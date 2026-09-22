Τσουκαλάς για ΕΦΚ: Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δε φτάνει

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, μετά και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι θα θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε σήμερα (22/9) τη θέση της Χαριλάου Τρικούπη για προσωρινή μείωση του φόρου.

«Το μόνο κόμμα που στη ΔΕΘ είπε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στο και προσωρινά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό όταν λέγαμε ότι είναι απαραίτητο και είναι εφικτό, τώρα και εκείνος λέει ότι θα θέσει και μάλιστα μετ’ επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ακούσαμε, μάλιστα, και διάφορα ψεύδη ότι δεν μπορεί η χώρα να το μειώσει μόνη της. Όταν προβλέπονται κατώτατα όρια, σημαίνει ότι μπορεί να γίνει.

Είναι άλλο πράγμα ο Πρωθυπουργός να παραδεχτεί ότι αφού καθυστέρησε και δεν προνόησε και τα έχει κάνει μαντάρα στο θέμα του κόστους των καυσίμων, τώρα - αφού υπάρχει και στην Ευρώπη μια πίεση – να δει μήπως υπάρξει μια ευρωπαϊκή ειδική εξαίρεση από τις δαπάνες και άλλο να ψεύδεται λέγοντας ότι δεν μπορούσε να έχει προβεί σε μείωση», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στο ERTnews.





«Όριο δαπανών υπάρχει, αλλά δεν λέει πουθενά ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ΕΦΚ. Είναι διαφορετικό λοιπόν να λέει η κυβέρνηση ότι δεν της επιτρέπεται να το κάνει και διαφορετικό να ισχυρίζεται πως αν προχωρήσει σε αυτή τότε θα στερήσει από αλλού δημοσιονομικό χώρο.

Θέλω η κυβέρνηση να μου δείξει που είναι γραμμένο σε ποιον ευρωπαϊκό κανόνα ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αν μου το κοινοποιήσει μέχρι το βράδυ η κυβέρνηση τότε θα πω ότι έχουν δίκιο.



Τα κυβερνητικά στελέχη είναι κατ’ επάγγελμα ψεύτες και πολύ συχνά λένε αυτό που θέλουν και όχι τι είναι δυνατόν να συμβεί στην πραγματικότητα. Το έχουν κάνει και στην περίπτωση Γεωργιάδη που έλεγε ότι είναι άκυρη η απόφαση που διόριζε ξανά την ευρωπαϊκή εισαγγελία και στην περίπτωση του Υπουργείου Οικονομικών που ισχυριζόταν ψευδώς ότι δεν επιτρέπεται δικαίωμα προαίρεσης στα δάνεια κατά τους ευρωπαϊκούς κανόνες», πρόσθεσε



Αναφερόμενος στις τιμές της ενέργειας και ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κώστας Τσουκαλάς έθεσε στο επίκεντρο τη λειτουργία της αγοράς και τον ρόλο των διυλιστηρίων.



«Κανείς δεν αρνείται το γεγονός ότι σε κάθε πολιτική που δημιουργείται υπάρχουν περιορισμοί. Στην προκείμενη φάση, οι τιμές της ενέργειας διαμορφώνονται στο Χρηματιστήριο της ενέργειας, όσον αφορά κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί τότε υπήρξε μια κακή διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση πριν το 2019.

Το 2023 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ζήτησε από την κυβέρνηση να κάνει -με κανονιστική παρέμβαση- μια μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή στο θέμα της ανταγωνιστικότητας. Είχε διαγνώσει ότι είναι δύο τα διυλιστήρια και δεν υπάρχει στην ουσία ανταγωνισμός, αλλά είναι ομοιόμορφες οι πρακτικές. Και παράλληλα, είχε διαγνώσει ότι πέραν της απουσίας ανταγωνιστικής πίεσης έχουν και το δικαίωμα στην ουσία να διαθέτουν και να αυξάνουν τη χονδρική τιμή όποτε θέλουν. Σε αυτές τις καταστάσεις πρέπει να μπουν φραγμοί».



Περιγράφοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε:

«Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης προσωρινά, ο ΦΠΑ και βέβαια εμείς λέμε για φορολόγηση ουρανοκατέβατων υπερκερδών - από εκεί να υπάρξουν έσοδα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τους πολίτες και τους καταναλωτές».



Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για ανώτατη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στο δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης.



«Ανώτατη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς να λάβει υπόψη το πως διαμορφώνονται οι τιμές χρηματιστηριακά έχει ένα δημοσιονομικό κόστος που πρέπει να εξηγηθεί.

