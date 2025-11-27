Ουκρανία και ΕΕ σε συναγερμό για τη στάση των ΗΠΑ – Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Πούτιν

Κλιμακώνονται οι διπλωματικές διεργασίες γύρω από την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο και τη Μόσχα να εμφανίζεται ανοιχτή – αλλά με όρους.

Ο Πούιτν δέχεται το πλαίσιο των Τραμπ και Γουίτκοφ

Ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έθεσε ως προϋπόθεση για την παύση των συγκρούσεων την αποχώρηση της Ουκρανίας από τα εδάφη που η Ρωσία διεκδικεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. «Αν τα ουκρανικά στρατεύματα εγκαταλείψουν τις περιοχές που κατέχουν, θα σταματήσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μπισκέκ, την πρωτεύουσα του Κιργιστάν. «Αν δεν το κάνουν, θα το επιτύχουμε με στρατιωτικά μέσα», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Δεν διευκρίνισε από ποιες ακριβώς περιοχές θα έπρεπε να αποσυρθούν τα ουκρανικά στρατεύματα. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα απαιτήσει η Ουκρανία να παραδώσει πλήρως τις τέσσερις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια — ακόμη και τα τμήματα που δεν έχει ποτέ καταλάβει. Το Κρεμλίνο προσάρτησε παράνομα αυτές τις περιοχές το 2022 και τις συμπεριέλαβε στο Σύνταγμα ως μέρος της ρωσικής επικράτειας.

Η Ρωσία ελέγχει αυτή τη στιγμή περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως αντιμετωπίζει θετικά το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων ως βάση για διαπραγμάτευση. Ωστόσο, η ουκρανική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι ρωσικές απαιτήσεις παραμένουν απαράδεκτες. Η αναγνώριση της Κριμαίας και του Ντονμπάς, όπως και η παραχώρηση εδαφών που εξακολουθούν να ελέγχονται από τις ουκρανικές δυνάμεις, αποτελούν «κόκκινες γραμμές» για την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι τα περιβόητα 28 σημεία, τα οποία φαίνεται να έχουν να έχουν γίνει 19 μετά τη «διορθωτική» διαπραγμάτευση ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη, αποδίδονται σε non paper της Μόσχας, ενώ αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ουάσιγκτον η διαρροή ηχητικού από το Bloomberg, στο οποίο ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ συμβουλεύει τους Ρώσους αξιωματούχους πώς να προσεγγίσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι αντιδράσεις φτάνουν μέχρι και το επιτελείο του Τραμπ, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ουκρανία Κιθ Κέλογκ ενδέχεται να αποχωρήσει από τη θέση του, ως αντίδραση στην αμερικανική στάση απέναντι στη Μόσχα.

Το στοίχημα του Κιέβου

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, έκανε μια προσεκτικά διατυπωμένη δημόσια τοποθέτηση, ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και εκφράζοντας την ελπίδα για θετική πρόοδο στις επερχόμενες συνομιλίες, ώστε να τερματιστεί «ο ρωσικός πόλεμος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η άφιξη αμερικανικής αποστολής στο Κίεβο, προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι επαφές και να εκτιμηθούν τα πιθανά βήματα προς μια επίσημη διαδικασία ειρήνευσης. Η αμφιβολία για τις πραγματικές διαθέσεις της Μόσχας να δώσει τέλος στις εχθροπραξίες παραμένει.

Την ίδια ώρα, η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ φαίνεται να απομακρύνεται οριστικά, αφήνοντας ως μοναδικό θεσμικό άξονα το ευρωπαϊκό μονοπάτι. Παρότι η πόρτα της ΕΕ παραμένει ανοιχτή, κανείς δεν αποκλείει πιθανά βέτο από μεμονωμένα κράτη-μέλη, όπως και ότι θα πρέπει να επιλυθούν σημαντικά θέματα, από τη διαφθορά μέχρι τη μελλοντική κατανομή ευρωπαϊκών πόρων.

Σε γενικές γραμμές, το Κίεβο καλείται να πείσει εκ νέου τον Λευκό Οίκο να το στηρίξει ενεργά και να μην ευθυγραμμιστεί με τη γραμμή του Κρεμλίνου.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Politico, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να μετέφερε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα συζητηθούν μόνο μετά την επίτευξη συνθήκης ειρήνης. Η θέση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία σε Κίεβο και Βρυξέλλες, καθώς ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη ρωσική προσέγγιση και αφήνει την Ουκρανία εκτεθειμένη στον κίνδυνο νέας επίθεσης. Οι Ευρωπαίοι πιέζουν για ισχυρές και άμεσες εγγυήσεις ασφάλειας, αν και αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω εσωτερικών διχασμών και των πιέσεων για αποτροπή τετελεσμένων στα ουκρανικά εδάφη.

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Οι Ευρωπαίοι επιμένουν στους εξοπλισμούς

Σε επίπεδο στρατιωτικής κινητοποίησης, η ένταση στην Ευρώπη εντείνεται. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Αμερικανός Υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ αυξάνει την παραγωγή πυραύλων, δημιουργώντας απόθεμα που υπερβαίνει τις τρέχουσες επιχειρησιακές ανάγκες. Την ίδια στιγμή, η Wall Street Journal αποκάλυψε γερμανικό απόρρητο σχέδιο για πιθανή μεταφορά 800.000 στρατιωτών στα ανατολικά, σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης, την ώρα που η Γαλλία επαναφέρει τη στρατιωτική θητεία.

Σε αυτό το κλίμα γενικευμένης ανησυχίας, ο Πούτιν επιχείρησε να μετριάσει τις εντυπώσεις, δηλώνοντας ότι η Ρωσία «δεν προτίθεται να επιτεθεί στην Ευρώπη». Μια δήλωση που, υπό το φως των εξελίξεων, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία.

Οι περισσότεροι αναλυτές και πολιτικοί παράγοντες – με εξαίρεση τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ – εμφανίζονται απαισιόδοξοι για τις πραγματικές προθέσεις του Κρεμλίνου, εκτιμώντας ότι ο Πούτιν δύσκολα θα κινηθεί προς συμβιβασμό, ακόμη κι αν δήλωσε ανοιχτός να συζητήσει την πρωτοβουλία των 19 σημείων για τερματισμό του πολέμου.

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