Στάρμερ: Τηλεφωνική σύγκληση της «Συμμαχίας των προθύμων» για τα εκκρεμή Ουκρανικά ζητήματα

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 25/11 θα φιλοξενήσει διαδικτυακή συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων» προκειμένου να συζητήσουν κάποια εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά το θέμα του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς το Κίεβο, τονίζοντας ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να καθορίσει τους όρους μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης.

Στην συνέχεια ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, «απαιτείται ακόμη περισσότερη δουλειά», και πρόσθεσε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν στη διαδικτυακή συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων».

Νωρίτερα, και εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι παρά την πρόοδο εξακολουθούν να υπάρχουν «ορισμένα εκκρεμή ζητήματα», τα οποία, όπως είπε, θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα.

Σημειώνεται ότι, από κοινού με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών διπλωματικών προσπαθειών για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο με σεβασμό στα ουκρανικά συμφέροντα και με στόχο την αποτροπή νέας ρωσικής επιθετικότητας.