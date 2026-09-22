Νέα υποχώρηση στο πετρέλαιο, ενώ η αγορά ζυγίζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Τρίτης (22/9), καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι υπάρχουν περιθώρια για διπλωματική λύση στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν, ενόψει των συνομιλιών που αναμένονται στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (21/9) οι τιμές πετρελαίου έπεσαν σε χαμηλό 11 ημερών, για να υποχωρήσουν στη συνέχεια κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαριών.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, υποχωρούν κατά 2,16%, στα 98,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει πτώση 2,75%, στα 89,83 δολάρια. Νωρίτερα, το WTI είχε φτάσει έως τα 97,42 δολάρια.

Οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είχαν αρχικά οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, στο CNBC ότι από την Τετάρτη θα διακοπεί η λειτουργία όλων των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών.

Ωστόσο, οι τιμές γύρισαν σε πτωτική πορεία μετά από δημοσίευμα του ιαπωνικού πρακτορείου Kyodo, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν φέρεται να έχει προσφερθεί να ανοίξει ξανά, μέσα σε επτά ημέρες, τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Το δημοσίευμα επικαλείται μία μόνο πηγή και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι όλες οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα τεθούν εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη. Όπως εξήγησε, οι κυρώσεις θα αφορούν μεταξύ άλλων την παροχή καυσίμων και υπηρεσιών προσγείωσης, καθώς και την πώληση εισιτηρίων, με τις εταιρείες που θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με ιρανικές αεροπορικές να κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα τις εξελίξεις γύρω από μια πιθανή διπλωματική λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα παρουσιάσει τις θέσεις της Τεχεράνης για τις διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται επίσης να έχει συνομιλίες με ηγέτες άλλων χωρών από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου και στις 28 Σεπτεμβρίου.

«Η επιβεβαίωση απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ομαλοποίηση της προσφοράς από την περιοχή», δήλωσε ο Λούκμαν Οτουνόγκα, επικεφαλής έρευνας αγοράς στην FXTM.

Συνέχεια στην πτώση του φυσικού αερίου

Αντίθετα, όπως σημείωσε, μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αντίδραση από την Τεχεράνη και να ωθήσει εκ νέου τις τιμές του αργού υψηλότερα.

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου αποκλιμακώνονται σημαντικά το μεσημέρι της Τρίτης κατά 5,3% στα 69,3 δολάρια η ουγγιά.

Παράλληλα, ο χρυσός υποχωρεί 0,40% στα 4,366.25 δολάρια η ουγγιά, ενώ πτωτικά κινείται και το ασήμι κατά 0,49% στα 66,08 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός σημειώνει κέρδη 1,21% στα 6,84 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά την αγορά συναλλάγματος το κλίμα παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλτο. Το δολάριο κερδίζει 0,02% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1464 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ήπια πτώση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,01% με την ισοτιμία στα 1,3369 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένη κατά 0,01% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8576 λίρα προς ευρώ.