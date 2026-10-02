Η Ουκρανία εκτόξευσε για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο που είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί

Η Ουκρανία δήλωσε την Πέμπτη ότι εκτόξευσε για πρώτη φορά σε συνθήκες μάχης έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον ρωσικού στόχου, εισάγοντας στο πεδίο της μάχης ένα όπλο που είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί και το οποίο η Μόσχα χρησιμοποιεί ήδη τακτικά με θανατηφόρα αποτελέσματα.

Ο βαλλιστικός πύραυλος FP-7 εντάσσει την Ουκρανία σε μια μικρή ομάδα χωρών που είναι σε θέση να κατασκευάζουν τέτοια όπλα, αν και, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, παραμένει ασαφές πόσο επιτυχημένη ήταν η πρώτη επίθεση.

Ο συγκεκριμένος βαλλιστικός πύραυλος προσφέρει στην Ουκρανία ένα όπλο με μεγαλύτερη ισχύ πλήγματος από τα drones μεγάλου βεληνεκούς που κυρίως χρησιμοποιεί εναντίον της Ρωσίας. Ωστόσο, η περιορισμένη παραγωγική δυνατότητα της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας ενδέχεται να δυσκολέψει τη μαζική παραγωγή τους, καθιστώντας ενδεχομένως την πρώτη χρήση περισσότερο συμβολική παρά στρατιωτικά σημαντική. Παρ’ όλα αυτά, η εκτόξευση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του τρόπου με τον οποίο η αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας, η οποία κατέρρευσε μετά το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης, έχει εξελιχθεί ξανά σε μία από τις πιο προηγμένες στον κόσμο.

«Ένας εγχώριας κατασκευής βαλλιστικός πύραυλος, που δημιουργήθηκε σε χρόνο-ρεκόρ εν μέσω πολέμου, χρησιμοποιήθηκε στο πεδίο της μάχης», δήλωσε η Iryna Terekh, διευθύνουσα σύμβουλος της Fire Point, της εταιρείας που κατασκεύασε τον πύραυλο.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι ανεβαίνουν σε πολύ μεγάλο ύψος μετά την εκτόξευσή τους, συχνά φτάνοντας εκτός της ατμόσφαιρας της Γης, και στη συνέχεια κατευθύνονται προς το έδαφος με ταχύτητες αρκετών μιλίων ανά δευτερόλεπτο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναχαίτισή τους. Επίσης, συνήθως διαθέτουν μεγαλύτερη εκρηκτική ισχύ από πολλά άλλα είδη πυραύλων και drones.

Ένα οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων δίνει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να καταστρέφει ρωσικά καταφύγια, γέφυρες και κτίρια, τα οποία ο μεγάλος στόλος των drones της θα δυσκολευόταν να πλήξει με ουσιαστικό τρόπο.

Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στην Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει έλλειψη αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, που είναι απαραίτητοι για την αξιόπιστη κατάρριψή τους. Οι ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν επίσης προκαλέσει προβλήματα στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τα κράτη του Κόλπου, τα οποία έχουν καταναλώσει μεγάλα αποθέματα ακριβών αναχαιτιστικών πυραύλων για να τους καταρρίψουν, όχι πάντα με επιτυχία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Fire Point, ο FP-7 μπορεί να φτάσει σε ύψος έως και 37 μίλια (περίπου 60 χιλιόμετρα) και να έχει εμβέλεια περίπου 155 μίλια (250 χιλιόμετρα). Διαθέτει πολεμική κεφαλή βάρους άνω των 440 λιβρών (περίπου 200 κιλών), δηλαδή περισσότερο από τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη του drone μεγάλου βεληνεκούς FP-1 της ίδιας εταιρείας.

Η επίθεση της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε εναντίον στόχου σε κατεχόμενη περιοχή της Ουκρανίας, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Για την Ουκρανία, «πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, αλλά πολλά εξαρτώνται από τις λεπτομέρειες και από τον ρυθμό με τον οποίο μπορούν να παραχθούν αυτοί οι πύραυλοι», δήλωσε ο Michael Kofman, ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Endowment, δεξαμενή σκέψης στην Ουάσιγκτον. Ο Kofman σημείωσε ότι δεν είναι σαφές ποια είναι η πραγματική εμβέλεια και ακρίβεια του πυραύλου.

Οι πρώτοι βαλλιστικοί πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν από τη Ναζιστική Γερμανία εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε επιθέσεις τις οποίες οι Βρετανοί θεωρούσαν σχεδόν αδύνατο να σταματήσουν. Η Ουκρανία προστίθεται πλέον σε έναν κατάλογο περίπου δώδεκα χωρών —μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γαλλία, το Ιράν και η Ρωσία— που μπορούν να παράγουν βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Επόμενο βήμα: η παραγωγή», δήλωσε.

Τέτοιοι πύραυλοι είναι ιδιαίτερα δαπανηροί στην παραγωγή, λόγω των εξελιγμένων συστημάτων καθοδήγησής τους και των υλικών κατασκευής που απαιτούνται ώστε να αντέχουν στις ακραίες θερμοκρασίες καθώς κινούνται με μεγάλη ταχύτητα προς τη Γη.

Η ουκρανική στρατιωτική βιομηχανία παράγει ορισμένα από τα πιο προηγμένα και καινοτόμα drones αέρος, ξηράς και θαλάσσης στον κόσμο, καθώς και προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών σημάτων. Παράγει επίσης δικά της Howitzer και διαθέτει δύο τύπους πυραύλων κρουζ.

Ωστόσο, στελέχη της βιομηχανίας λένε ότι δεν διαθέτει την οικονομική ισχύ και την παραγωγική ικανότητα για να κατασκευάζει όπλα στις ποσότητες που απαιτούνται.

Η Ρωσία δεν αντιμετωπίζει τους ίδιους περιορισμούς. Μόνο τον Ιούλιο, η Ρωσία εκτόξευσε 195 βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους, αριθμός-ρεκόρ για την περίοδο του πολέμου.