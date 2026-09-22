Πολωνία: Κατηγορίες σε βάρος νεοναζί για σχεδιασμό επιθέσεων σε σχολείο και τζαμί

Οι πολωνικές Αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη (22/9) ότι απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν άνδρα που συνδέεται με νεοναζιστικές ομάδες, μεταξύ άλλων για τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον ενός σχολείου και ενός τζαμιού.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Πάβελ Γ., Πολωνός υπήκοος που γεννήθηκε το 2009, συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή (18/9).

Ειδικότερα, η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας (ABW) ανακοίνωσε ότι η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά την προγενέστερη κράτηση δύο 16χρονων, με τους οποίους είχε επικοινωνία μέσω διαδικτύου, μέσω εξτρεμιστικών και νεοναζιστικών κύκλων στις υπηρεσίες Telegram και Discord.

«Συμμετείχε σε συζητήσεις σχετικά με τρομοκρατικές επιθέσεις του παρελθόντος και τους δράστες τους. Ορισμένες από τις συνομιλίες αφορούσαν επίσης τον σχεδιασμό πιθανών επιθέσεων. Οι συμμετέχοντες ανέλυαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες και αντιμετώπιζαν τους δράστες ως πηγές έμπνευσης», ανέφερε η ABW.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ δήλωσε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν ένα τζαμί και ένα σχολείο.

«Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για τον φασισμό, το μίσος ή τον σχεδιασμό αιματηρών επιθέσεων στην Πολωνία», τόνισε ο ίδιος στην πλατφόρμα X.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι ο Πάβελ Γ. αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών, ενώ οι άλλοι δύο 16χρονοι, Κάτσερ Κ. και Βίκτορ Σ., έχουν οδηγηθεί σε κέντρα κράτησης ανηλίκων.