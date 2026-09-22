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ΔΑΑ: Συμφωνία συνεργασίας με το Διεθνή Αερολιμένα του Κάλγκαρι (YYC)
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:07 - 22 Σεπ 2026

ΔΑΑ: Συμφωνία συνεργασίας με το Διεθνή Αερολιμένα του Κάλγκαρι (YYC)

Reporter.gr Newsroom
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Η Calgary Airports, διαχειρίστρια εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα του Κάλγκαρι (YYC), και o Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών  (ΔΑΑ) υπέγραψαν πενταετές Μνημόνιο Συνεργασίας, θεσμοθετώντας μια σχέση αδελφοποίησης μεταξύ των δύο αεροδρομίων.

Η συμφωνία διαμορφώνει ένα πρακτικό πλαίσιο στενότερης συνεργασίας, με κοινό στρατηγικό στόχο την αύξηση των επιβατικών και εμπορευματικών ροών μεταξύ Κάλγκαρι και Αθήνας και την ενίσχυση των προϋποθέσεων για τη μελλοντική καθιέρωση τακτικών απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο πόλεων.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, τα δύο αεροδρόμια θα διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας, τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα με την οποία πολλοί Καναδοί αισθάνονται στενούς δεσμούς, μέσα από οικογενειακές σχέσεις, κοινές αξίες και μια κοινή αγάπη για τα ταξίδια, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Θέλουμε περισσότεροι άνθρωποι από το Κάλγκαρι και τον Δυτικό Καναδά να γνωρίσουν την Αθήνα και την Ελλάδα — και, αντίστοιχα, να υποδεχθούμε περισσότερους Έλληνες ταξιδιώτες στο Κάλγκαρι, την Αλμπέρτα και τα Καναδικά Βραχώδη Όρη. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να φέρουμε τις κοινότητές μας πιο κοντά και να μετατρέψουμε αυτό το αμοιβαίο ενδιαφέρον σε προοπτική για μια μελλοντική απευθείας αεροπορική σύνδεση».

Balazs Bogats, Chief Commercial Officer, Calgary Airports

«Οι Καναδοί και οι Έλληνες έχουμε πολύ περισσότερα κοινά από όσα θα υπέθετε κανείς με βάση την απόσταση που μας χωρίζει: ανοιχτό πνεύμα, ζεστασιά, ισχυρούς δεσμούς με τις κοινότητές μας και ειλικρινές ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον. Προσβλέπουμε στο να γνωρίσουν περισσότεροι Καναδοί την Αθήνα και την Ελλάδα, διευκολύνοντας παράλληλα τους Έλληνες ταξιδιώτες να ανακαλύψουν το Κάλγκαρι και τον Δυτικό Καναδά. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, θα διερευνήσουμε τρόπους για να ενισχύσουμε περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ Κάλγκαρι και Αθήνας και να δημιουργήσουμε μια στέρεη βάση για την καθιέρωση απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο πόλεων στο μέλλον. Μια απευθείας πτήση δεν θα συνδέει απλώς δύο αεροδρόμια και δύο πόλεις· θα φέρει δύο λαούς ακόμη πιο κοντά, δημιουργώντας μια γέφυρα για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και το εμπόριο.»

Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, ΔΑΑ

Η πρωτοβουλία βασίζεται στη μακρόχρονη σχέση μεταξύ Καναδά και Ελλάδας και στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών. Παράλληλα, φέρνει κοντά δύο αναπτυσσόμενες διεθνείς αεροπορικές πύλες: το 2025, το YYC υποδέχθηκε 19,4 εκατομμύρια επιβάτες και εξυπηρέτησε 108 προορισμούς με απευθείας πτήσεις, ενώ ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διακίνησε 34,0 εκατομμύρια επιβάτες, συνδέοντας την Αθήνα με 164 προορισμούς σε 55 χώρες, μέσω 70 αεροπορικών εταιρειών.

Το Μνημόνιο αποτελεί πλαίσιο συνεργασίας και δεν συνιστά από μόνο του ανακοίνωση έναρξης αεροπορικής σύνδεσης.

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