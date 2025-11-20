Γαλλία - Σάλος από δηλώσεις στρατηγού: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χάσουμε τα παιδιά μας»

Έντονη πολιτική αναστάτωση έχει προκληθεί στη Γαλλία ύστερα από δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, σε συνέδριο δημάρχων, όπου προειδοποίησε ότι η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο «να χάσει τα παιδιά της».

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην ένταση με τη Ρωσία και απευθυνόμενος στους Γάλλους δημάρχους, ο στρατηγός τους κάλεσε στις επαφές τους με τους πολίτες, να τονίζουν την ανάγκη για «ψυχική αντοχή», έτσι ώστε -αν χρειαστεί-οι Γάλλοι να αποδεχθούν ότι μπορεί να χρειαστεί να υπομείνουν δυσκολίες για την υπεράσπιση της ταυτότητας και των αξιών τους. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από διάφορους πολιτικούς χώρους, με κοινή κριτική πως ο στρατηγός υπερέβη τα όρια του θεσμικού του ρόλου. Προκειμένου να αμβλύνει τις εντυπώσεις, εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου διευκρίνισε σήμερα (20/11) ότι ο Μαντόν αναφερόταν στις ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες χαρακτήρισε «τα παιδιά του Έθνους».

Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ακόμη ότι «ένα κράτος που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του θα αναγκαστεί να υποκύψει», υπογραμμίζοντας πως «μια χώρα που δεν το κατανοεί αυτό είναι ευάλωτη». Μέσα σε αυτό το κλίμα, η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι διαρκώς προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων, είτε πρόκειται για πολεμικές απειλές, είτε για φυσικές, οικολογικές ή υγειονομικές καταστροφές.

Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος δημοσίευσε οδηγίες για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένοι οι πολίτες, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν τις πρώτες 72 ώρες μιας μεγάλης κρίσης. Οι αρχές προτείνουν κάθε νοικοκυριό να διαθέτει ένα ειδικό κιβώτιο με αναγκαία είδη, όπως φάρμακα, τρόφιμα, προϊόντα υγιεινής, φορητό ραδιόφωνο, μπαταρίες, νερό και άλλα απαραίτητα υλικά.