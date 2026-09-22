ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολωνία: Κατηγορίες σε βάρος νεοναζί για σχεδιασμό επιθέσεων σε σχολείο και τζαμί
Ειδήσεις
12:57 - 22 Σεπ 2026

Πολωνία: Κατηγορίες σε βάρος νεοναζί για σχεδιασμό επιθέσεων σε σχολείο και τζαμί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι πολωνικές Αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη (22/9) ότι απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν άνδρα που συνδέεται με νεοναζιστικές ομάδες, μεταξύ άλλων για τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον ενός σχολείου και ενός τζαμιού.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Πάβελ Γ., Πολωνός υπήκοος που γεννήθηκε το 2009, συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή (18/9).

Ειδικότερα, η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας (ABW) ανακοίνωσε ότι η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά την προγενέστερη κράτηση δύο 16χρονων, με τους οποίους είχε επικοινωνία μέσω διαδικτύου, μέσω εξτρεμιστικών και νεοναζιστικών κύκλων στις υπηρεσίες Telegram και Discord.

«Συμμετείχε σε συζητήσεις σχετικά με τρομοκρατικές επιθέσεις του παρελθόντος και τους δράστες τους. Ορισμένες από τις συνομιλίες αφορούσαν επίσης τον σχεδιασμό πιθανών επιθέσεων. Οι συμμετέχοντες ανέλυαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες και αντιμετώπιζαν τους δράστες ως πηγές έμπνευσης», ανέφερε η ABW.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ δήλωσε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν ένα τζαμί και ένα σχολείο.

«Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για τον φασισμό, το μίσος ή τον σχεδιασμό αιματηρών επιθέσεων στην Πολωνία», τόνισε ο ίδιος στην πλατφόρμα X.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι ο Πάβελ Γ. αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών, ενώ οι άλλοι δύο 16χρονοι, Κάτσερ Κ. και Βίκτορ Σ., έχουν οδηγηθεί σε κέντρα κράτησης ανηλίκων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κβαντικός έρωτας
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Κβαντικός έρωτας

Απάντηση Πιερρακάκη στον Τσίπρα: Οι εύκολες εξαγγελίες απέναντι στη δύσκολη πραγματικότητα
Πολιτική

Απάντηση Πιερρακάκη στον Τσίπρα: Οι εύκολες εξαγγελίες απέναντι στη δύσκολη πραγματικότητα

Μυτιληναίος: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να περιμένει την ενεργειακή μετάβαση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να περιμένει την ενεργειακή μετάβαση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Πολωνία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Πολωνία

Τραμπ: «Σημαντική πρόοδος» στη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Σημαντική πρόοδος» στη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία

Η Ρωσία χτύπησε ουκρανικό τρένο λίγο μετά την αποβίβαση του Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίων αξιωματούχων
Ειδήσεις

Η Ρωσία χτύπησε ουκρανικό τρένο λίγο μετά την αποβίβαση του Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίων αξιωματούχων

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 13:41

Οι Magnificent Seven επιστρέφουν δυναμικά, με ράλι της Meta

Ανεμοδείκτης
22/09/2026 - 13:34

Oι καβαλημένοι υπουργοί του Μητσοτάκη, κατά Ντόρα

Πολιτική
22/09/2026 - 13:33

Κατρίνης: Η υποβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού πλήττει τις Ένοπλες Δυνάμεις

Εμπορεύματα
22/09/2026 - 13:31

Νέα υποχώρηση στο πετρέλαιο, ενώ η αγορά ζυγίζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
22/09/2026 - 13:30

Τραμπ και Μαντάνι... ξανά μαζί παρά τις διαφωνίες για μεταναστευτικό και Ισραήλ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 13:26

POLITICO: Ο Μπέρναμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δέσμευσης για «επανένταξη στην ΕΕ»

Γρηγόρης Νικολόπουλος
22/09/2026 - 13:16

Γιατί ο Μητσοτάκης δε μειώνει τον ΦΠΑ;

Πολιτική
22/09/2026 - 13:11

Ο Δραγασάκης καλεί σε «κοινό μέτωπο» ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/09/2026 - 13:07

ΔΑΑ: Συμφωνία συνεργασίας με το Διεθνή Αερολιμένα του Κάλγκαρι (YYC)

Πολιτική
22/09/2026 - 13:03

ΠΑΣΟΚ: Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή «γλιτώσαμε τα χειρότερα»

Υγεία
22/09/2026 - 12:59

Σημαντικές εξελίξεις στην καταπολέμηση του καρκίνου από παγκόσμιους ηγέτες της Υγείας

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:57

Πολωνία: Κατηγορίες σε βάρος νεοναζί για σχεδιασμό επιθέσεων σε σχολείο και τζαμί

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/09/2026 - 12:50

Κβαντικός έρωτας

Πολιτική
22/09/2026 - 12:42

Απάντηση Πιερρακάκη στον Τσίπρα: Οι εύκολες εξαγγελίες απέναντι στη δύσκολη πραγματικότητα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/09/2026 - 12:36

Μυτιληναίος: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να περιμένει την ενεργειακή μετάβαση

Πολιτική
22/09/2026 - 12:36

ΠΑΣΟΚ: Την «απατεώνισσα» που οικτίρει ο Γεωργιάδης τη «διαφήμιζαν» το 2023 ως «υπερεπιστήμονα»

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:35

ΚΕΝ Θήβας: Καταγγελίες νεοσυλλέκτων για τρωκτικά, συνωστισμό και προβλήματα στην επάρκεια του φαγητού

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/09/2026 - 12:34

Tο νέο PEUGEOT 208 Turbo 100 είναι διαθέσιμο από 18.900€ στην έκδοση Style Plus

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 12:25

ΕΟΤ Σκανδιναβίας: Δυναμική προώθηση της Ελλάδας στην τουριστική αγορά της Δανίας

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:25

ΕΕ-Φιλιππίνες: Σε τροχιά ολοκλήρωσης η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,5% στις αφίξεις και 2% στις διανυκτερεύσεις τον Ιούλιο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:07

Ιταλία: Τι προβλέπει το «πλαφόν» για τους ξένους μαθητές στα σχολεία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 12:00

Τραμπ–Σι: Στο τραπέζι δασμοί, AI και κυρώσεις κατά του Ιράν

Σχόλια Αγοράς
22/09/2026 - 11:52

Χρηματιστήριο: Ήπια διόρθωση με το βλέμμα στις 2.700 μονάδες

Αυτοδιοίκηση
22/09/2026 - 11:49

Δήμος Αθηναίων: 43.300 ευρώ σε νέους από 15 έως 24 ετών

Πολιτική
22/09/2026 - 11:44

Μπακογιάννη: Υπάρχουν υπουργοί του Μητσοτάκη που κούρασαν και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν

Πολιτική
22/09/2026 - 11:34

Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές

Business Facts
22/09/2026 - 11:29

«Τα Φιλαράκια»: Μια παρέα, έξι συμβόλαια και μια περιουσία

Πολιτική
22/09/2026 - 11:17

Χρυσοχοΐδης για απόδραση Ριζάι: Προσωπικά θα διαφωνούσα να πάρει άδεια - Είναι θέμα του νόμου

Οικονομία
22/09/2026 - 11:13

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη Δήλωση Έναρξης Χρήσης των εφαρμογών timologio/myDATAapp στην ηλεκτρονική τιμολόγηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