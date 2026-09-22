Τραμπ και Μαντάνι... ξανά μαζί παρά τις διαφωνίες για μεταναστευτικό και Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαντάνι, δύο διαφορετικές προσωπικότητες που ανήκουν σε αντίπαλα πολιτικά κόμματα, συνέχισαν τη Δευτέρα την απρόσμενα φιλική σχέση τους, συναντώμενοι για μία ώρα στην επίσημη κατοικία του δημάρχου, ενόψει μιας σημαντικής εβδομάδας για την ατζέντα και των δύο.

Η επίσκεψη στο Gracie Mansion ήταν η τρίτη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Μαντάνι, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια εγκάρδια και άμεση επικοινωνία όταν συναντώνται από κοντά. Η συζήτησή τους επικεντρώθηκε στην Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), στην κατασκευή κατοικιών στην πόλη και στη μετανάστευση.

«Θέλω να γίνει ένας σπουδαίος δήμαρχος», δήλωσε ο Τραμπ στον χώρο μπροστά από την έπαυλη. «Αναμφίβολα έχει μεγάλες δυνατότητες».

Ο Μαντάνι είπε ότι προσκάλεσε τον Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αφού ο πρόεδρος είχε αναφέρει σε προηγούμενες συναντήσεις τους ότι διατηρεί όμορφες αναμνήσεις από τις επισκέψεις του στο Gracie Mansion.

Οι δύο άνδρες συνομίλησαν ιδιωτικά στο γκαζόν πριν δεχθούν μαζί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Έδωσαν τα χέρια πριν ο πρόεδρος αναχωρήσει.

Παρά το φιλικό κλίμα, ο Μαντάνι δεν απέφυγε ένα βασικό σημείο διαφωνίας: την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ότι χαίρεται να συζητά με τον Τραμπ ακόμη και όταν οι απόψεις τους δεν συμπίπτουν.

«Ο πρόεδρος κι εγώ έχουμε μιλήσει με απόλυτη ειλικρίνεια για τις πολλές διαφωνίες που έχουμε και η μετανάστευση είναι ένα από αυτά τα ζητήματα», είπε ο Μαντάνι. «Και οι δύο έχουμε μιλήσει για πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις και πολύ διαφορετικές πεποιθήσεις».

Ο Τραμπ ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να απευθυνθεί στους παγκόσμιους ηγέτες, καθώς οι πόλεμοι σε δύο ηπείρους συνεχίζουν να ωθούν τις τιμές της ενέργειας προς τα πάνω στις ΗΠΑ, δίνοντας στους Δημοκρατικούς την ευκαιρία να επιτεθούν στους Ρεπουμπλικανούς για το ζήτημα της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Μαντάνι, δημοκρατικός σοσιαλιστής που έχει ασκήσει έντονη κριτική στη μεταχείριση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, χαμήλωσε τους τόνους της ρητορικής του ενόψει της Γενικής Συνέλευσης, όπου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να μιλήσει την Πέμπτη. Ο δήμαρχος είχε προηγουμένως ζητήσει τη σύλληψη του Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, όμως τις τελευταίες εβδομάδες έχει αποφύγει να σχολιάσει άμεσα το Ισραήλ και δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις προγραμματισμένες διαδηλώσεις γύρω από την επίσκεψη του Νετανιάχου.

Εβραίοι ηγέτες δήλωσαν το καλοκαίρι ότι η αντι-ισραηλινή ρητορική του Μαντάνι έκανε τα μέλη της κοινότητάς τους να αισθάνονται λιγότερο ασφαλή στην ίδια τους την πόλη, εν μέσω αύξησης των εγκλημάτων μίσους με αντισημιτικά χαρακτηριστικά. Ο Μαντάνι έχει δηλώσει ότι είναι δήμαρχος όλων των Νεοϋορκέζων, συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων κατοίκων, και ότι η διοίκησή του εργάζεται για την εξάλειψη του αντισημιτισμού.

Μπροστά και πίσω από τις κάμερες

Ο Μαντάνι και ο Τραμπ έχουν κατά καιρούς ανταλλάξει αιχμηρές δηλώσεις, όμως οι δύο προηγούμενες συναντήσεις τους ήταν φιλικές. Και οι δύο έχουν δηλώσει ότι περιστασιακά μιλούν και τηλεφωνικά. Ο Μαντάνι επισκέφθηκε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο λίγες εβδομάδες αφότου κέρδισε τις εκλογές για το αξίωμα του δημάρχου τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, ένας εμφανώς ενθουσιασμένος Τραμπ επαίνεσε τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο και προέβλεψε ότι θα «κάνει πολύ καλή δουλειά».

{https://x.com/FoxNews/status/2102152995366687151}

Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά τον Φεβρουάριο στην Ουάσιγκτον, όπου ο δήμαρχος παρουσίασε στον πρόεδρο ένα φιλόδοξο στεγαστικό σχέδιο, υποστηριζόμενο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, για την περιοχή του Κουίνς, όπου βρίσκεται η πολιτική και οικογενειακή βάση του Τραμπ. Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας προσέγγισης, του έδωσε ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας-μακέτα με τον τίτλο: «Ο Τραμπ στην πόλη: Ας χτίσουμε».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μαντάνι εξασφάλισε επίσης την απελευθέρωση ενός φοιτητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο οποίος είχε τεθεί υπό κράτηση από ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης.

Όταν όμως η σχέση τους δεν εκτυλίσσεται μπροστά στις κάμερες, δεν είναι πάντα τόσο εγκάρδια.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει χρησιμοποιήσει τον δήμαρχο ως αντίπαλο-σύμβολο, προκειμένου να ενισχύσει τους φόβους για την άνοδο του σοσιαλισμού ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Συνεχίζει να τον αποκαλεί «κομμουνιστή» και, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι «καταστρέφει τη Νέα Υόρκη». Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον (Ρεπουμπλικανός, Λουιζιάνα) έχει εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες, χαρακτηρίζοντας τους Δημοκρατικούς υποψηφίους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών «μικρούς Μαντάνι».

Οι διαφορές τους σχετικά με τη μετανάστευση, τον πόλεμο με το Ιράν και το Ισραήλ έχουν επίσης επιβαρύνει τη σχέση τους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μαντάνι ανακοίνωσε ότι ηγείται ενός συνασπισμού πόλεων που προσφεύγει δικαστικά κατά της κυβέρνησης Τραμπ, αμφισβητώντας έναν νέο ομοσπονδιακό κανονισμό, τον οποίο, όπως είπε, στοχοποιεί άδικα τους μετανάστες που λαμβάνουν δημόσιες παροχές. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η προσφυγή κατατέθηκε από ακραίους Δημοκρατικούς, οι οποίοι αγωνίζονται για τους μετανάστες εις βάρος των Αμερικανών πολιτών.

Στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας, ο Τραμπ θυμήθηκε τη συνάντησή του με τον Μαντάνι τον Νοέμβριο, λέγοντας ότι ο τότε νεοεκλεγείς δήμαρχος δίσταζε να μετακομίσει στο Gracie Mansion.

«Του είπα: “Λοιπόν, θα μετακομίσεις;” Γιατί ίσως είχες κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τη μετακόμιση, επειδή είναι λίγο πολυτελές», θυμήθηκε ο Τραμπ. «Και του είπα: “Όταν είσαι δήμαρχος, πρέπει να μένεις εκεί”».