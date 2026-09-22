ΠΑΣΟΚ: Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή «γλιτώσαμε τα χειρότερα»

«Η κυβέρνηση μας προετοιμάζει για μέτρα ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από 1,75€/λίτρο. Ας είμαστε ξεκάθαροι: το να μην ξεπεράσουμε ένα περσινό αρνητικό ρεκόρ δεν ειναι επιτυχία. Οι οικογένειες δεν χρειάζονται πανηγυρισμούς επειδή «γλιτώσαμε τα χειρότερα». Χρειάζονται πραγματική ανακούφιση.», αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης.

Αναλυτικότερα:

«Το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα, από τις 26 Αυγούστου. Είχαμε θέσει το ζήτημα των υπερκερδών στον ενεργειακό τομέα και της φορολόγησης τους, την ώρα που στην Ευρώπη η συζήτηση βρισκόταν ήδη στο τραπέζι, με τη δική μας κυβέρνηση απούσα.



Κι όμως, στη ΔΕΘ, όπου παρουσιάστηκε ο οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, δεν ακούσαμε λέξη για το πετρέλαιο θέρμανσης.



Και τώρα, εκ των υστέρων, ακούμε για «μέτρα» και «παζάρια» στην Ευρώπη.



Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο ερώτημα που δεν μπορεί να κρυφτεί:



Πόσα επιπλέον έσοδα έχει εισπράξει το Δημόσιο από τον ΦΠΑ στις αυξημένες τιμές των καυσίμων;



Γιατί η αύξηση που πληρώνει ο πολίτης στην αντλία οφείλεται και στο ΦΠΑ.



Γι’ αυτό ζητάμε καθαρές απαντήσεις:



Πόσα επιπλέον χρήματα εισπράχθηκαν από τον ΦΠΑ της ακρίβειας;

Πόσα από αυτά επιστρέφονται πραγματικά στα νοικοκυριά;

Ποια είναι η συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την ενεργειακή ακρίβεια;



Τα νοικοκυριά δεν χρειάζονται μπαλώματα τελευταίας στιγμής. Χρειάζονται σχέδιο, ουσιαστική στήριξη και ειλικρίνεια.



Γιατί η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να αρχίζει κάθε φορά όταν ο λογαριασμός φτάνει στην πόρτα του πολίτη».