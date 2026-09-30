Ουκρανία: Στα 155 δισ. δολάρια αναμένεται να φτάσει το κόστος του πολέμου φέτος

Στα 155 δισ. δολάρια αναμένεται να ανέλθει φέτος το συνολικό κόστος του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο επιχειρεί να καλύψει χρηματοδοτικό κενό 27 δισ. δολαρίων, ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να συνεχίσει τις ενεργές πολεμικές επιχειρήσεις στις αρχές του 2027, όπως δήλωσε την Τετάρτη (30/9) ο πρωθυπουργός Σεργκέι Κορέτσκι.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Κορέτσκι, η κυβέρνηση σχεδιάζει να καλύψει περίπου 7 δισ. δολάρια από το συνολικό χρηματοδοτικό κενό μέσω αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, βελτιστοποίησης του προϋπολογισμού και ανακατανομής δαπανών. Παράλληλα, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους διεθνείς εταίρους της για την εξασφάλιση των υπόλοιπων 20 δισ. δολαρίων.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το Κίεβο δημοσιοποιεί εκτίμηση για το ετήσιο κόστος του πολέμου, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο συγκρίσιμο ποσό για το 2025.