Βουτσινάς: Τα νησιωτικά επιμελητήρια να έχουν ρόλο στον σχεδιασμό πολιτικών – Οι προκλήσεις για το 2026

Με ισχυρές τοποθετήσεις για το μέλλον της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και με ένα σαφές πολιτικό μήνυμα για τον εθνικό ρόλο των νησιών, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Γιάννης Βουτσινάς, προήδρευσε της Γενικής Συνέλευσης του ΕΟΑΕΝ, με τη διπλή ιδιότητα του προέδρου των δύο αυτών σημαντικών επιχειρηματικών φορέων. Άλλωστε ο κ. Βουτσινάς υπογράμμισε ότι η ανάληψη της διπλής του ιδιότητας -στην ηγεσία τόσο του εθνικού όσο και του νησιωτικού επιμελητηριακού θεσμού- δεν αποτελεί απλώς θεσμική σύμπτωση, αλλά συνειδητή ευθύνη για την ενοποίηση της φωνής των νησιών και την αναβάθμιση του ρόλου τους στην εθνική πολιτική.

Η νησιωτικότητα ως εθνική προτεραιότητα

Ο κ. Βουτσινάς ανέδειξε με έμφαση ότι η νησιωτικότητα «δεν είναι διοικητική ιδιαιτερότητα, αλλά εθνική στρατηγική προτεραιότητα», τονίζοντας πως τα ελληνικά νησιά επωμίζονται δυσανάλογα βάρη –από το κόστος μεταφορών έως την ενεργειακή εξάρτηση και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι ο ΕΟΑΕΝ υπήρξε ο φορέας που οραματίστηκε και συνέβαλε στη δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου INSULEUR, το οποίο σήμερα αποτελεί σημαντικό θεσμό εκπροσώπησης των νησιωτικών οικονομιών στην Ευρώπη. Μεγάλη τιμή, μάλιστα, για τη χώρα αποτελεί το γεγονός ότι στο τιμόνι του INSULEUR βρίσκεται ο συμπατριώτης μας, πρόεδρος του Επιμελητήριου Κυκλάδων, Γιάννης Ρούσσος.

Η σύμπτωση ευθύνης ΚΕΕΕ – ΕΟΑΕΝ ως νέο πολιτικό εργαλείο

Ο κ. Βουτσινάς τόνισε ότι η παράλληλη προεδρία του στην ΚΕΕΕ και στον ΕΟΑΕΝ δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία: η νησιωτική πολιτική να περάσει στην καρδιά της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, με τα νησιωτικά Επιμελητήρια να έχουν πλέον ρόλο στον σχεδιασμό και όχι μόνο στην εφαρμογή πολιτικών.

Μεταφορικό Ισοδύναμο – «Δεν είναι παροχή, είναι δικαίωμα»

Ο πρόεδρος ΚΕΕΕ και ΕΟΑΕΝ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, χαρακτηρίζοντάς το «θεμέλιο της νησιωτικής ισότητας» και δεσμεύτηκε ότι το 2026 θα αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για την αναβάθμιση και επέκτασή του.

Ζήτησε:

αναβάθμιση του μέτρου,

επέκταση σε ενέργεια και καύσιμα,

ταχεία αποπληρωμή,

πλατφόρμα για την υποβολή των δικαιολογητικών 2023-2025

ειδικό σκέλος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι προκλήσεις του 2026 για τη νησιωτική επιχειρηματικότητα

Ο κ. Βουτσινάς περιέγραψε το 2026 ως «μια δύσκολη χρονιά για τη νησιωτική επιχειρηματικότητα», αναφέροντας την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, το υψηλό ενεργειακό κόστος, την έλλειψη προσωπικού και τα εμπόδια πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τόνισε ότι οι νησιωτικές ΜΜΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλάσια εμπόδια και απαιτούν εξειδικευμένες πολιτικές.

Το Επιμελητηριακό Σύστημα στο προσκήνιο των λύσεων

Ο κ. Βουτσινάς επεσήμανε ότι «τα Επιμελητήρια και ο ΕΟΑΕΝ είναι οι μόνοι θεσμοί που συνδέουν τη νησιωτική επιχειρηματικότητα με την τοπική κοινωνία, και μέσω της ΚΕΕΕ με το κράτος» και ότι ο ρόλος τους θα είναι καθοριστικός για:

ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για νησιά,

κίνητρα εγκατάστασης επαγγελματιών,

ενίσχυση της αγροδιατροφής και της μεταποίησης,

υποδομές ενέργειας και ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Κεντρικό μήνυμα – Η νησιωτικότητα είναι εθνικό καθήκον

Κλείνοντας, ο κ. Βουτσινάς δήλωσε: «Τα νησιά δεν είναι η περιφέρεια της χώρας — είναι το όριο, η ταυτότητα και το μέλλον της. Ως πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΟΑΕΝ δεσμεύομαι ότι αυτή η διπλή ευθύνη θα αξιοποιηθεί πλήρως, για ένα ενιαίο, ισχυρό πλαίσιο πολιτικών νησιωτικότητας και για μια επιχειρηματικότητα που δεν θα παραμείνει ευάλωτη αλλά θα γίνει πυλώνας ανάπτυξης».

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση για ενότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα, προκειμένου η νησιωτική Ελλάδα να αποκτήσει την αναπτυξιακή θέση που της αξίζει.