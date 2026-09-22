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Κατρίνης: Η υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού πλήττει τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική
13:33 - 22 Σεπ 2026

Κατρίνης: Η υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού πλήττει τις Ένοπλες Δυνάμεις

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων άσκησε ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής.

Τόνισε ότι η χώρα απαιτεί από τα στελέχη να εκπαιδεύονται διαρκώς, να αναλαμβάνουν την ευθύνη πανάκριβων και σύνθετων οπλικών συστημάτων, να μετακινούνται μαζί με τις οικογένειές τους και να είναι έτοιμα όποτε χρειαστεί. Απέναντι σε αυτές τις απαιτήσεις, η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιεί τις γνώσεις τους, να σέβεται την προσφορά τους και να τους δίνει λόγους να παραμένουν στην υπηρεσία και προοπτική για το μέλλον τους.

Ο Μιχάλης Κατρίνης κατήγγειλε τη βίαιη ανατροπή της σταδιοδρομίας των υπηρετούντων υπαξιωματικών, τη βαθμολογική καθήλωση και την απαξίωση ανθρώπων που στηρίζουν επί δεκαετίες τη λειτουργία των μονάδων. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ανέτρεψε εκ των υστέρων τους κανόνες με τους οποίους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι επέλεξαν να υπηρετήσουν, περιόρισε δραστικά την προοπτική εξέλιξής τους και αποδυνάμωσε τα κίνητρα παραμονής τους, χωρίς επαρκή μεταβατική περίοδο.

Αναφέρθηκε στις καταγγελίες των ενώσεων στρατιωτικών για παραιτήσεις ακόμη και από μονάδες των νεότερων οπλικών συστημάτων, για αποχωρήσεις από τις σχολές και για αναδρομικές περικοπές αποζημιώσεων αποστολών.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση είχε προειδοποιηθεί πως η υποβάθμιση των υπαξιωματικών θα επιβαρύνει το ηθικό, θα ενισχύσει τις τάσεις αποχώρησης και θα πλήξει ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα των στρατιωτικών σχολών. Υπενθύμισε ότι παραμένει αναπάντητη για περισσότερους από τρεις μήνες ερώτησή του με την οποία ζητά στοιχεία για τις αποχωρήσεις, τις κενές θέσεις στις σχολές και τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση ενός στελέχους να παραμείνει ή να φύγει.

Συγκεκριμένη νομοθετική λύση ζήτησε και για την βαθμολογική αδικία που υφίστανται οι υπαξιωματικοί που κατατάχθηκαν το 1992 και το 1993, για την οποία είχε καταθέσει ερώτηση από τις 16 Ιουνίου. «Τους οφείλετε καθαρή απάντηση και λύση, όχι μια απάντηση που απλώς επικαλείται το ισχύον πλαίσιο», τόνισε.

Τέλος, ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για το στεγαστικό των στρατιωτικών. Ζήτησε από την κυβέρνηση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της στεγαστικής της πολιτικής και να εξηγήσει γιατί ο νέος φορέας αξιοποίησης της στρατιωτικής περιουσίας παραμένει χωρίς διοίκηση δεκατέσσερις μήνες μετά τη σύστασή του.

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