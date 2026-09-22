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Ο Δραγασάκης καλεί σε «κοινό μέτωπο» ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική
13:11 - 22 Σεπ 2026

Ο Δραγασάκης καλεί σε «κοινό μέτωπο» ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Να δημιουργηθεί «κοινό μέτωπο» ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ ζητά ενόψει των εκλογών ο Γιάννης Δραγασάκης.

Το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ανεξάρτητος βουλευτής και έχει δηλώσει πως παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.

Έχει επίσης κάνει γνωστό πως συνομιλεί μαζί του, αλλά πάντως δεν έχει ενταχθεί επίσημα στο νέο φορέα.

Σε δηλώσεις που έκανε την Τρίτη (22/9) τάχθηκε σε προγραμματική σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, ονοματίζοντας συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά είπε συγκεκριμένα πως «μελετώντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛ.Α.Σ., του ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνω ότι έχουν αρκετά κοινά σημεία άρα η σκέψη είναι μήπως πρέπει να μπούμε σε ένα άλλο κλίμα όπου εκεί που υπάρχουν κοινά πράγματα να υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες, εκεί που υπάρχουν διαφωνίες να υπάρχει ένας διάλογος πολιτικός, να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο ενάντια στην πολιτική χυδαιότητα. Να σταματήσουν οι μεταγραφές γιατί αυτό το κλίμα απωθεί τον κόσμο. Εν όψει εκλογών και ιδίως τους τελευταίους μήνες δεν είναι δυνατόν να προβάλλεται αυτή η εικόνα και μάλιστα από προοδευτικά κόμματα. Αυτά για μένα είναι αρνητικά στοιχεία, θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα για κάτι καλύτερο».

Ακολούθως πρόσθεσε:

«Η σημερινή κυβέρνηση πέρα από τη διαφθορά, πέρα από τα σκάνδαλα και από αυτά που κάνει είναι μια κυβέρνηση με ιδεολογικό πυρήνα το νεοφιλελεύθερο δόγμα. Όταν ακούει ο κ. Μητσοτάκης έλεγχο αγοράς, δημόσιο έλεγχο, κοινωνικές κατοικίες κλπ αυτά του είναι τόσο μακριά από την ιδεολογία του που δεν μπορεί να τα κάνει άρα αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει λύσεις που βλέπουμε να εφαρμόζονται σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία ή η Γερμανία. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και το άλλο το οποίο θέτω είναι η «ιταλοποίηση». Δηλαδή στην Ιταλία η ολιγωρία και τα λάθη των αριστερών και των προοδευτικών δυνάμεων επέτρεψαν να κυβερνάει η Δεξιά και μάλιστα διαμορφώνεται μια πολύ επικίνδυνη εικόνα όπου ο άξονας της αντιπαράθεσης δεν είναι τόσο Αριστερά -Δεξιά, είναι Δεξιά και Ακροδεξιά άρα όλα αυτά ανάγονται σε ένα αίτημα οι προοδευτικές, οι Αριστερές δυνάμεις πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες ούτως ώστε να αποτρέψουμε το χειρότερο αλλά και να επιτύχουμε το καλύτερο»,

Και κλείνοντας είπε: «Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα πολιτικό το οποίο δεν θα είναι μια επιφανειακή ενότητα αλλά μια συζήτηση ουσίας. Ναι, έχουμε διαφορές, αλλά έχουμε και κοινά σημεία, έτσι εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, μπορούμε να συνεργαστούμε».

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 13:51
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