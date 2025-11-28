Η επόμενη μέρα για την AOC: Η προοδευτική σταρ που διαμορφώνει την ατζέντα των Δημοκρατικών

Σε λιγότερο από μία δεκαετία, η Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτέζ (AOC) κατάφερε κάτι που σπάνια επιτυγχάνεται στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα: μετατράπηκε από μια άγνωστη 29χρονη υποψήφια που εργαζόταν ως μπαργούμαν σε μία από τις ισχυρότερες και πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του Δημοκρατικού Κόμματος. Η επιρροή της δεν περιορίζεται πλέον στις προοδευτικές τάξεις ή στα κοινωνικά κινήματα· εκτείνεται βαθιά στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, όπου συζητείται σοβαρά ως πιθανή υποψήφια για τη Γερουσία ή ακόμη και για την προεδρία το 2028.

Σύμφωνα με την Washington Post, η πορεία της αποτυπώνεται σε μια σειρά από καίριες πολιτικές και επικοινωνιακές κινήσεις, που όχι μόνο διαμόρφωσαν τη δημόσια εικόνα της, αλλά και επαναπροσδιόρισαν το τι σημαίνει να κάνεις πολιτική ως νεοεισερχόμενος. Ταυτόχρονα, το μέλλον τη βρίσκει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: με μια μεγάλη οργανωτική βάση, μια τεράστια δεξαμενή μικροδωρητών και μια εντυπωσιακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει στο Κογκρέσο, αν θα διεκδικήσει τη Γερουσία ή αν θα επιχειρήσει το μεγαλύτερο βήμα – μία προεδρική καμπάνια.

Παράλληλα, πίσω από την πολιτική της δράση παραμένει σταθερή μια θεμελιώδης κινητήρια δύναμη: η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι της εργατικής τάξης πρέπει να έχουν πραγματική εκπροσώπηση και ότι η πολιτική έχει υποχρέωση να αμφισβητεί κατεστημένες ισορροπίες.

Ο άξονας της ανόδου: Πώς απέκτησε η AOC πολιτική δύναμη

Η εκτόξευση της AOC ξεκίνησε το 2017, όταν αποφάσισε να αμφισβητήσει τον πανίσχυρο Τζο Κρόουλι, έναν από τους ισχυρότερους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου. Η νίκη της δεν ήταν μόνο πολιτική ανατροπή· ήταν και συμβολική. Με ένα μήνυμα βαθιά λαϊκό, που δεν προσπαθούσε να κρύψει την επαγγελματική της προέλευση αλλά αντίθετα την υπογράμμιζε, δήλωνε: «Θέλω να εκπροσωπώ τους μπαρτέντερ και τους σερβιτόρους αυτού του τόπου». Η φράση αυτή έγινε σημείο ταυτότητας: δεν επρόκειτο για μια υποψήφια που ήθελε να αποδείξει πως “ανήκει” στο σύστημα· ήθελε να δείξει ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει.

Κατά την είσοδό της στο Κογκρέσο οι πρώτες αντιδράσεις υπήρξαν ψυχρές. Η Νάνσι Πελόζι την αντιμετώπισε αρχικά ως “φαινόμενο των social media”, το οποίο δεν θα είχε ουσιαστική επιρροή στη νομοθετική διαδικασία. Η AOC όμως αξιοποίησε τη δημοσιότητά της όχι απλώς ως megaphone, αλλά ως εργαλείο πολιτικής πίεσης. Η προώθηση της «Green New Deal» – παρά τη χλεύη κάποιων μετριοπαθών Δημοκρατικών – έβαλε τις κλιματικές προτεραιότητες στο επίκεντρο.

