μαγνητικού υλικού τα επόμενα χρόνια.

Η ReElement εξειδικεύεται στον διαχωρισμό και την καθαροποίηση σπάνιων γαιών από μεταλλεύματα αλλά και ανακυκλωμένα υλικά, παράγοντας οξείδια απαραίτητα για την κατασκευή μαγνητών. Από την πλευρά της, η Vulcan δραστηριοποιείται ήδη στην προμήθεια μαγνητών για αμυντικά και εμπορικά συστήματα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κίνηση του Πενταγώνου θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της βιομηχανικής αυτάρκειας, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και τεχνολογικού ανταγωνισμού με την Κίνα.

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