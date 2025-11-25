Αυξημένο έλλειμμα στις ΗΠΑ λόγω του κυβερνητικού shutdown - Ρεκόρ εσόδων από δασμούς

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα του Οκτωβρίου εκτοξεύτηκε στα 284 δισεκατομμύρια δολάρια, επηρεασμένο σημαντικά από το πρόσφατο 43ήμερο κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η καθυστέρηση στις πληρωμές και η ανακατανομή ορισμένων δαπανών του Νοεμβρίου στον προηγούμενο μήνα αλλοίωσαν τα στοιχεία για την εκκίνηση του οικονομικού έτους 2026.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου, το shutdown καθυστέρησε βασικές υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και μισθοί εργαζομένων, ενώ ο νόμος απαιτεί πλήρη καταβολή όλων των οφειλών μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Το έλλειμμα του Οκτωβρίου ήταν 10% υψηλότερο από τα 257 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου, κυρίως λόγω της μεταφοράς 105 δισ. δολαρίων σε παροχές στρατιωτικών και υγειονομικών προγραμμάτων από τον Νοέμβριο στον Οκτώβριο. Χωρίς αυτές τις τεχνικές μετατοπίσεις, το πραγματικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα ανερχόταν στα 180 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας μάλιστα μείωση 29% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Αύξηση δαπανών - Εκτίναξη εσόδων

Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν στα 689 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 18% έναντι του περασμένου Οκτωβρίου. Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι ο αντίκτυπος των καθυστερημένων πληρωμών από το shutdown είναι σχετικά περιορισμένος, μικρότερος του 5% των συνολικών δαπανών.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ για τον μήνα Οκτώβριο, φθάνοντας τα 404 δισ. δολάρια—αύξηση 24% σε σύγκριση με πέρυσι. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των εισπράξεων από δασμούς.

Αναθεωρήσεις για το κόστος των δασμών Τραμπ

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) γνωστοποίησε πρόσφατα ότι οι νέες εμπορικές συμφωνίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ οδήγησαν σε μειώσεις δασμών, οι οποίες με τη σειρά τους ανάγκασαν τον οργανισμό να αναπροσαρμόσει τις προβλέψεις του. Έτσι, η εκτίμηση για τη συμβολή των δασμών του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη μείωση του μελλοντικού ελλείμματος μειώθηκε από 4 τρισ. δολάρια σε 3 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο Τραμπ, σχολιάζοντας πρόσφατα την κατάσταση και ζητώντας επίσπευση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου για άλλο σχετικό ζήτημα, επανέλαβε το γνώριμο σύνθημά του: «να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη».