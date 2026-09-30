Ουκρανία: Στα 155 δισ. δολάρια αναμένεται να φτάσει το κόστος του πολέμου φέτος

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Κορέτσκι, η κυβέρνηση σχεδιάζει να καλύψει περίπου 7 δισ. δολάρια από το συνολικό χρηματοδοτικό κενό μέσω αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, βελτιστοποίησης του προϋπολογισμού και ανακατανομής δαπανών. Παράλληλα, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους διεθνείς εταίρους της για την εξασφάλιση των υπόλοιπων 20 δισ. δολαρίων.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το Κίεβο δημοσιοποιεί εκτίμηση για το ετήσιο κόστος του πολέμου, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχο συγκρίσιμο ποσό για το 2025.