Επειδή άκουσα τον κ. Τσίπρα και από το βήμα της ΔΕΘ και δεν είχε στο πρόγραμμα του την μείωση του ΕΦΚ και είδα τη σημερινή του δήλωση, χαίρομαι που μετά τον Πρωθυπουργό ανακάλυψε και εκείνος πως πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις, ακόμη κι αργά. Είναι σημαντικό, λοιπόν, που τόσο εκείνος όσο και ο Πρωθυπουργός τα ανακάλυψαν. Πράγματα που υπάρχουν εδώ και καιρό στη δημόσια σφαίρα. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα μεταφέρει και το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως ανέφερα και νωρίτερα. Στο παρελθόν μας έλεγε λαϊκιστές που ζητούσαμε παρέμβαση στο κόστος των καυσίμων και σήμερα λέει πως είναι αναγκαία η παρέμβαση .



Άρα στο ζήτημα αυτό δύο κόμματα, τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή - δεν ήθελαν φορολόγηση υπερκερδών, δεν ήθελαν μείωση του ειδικού φόρου, δεν ήθελαν παρέμβαση στον ΦΠΑ, πλέον αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις που δεν μπορούν να εμμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ και προφανώς είναι σημαντικό ότι δικαιωνόμαστε στο ζήτημα αυτό. Άλλοι ήταν εκείνοι που μέχρι πρόσφατα δεν ήθελαν να έρθουν σε ρήξη με τα συμφέροντα».





«Μην ξεχνάμε ότι το 2017 ήταν η χρονιά που κλείδωσε η σημερινή τιμή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον πετρέλαιο θέρμανσης», συμπλήρωσε.



Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι τα ποιοτικά στοιχεία αποτυπώνουν διαφορετική εικόνα από την πρόθεση ψήφου.

«Τα ποιοτικά στοιχεία όλων των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι στη ΔΕΘ το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που έμεινε και όχι άλλων κομμάτων. Κάθε φορά πριν την δημοσκοπική ανατροπή σε σχέση με την πρόθεση ψήφου προηγείται η δημοσκοπική ανατροπή σε επίπεδο ποιοτικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά λένε ότι πιο σοβαρό κόμμα, πιο αξιόπιστο κόμμα με πολιτικό προσωπικό, πρόγραμμα και σχέδιο είναι το ΠΑΣΟΚ.»



Σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση των προγραμμάτων, τόνισε:

«Ακοστολόγητη είναι η κυβέρνηση η οποία δεν ξέρει καν ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Η κυβέρνηση τη χρονιά που πέρασε δαπάνησε 3,5 δισ. ευρώ συνολικά - όσο είναι το δικό μας συνολικό πρόγραμμα για τέσσερα χρόνια - μέσα από την λεηλασία με τη φοροεπιδρομή την οποία έκανε στη μεσαία τάξη με την έμμεση φορολογία και με τον ειδικό φόρο και με όλα αυτά. Εδώ έχουμε κρατική κερδοσκοπία την οποία βαφτίζει με τα αντίδωρα που δίνει ως κυβερνητική γενναιοδωρία. Αλλά οι πολίτες ξέρουν πια ποιο είναι το μοντέλο Μητσοτάκη “σου παίρνω δέκα, σου δίνω δύο και σου ζητάω να μου πεις και ευχαριστώ”.

Εμείς είμαστε οι μόνοι που κοστολογούμε το πρόγραμμά μας ενώ η κυβέρνηση δεν το έχει κοστολογήσει ούτε το κοστολόγησε το 2018. Τότε ήταν που ο Πρωθυπουργός μιλούσε για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Την είδε κανείς;»



Αναφερόμενος στη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της κας Σδούκου και του κ. Φαραντούρη, επανέλαβε:



«Πρώτα η κα Σδούκου κατηγόρησε τον κ. Φαραντούρη ότι χαριεντιζόταν με την κα Καρυστιανού και μετά εκείνος αντέστρεψε την “κατηγορία” με το ίδιο ρήμα. Το ρήμα δεν το επέλεξε ο κ. Φαραντούρης, το ρήμα το επέλεξε η κα Σδούκου. Είμαι σίγουρος πως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ήθελαν να δώσουν καμία άλλη χρήση πέραν της πολιτικής.

Μου κάνει εντύπωση οτι σε sites είδα να κυκλοφορεί το απόσπασμα της αντιπαράθεσης τους μόνο με την αποστροφή του κ. Φαραντούρη και χωρίς αυτή της κυρίας Σδούκου που είχε προηγηθεί».



Κλείνοντας, σχολίασε τη δήλωση του Αλ. Αυλωνίτη:

«Το διόρθωσε και ξεκαθάρισε τη θέση του. Το δίπολο είναι Νέα Δημοκρατία - ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει άλλο δίπολο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε συνέχιση αυτής της πολιτικής, η οποία φέρνει παρακμή και τη διαιωνίζει και θα συγκυβερνήσει με άλλα κόμματα της δεξιάς ή θα έχουμε πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε κυβέρνηση που θα εφαρμόσει πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος να μην σπαταλήσει την ψήφο του - να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να έχουμε πρόγραμμα με πολιτική αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις, που στηρίζει την κοινωνία».