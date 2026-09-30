Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (30/9) στο Κίεβο και την ευρύτερη περιφέρειά του.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε κατοικίες, κατάστημα και αποθήκη.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters, στην πόλη ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανακοίνωσε ότι ένα παιδί σκοτώθηκε και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα. Από τα πλήγματα καταγράφηκαν επίσης ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα.

Στο μεταξύ, η Ρουμανία και η Πολωνία, κράτη-μέλη της ΕΕ και του NATO, προχώρησαν σε εσπευσμένες απογειώσεις μαχητικών αεροσκαφών, προκειμένου να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο τους εν μέσω της ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξε τη Σαμάρα στη Ρωσία, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτσισλάβ Φεντόρισεφ. Η περιοχή της Σαμάρας αποτελεί σημαντικό κέντρο παραγωγής και διύλισης πετρελαίου.