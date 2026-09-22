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POLITICO: Ο Μπέρναμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δέσμευσης για «επανένταξη στην ΕΕ»
Ειδήσεις
13:26 - 22 Σεπ 2026

POLITICO: Ο Μπέρναμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δέσμευσης για «επανένταξη στην ΕΕ»

Reporter.gr Newsroom
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Θα κατέβει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές με προεκλογική δέσμευση για ανατροπή του Brexit; Ο Άντι Μπέρναμ δηλώνει ότι αυτό είναι «ζήτημα για άλλη μέρα».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το POLITICO, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν από συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα μια δέσμευση για επανένταξη στην ΕΕ, την οποία υποστηρίζουν ορισμένα στελέχη του κόμματός του.

Ειδικότερα, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι έχει «αναλογιστεί την τελευταία δεκαετία» εκτός ΕΕ και άφησε να εννοηθεί ότι η εκστρατεία για το δημοψήφισμα χαρακτηρίστηκε από διαστρεβλωμένα ή παραποιημένα στοιχεία.

«Η επικέντρωσή μας αυτή τη στιγμή είναι σε μια σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ, η οποία ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί αργότερα φέτος», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο, καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Η άμεση προτεραιότητά μου είναι να οικοδομήσω πάνω στο καλό έργο που έκανε ο Κιρ [Στάρμερ] για την αποκατάσταση των γεφυρών. Γιατί αυτές οι γέφυρες είχαν καταστραφεί στις αρχές αυτής της δεκαετίας και ο Κιρ έκανε καλή δουλειά στην αποκατάσταση αυτής της σχέσης», πρόσθεσε.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο, όσον αφορά την επίτευξη πρακτικών συμφωνιών που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη βρετανική οικονομία».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πλήρους επανένταξης στην Ένωση, ο Μπέρναμ δήλωσε: «Τα άλλα ζητήματα που συζητάτε — αυτά είναι για άλλη μέρα».

Όπως επισημαίνει το POLITICO, τα σχόλια του πρωθυπουργού συνιστούν σημαντική αλλαγή στη ρητορική σε σχέση με την περίοδο του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είχε δεσμευτεί να «κάνει το Brexit να λειτουργήσει» και είχε θέσει αυστηρές «κόκκινες γραμμές» για τη διατήρηση της συμφωνίας που είχε διαμορφώσει ο Μπόρις Τζόνσον.

Ορισμένα στελέχη του κόμματος του Μπέρναμ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Νιλ Κίνοκ, έχουν ζητήσει από το κόμμα να συμπεριλάβει στο επόμενο προεκλογικό του πρόγραμμα τη δέσμευση για επανένταξη στην ΕΕ. Άλλοι υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε εκλογικό μειονέκτημα ή θα ισοδυναμούσε με προδοσία του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος.

Το «Made in Europe» στο επίκεντρο της συνάντησης Βρετανίας-ΕΕ

Η σύνοδος κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ στην οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούλιο, αλλά αναβλήθηκε μετά την αλλαγή στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει νέα ημερομηνία για τη συνάντηση, εν μέσω διαφωνιών σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα της ΕΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Made in Europe», καθώς και με το ακανθώδες ζήτημα των διδάκτρων για τους φοιτητές από την ΕΕ που σπουδάζουν στη Βρετανία.

«Έχουμε πράγματι ανησυχίες σχετικά με το “Made in Europe”, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τη βρετανική βιομηχανία και τις βρετανικές αλυσίδες εφοδιασμού», δήλωσε ο Μπέρναμ, προσθέτοντας ότι θα συζητήσει το θέμα κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον ΟΗΕ την Τρίτη.

«Με εποικοδομητικό πνεύμα, θα θέσω στο τραπέζι ορισμένες από τις ανησυχίες μας για αυτά τα ζητήματα, ενώ παράλληλα θα εργαστούμε για αυτό που ελπίζουμε ότι θα είναι μια επιτυχημένη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου αργότερα φέτος», ανέφερε.

Ο Μπέρναμ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο ότι το Brexit θα αποτελέσει μέρος της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Άφησε δε να εννοηθεί ότι θα το συνδέσει με άλλες παγκόσμιες προκλήσεις.

«Αυτό που έχουμε βιώσει είναι ότι όταν έρχεται αυτή η αναταραχή, όταν εξωτερικοί παράγοντες επιχειρούν να χειραγωγήσουν, να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα και να επηρεάσουν τη βρετανική δημοκρατική διαδικασία, καθώς οδεύουμε προς την επόμενη δεκαετία, πρέπει να έχουμε καθαρή εικόνα γι’ αυτό και να γίνουμε ισχυρότεροι και πιο αποφασιστικοί στην αντιμετώπισή του», δήλωσε.

«Ίσως η Βρετανία μπορεί να πει ότι έχουμε βιώσει μέρος αυτής της αναταραχής νωρίτερα από άλλους, όσον αφορά την πολιτική των τελευταίων ετών. Πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι για το πού εξωτερικές δυνάμεις, -οι εχθροί μας-, προσπαθούν να χειραγωγήσουν αυτή την κοινή γνώμη και το συναίσθημα, ώστε να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα και όχι τα δικά μας».

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