Τα πρώτα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από ένταση στις σχέσεις της με το κατεστημένο του κόμματος. Πολλοί συνάδελφοι την έβλεπαν ως απειλή, φοβούμενοι ότι η νίκη της απέναντι σε έναν κορυφαίο Δημοκρατικό θα έδινε θάρρος και σε άλλους προοδευτικούς να επιχειρήσουν παρόμοιες ανατροπές. Ωστόσο, με τον καιρό η AOC άρχισε να μετατρέπεται από αουτσάιντερ σε σημαντικό παίκτη. Το 2021 κέρδισε ρόλο-κλειδί στην Επιτροπή Εποπτείας, ενώ συνέδεσε τη δράση της με προτεραιότητες της κυβέρνησης Μπάιντεν, χτίζοντας σταδιακά συμμαχίες.

Η πολιτική της ωρίμανση και το «άνοιγμα» προς το Δημοκρατικό Κόμμα

Μία από τις πιο ενδεικτικές αλλαγές στην πολιτική της διαδρομή ήταν η σταδιακή επιθυμία της να συνεργαστεί με μετριοπαθείς Δημοκρατικούς όταν αυτό εξυπηρετούσε μεγαλύτερους στρατηγικούς στόχους. Η χαρακτηριστική της στήριξη στην κεντρώα Άμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ, πρώην μέλος του Κογκρέσου που είχε δημόσια εκφράσει την αντίθεσή της σε αριστερές ετικέτες όπως «σοσιαλισμός», ήταν αδιανόητη λίγα χρόνια πριν. Η κίνηση αυτή έδειξε ότι η AOC είχε αρχίσει να βλέπει το κόμμα όχι μόνο ως πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά και ως εργαλείο για την επίτευξη προοδευτικών αλλαγών στον πραγματικό κόσμο.

Αυτή η στροφή, ωστόσο, δεν ήταν χωρίς κόστος. Μεγάλο μέρος της ριζοσπαστικής αριστεράς την κατηγόρησε ότι «ημέρεψε« για να ενταχθεί στο σύστημα. Ακόμη και ομάδες όπως οι Democratic Socialists of America απέσυραν την υποστήριξή τους σε κάποιες περιπτώσεις, κατηγορώντας την ότι δεν κράτησε αρκετά σκληρή στάση σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής.

Όμως η AOC, παρά τη σκληρή κριτική, έδειξε πως επιδιώκει μια πιο πολυσύνθετη διαδρομή: παραμένει αριστερή, αλλά επιδιώκει στρατηγική επιρροή, όχι συμβολικές ή καταγγελτικές νίκες. Γι’ αυτό και πολλοί πλέον τη βλέπουν ως πιθανή διάδοχο του Μπέρνι Σάντερς – ακόμη κι αν ο ίδιος το απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι η AOC χαράζει τον δικό της δρόμο και δεν χρειάζεται να κληρονομήσει τίποτα.

Το δίκτυο επιρροής που έχει χτίσει

Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της είναι η δημιουργία ενός πολιτικού μηχανισμού που λειτουργεί αυτόνομα, με εκατομμύρια μικροδωρητές και μια τεράστια ψηφιακή βάση. Το 2024 συγκέντρωσε σχεδόν 20 εκατομμύρια δολάρια χωρίς να κάνει παραδοσιακό «call time». Είναι η κορυφαία fundraiser της Βουλής και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά κοινά: περίπου 10 εκατομμύρια στο Instagram και πάνω από 4 εκατομμύρια στο TikTok.

Αυτό το οικοσύστημα της δίνει ανεξαρτησία και δύναμη διαπραγμάτευσης. Μπορεί να στηρίζει άλλους υποψηφίους – όπως τον Ζόραν Μαμντάνι, που έγινε δήμαρχος Νέας Υόρκης με τη βοήθειά της – χωρίς να εξαρτάται από το κόμμα. Αυτό την καθιστά πόλο έλξης όχι μόνο για αριστερούς υποψηφίους, αλλά και για πιο μετριοπαθείς που αναζητούν ενέργεια, νεολαία και δημοσιότητα.

