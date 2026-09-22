Σημαντικές εξελίξεις στην καταπολέμηση του καρκίνου από παγκόσμιους ηγέτες της Υγείας

Κορυφαίοι ειδικοί στην έρευνα για τον καρκίνο αναφέρθηκαν στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση της νόσου, καθώς και στη δουλειά που απομένει να γίνει μέχρι να βρεθεί θεραπεία, στο TIME100 Health Leadership Forum στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

Οι διαθέσιμοι πόροι ήταν το κλειδί για τις σημαντικές ανακαλύψεις, δήλωσε ο Σέιν Τζέικομπσον, διευθύνων σύμβουλος τόσο της American Cancer Society, η οποία ήταν χορηγός της εκδήλωσης, όσο και του American Cancer Action Network. Οι φιλανθρωπικές επενδύσεις και η χρηματοδότηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, συνέχισε, επέτρεψαν στους επιστήμονες και τους ογκολόγους να σημειώσουν την πρόοδο που βλέπουμε σήμερα στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου.



Ο καρκίνος είναι «πανταχού παρών», είπε ο Τζέικομπσον. Στις ΗΠΑ, ένας στους τρεις άνδρες και γυναίκες θα διαγνωστεί με καρκίνο κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του, σύμφωνα με την American Cancer Society.



«Ιστορικά, υπήρξε μια τόσο καταστροφική ασθένεια», είπε. «Γνωρίζαμε τόσο λίγα γι’ αυτήν, ώστε προσέλκυσε σημαντικούς πόρους — και χρειάζονται πόροι για να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα από τα προβλήματα που συναντάμε στην υγειονομική περίθαλψη».



Οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου —όπως τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα ενός εμβολίου mRNA κατά του καρκίνου, τα οποία ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα η Moderna και η Merck— είναι αποτέλεσμα «δεκαετιών προόδου, δεκαετιών νέων γνώσεων, δεκαετιών ακόμη και αποτυχιών και της αξιοποίησης των διδαγμάτων από αυτές τις αποτυχίες, ώστε να φτάσουμε σε τέτοιου είδους αποτελέσματα», είπε ο Τζέικομπσον.



«Κάποτε μπορεί να γιορτάζαμε κάτι σημαντικό μία φορά τον χρόνο, αλλά η καινοτομία προχωρά πλέον τόσο γρήγορα, ώστε αυτοί οι εορτασμοί, αυτές οι μεγάλες στιγμές, συμβαίνουν σχεδόν κάθε μήνα, και θα πρέπει να περιμένουμε ότι αυτός ο ρυθμός θα συνεχιστεί», είπε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι εξίσου σημαντικό με αυτές τις προόδους είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση στα φάρμακα και στις θεραπείες που χρειάζονται — «διαφορετικά», είπε, «η καινοτομία δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της».



Τα εμβόλια και η ανοσοθεραπεία έχουν αναδειχθεί σε ισχυρά όπλα κατά του καρκίνου, δήλωσε η δρ Άντρεα Τσέρτσεκ, ογκολόγος με ειδίκευση στους καρκίνους του γαστρεντερικού στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center και μία από τις προσωπικότητες που συμπεριλήφθηκαν στο TIME100 Health του 2025.



«Η ελπίδα [...] τόσο με τα εμβόλια όσο και με την ανοσοθεραπεία είναι ότι αξιοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο είναι πραγματικά το ισχυρότερο φάρμακο που διαθέτουμε», είπε. «Μπορεί να καταπολεμήσει οτιδήποτε, αρκεί να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και να αναγνωρίζει κάτι ως ξένο. Επομένως, αυτός ακριβώς ο συνδυασμός πρέπει να επιτευχθεί για να λειτουργήσει η θεραπεία».



Η ίδια η Τσέρτσεκ βρίσκεται στην πρωτοπορία της χρήσης ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Το 2024, η ίδια και οι συνεργάτες της δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μελέτης σε ασθενείς με έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου του ορθού. Η μελέτη έδειξε ότι, έπειτα από έξι μήνες θεραπείας με ένα ανοσοθεραπευτικό φάρμακο, κανένας από τους ασθενείς δεν είχε ανιχνεύσιμους όγκους, με αποτέλεσμα κανείς τους να μη χρειαστεί στη συνέχεια χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή χειρουργική επέμβαση.



Η Τσέρτσεκ έχει διευρύνει την έρευνά της και δήλωσε στη συζήτηση ότι «είμαστε πολύ κοντά» στο να δούμε αυτού του είδους τη θεραπεία να χρησιμοποιείται με επιτυχία και σε άλλους τύπους καρκίνου, ώστε οι ασθενείς να μη χρειάζεται να υποβάλλονται σε πιο επεμβατικές θεραπείες.



Η Άλις Παρκ, ανώτερη ανταποκρίτρια του TIME για θέματα υγείας, η οποία συντόνισε τη συζήτηση, την έκλεισε με ένα μεγάλο ερώτημα: Θα θεραπεύσουμε τον καρκίνο; Και, αν ναι, πώς θα μοιάζει αυτή η θεραπεία;



«Απολύτως, θα τον θεραπεύσουμε», απάντησε η Τσέρτσεκ. «Πιθανότατα αυτό θα γίνει μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης — πιστεύω ότι αυτό είναι που, τελικά, θα θεραπεύσει τον καρκίνο».



«Ναι», είπε ο Τζέικομπσον. «Και πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε για “θεραπείες”, στον πληθυντικό. Δεν πρόκειται να υπάρξει μία μόνο θεραπεία, και αυτό το βλέπουμε ήδη».



The TIME100 Health Leadership Forum was presented by the American Cancer Society, Kite—a Gilead Sciences company, Insulet, Musely, and NMDP.