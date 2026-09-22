Oι καβαλημένοι υπουργοί του Μητσοτάκη, κατά Ντόρα

«Καρφιά» – και μάλιστα πολύ αιχμηρά – πέταξε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας για κυβερνητικά στελέχη που «έχουν κουράσει» και αλαζόνες «υπουργούς του Μητσοτάκη» που θα πρέπει να «ξεκαβαλικέψουν» (ΣΚΑΪ, Τρίτη 22/9).

Κι όχι μόνον έβγαλε τους… καβαλημένους στη σέντρα, αλλά υπογράμμισε κιόλας ότι «τέτοια φαινόμενα θα πρέπει να κοπούνε άμεσα», πετώντας πολύ ευγενικά το γάντι και σ’ εκείνους που (αν και θα ’πρεπε) δεν τα κόβουν, αλλά αφήνουν την αλαζονεία να θάλλει και να γιγαντώνεται.

Όμως, ποιους να εννοεί η πολύπειρη βουλευτής που δεν το έχει και σε πολύ γενικώς να κερνάει ταραχές το Μαξίμου;

Ίσως είναι άσχετο (άλλα μάλλον όχι), πάντως στα πολιτικά πηγαδάκια – και τα «γαλάζια» – συζητιέται συχνά πυκνά το όνομα του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μόνο σημάδια μετριοφροσύνης δεν δείχνει, με τις διαρκείς υπομνήσεις πως έφτιαξε «το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» και πως είναι «ο πιο επιτυχημένος υπουργός», το μπαράζ από βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα και τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ειδικά σε μία συγκυρία που δεν είναι και προς όφελός του…

Απ’ την άλλη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ακούγεται ότι έχει ενοχλήσει παραδοσιακούς κύκλους του κόμματος, με τις αρχηγικές του τάσεις, την υπερεκμετάλλευση της θέσης του στο Eurogroup και τις φιλόδοξες προσπάθειές του να «χτίσει» προφίλ για την επόμενη μέρα της δεξιάς παράταξης. Τώρα τελευταία, δε, οι χειρισμοί του στο ζήτημα του ΕΦΚ άφησαν κι ελαφρώς ακάλυπτη την κυβέρνηση…

Ο βασιλικότερος του βασιλέως Γιώργος Φλωρίδης δύσκολα μπορεί να λείπει από το κάδρο, με τις πρόσφατες δηλώσεις του περί «ντου από απέναντι» σε περίπτωση μη επανεκλογής της ΝΔ να μην είναι και ό,τι πιο επιτυχημένο… Αντιθέτως, έφεραν σε δύσκολη θέση και την παράταξη και τον πρωθυπουργό που κλήθηκε να μαζέψει τα αμάζευτα στη Βουλή.

Όπως επίσης σε δύσκολη θέση τον έφερε και ο Παύλος Μαρινάκης, που ενόψει της «μάχης» για τον σταυρό, παρότι κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει αρχίσει τα προσωπικά πολιτικά παιχνίδια προς τέρψιν του ακροατηρίου του. Αν και ο Μαρινάκης δεν είναι υπουργός (αλλά δεν είναι κι ασήμαντο το «υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ»), η Ντόρα Μπακογιάννη τον έχει ήδη… επιπλήξει για τις δηλώσεις του σχετικά με το επίδομα ανεργίας.

Πάντως, πολύ πρόσφατα (19/9) «καμπανάκια» περί αλαζονείας χτύπησε και ο Δημήτρης Καιρίδης (κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ), λέγοντας πως «ο μεγαλύτερος εχθρός» της ΝΔ δεν είναι η αντιπολίτευση, αλλά ο κακός – και «εθισμένος στο καλάμι» – εαυτός της. Ίσως να πρόκειται περί απλής σύμπτωσης· αν και στο Μαξίμου μάλλον έχουν άλλη άποψη…