Οι προτεραιότητες για το μέλλον

Καθώς εξετάζει τα επόμενα βήματα, τρεις βασικές προτεραιότητες διαμορφώνουν τις πολιτικές της επιλογές:

α. Ηγεσία στο προοδευτικό κίνημα

Η AOC νιώθει βαθιά υποχρεωμένη να διασφαλίσει ότι το προοδευτικό ρεύμα θα έχει φωνή στην επόμενη προεδρική κούρσα. Παρότι δεν επιδιώκει μια καθαρά συμβολική υποψηφιότητα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κατέβει η ίδια αν δεν υπάρξει άλλος ισχυρός αριστερός υποψήφιος.

β. Εμβάθυνση στην οικονομική δικαιοσύνη

Η κεντρική της υπόσχεση παραμένει η καταπολέμηση της ανισότητας. Στηρίζει την αύξηση της φορολογίας για τους πλουσιότερους και την ενίσχυση υπηρεσιών όπως η υγεία, η στέγαση και η παιδεία. Αυτός ο άξονας αποτελεί και την ιδεολογική «γέφυρα» με τον Μπέρνι Σάντερς.

γ. Αξιοποίηση θεσμικής ισχύος

Η θέση της στην Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου, με έμφαση στο Medicaid, δείχνει ότι ενδιαφέρεται να επηρεάσει ουσιαστικές πολιτικές και όχι μόνο να κάνει δημόσιες παρεμβάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις προσπάθειές της να οργανώσει ευρύτερες συμμαχίες εντός του Δημοκρατικού Κόμματος.

Οι πιθανές διαδρομές: Κογκρέσο, Γερουσία ή Προεδρία

Η AOC βρίσκεται μπροστά σε τρία ρεαλιστικά σενάρια:

Σενάριο 1: Παραμονή στο Κογκρέσο

Η θέση αυτή της παρέχει μια τεράστια πλατφόρμα. Είναι ήδη από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του Κογκρέσου και έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να επηρεάζει τόσο τη νομοθεσία όσο και την εσωτερική πολιτική συζήτηση του κόμματος.

Σενάριο 2: Υποψηφιότητα για τη Γερουσία

Αυτό θα την έφερνε αντιμέτωπη με τον Τσακ Σούμερ, κάτι που πολλοί προοδευτικοί θα υποστήριζαν. Ωστόσο, η Νέα Υόρκη είναι πολιτικά σύνθετο πεδίο: για να κερδίσει μια τέτοια μάχη, θα χρειαζόταν να αυξήσει την απήχησή της και σε πιο αγροτικές ή μετριοπαθείς περιοχές της πολιτείας.

Σενάριο 3: Προεδρική υποψηφιότητα το 2028

Παρότι δεν κάνει περιοδείες στα πρώιμα πολιτειακά caucus, η ορατότητα και η δημοφιλία της εντός του Δημοκρατικού Κόμματος είναι υψηλές. Το εμπόδιο βρίσκεται στους ανεξάρτητους και στο ευρύ εκλογικό σώμα, όπου η δημόσια εικόνα της έχει πολωθεί λόγω της δεξιάς προπαγάνδας εναντίον της.

Τι την κινεί πραγματικά

Πέρα από την πολιτική στρατηγική και τους θεσμικούς ρόλους, υπάρχει μια σταθερή αξία που την καθοδηγεί: η ανάγκη να εκπροσωπεί τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσε, τους ανθρώπους που συχνά δεν έχουν φωνή στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η δήλωση «Είμαι κορίτσι από το Μπρονξ» δεν είναι απλώς ρητορικό σχήμα· είναι ένα υπαρξιακό σημείο αναφοράς που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο συγκρούεται με τις πολιτικές ελίτ και απαντά στις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ – ακόμη και όταν αυτές είναι προσβλητικές ή φυλετικά υπονοούμενες.

Ο συνδυασμός λαϊκής ταυτότητας, προοδευτικής ιδεολογίας και οργανωτικής ισχύος είναι αυτό που την ωθεί να συνεχίζει. Αλλά κάτι ακόμη πιο ουσιαστικό τροφοδοτεί την πορεία της: η πεποίθηση ότι η δημοκρατία πρέπει να είναι ένα ζωντανό σύστημα που λειτουργεί για όλους και όχι μόνο για όσους διαθέτουν ισχύ.