Τραμπ: Νέα μέτρα για τη μετανάστευση, στον απόηχο της επίθεσης σε δύο μέλη της Εθνοφρουράς

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη εκτεταμένα σχέδια για σκλήρυνση των μεταναστευτικών κανόνων, μεταξύ των οποίων την αναστολή μετανάστευσης από «Τρίτες Χώρες» και την κατάργηση όλων των ομοσπονδιακών επιδομάτων και επιχορηγήσεων προς «μη πολίτες» που βρίσκονται στη χώρα.

Σε δύο αναρτήσεις στο Truth Social αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «παγώσει μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις Τρίτες Χώρες, ώστε το σύστημα των ΗΠΑ να μπορέσει να ανακάμψει πλήρως», χωρίς να διευκρινίσει ποιες χώρες εμπίπτουν σε αυτόν τον χαρακτηρισμό — έναν όρο που χρησιμοποιείται αόριστα για κράτη με υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και οικονομική αστάθεια.

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι θα ακυρώσει «εκατομμύρια» εισδοχές που πραγματοποιήθηκαν επί της προηγούμενης κυβέρνησης Μπάιντεν και θα απομακρύνει «οποιονδήποτε δεν αποτελεί καθαρό όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή δεν είναι ικανός να αγαπήσει τη χώρα μας».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι σκοπεύει να τερματίσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και επιχορηγήσεις για μη πολίτες, να «αφαιρεί την υπηκοότητα από μετανάστες που υπονομεύουν την εσωτερική γαλήνη» και να απελαύνει κάθε αλλοδαπό που χαρακτηρίζει «βάρος για το κράτος, κίνδυνο για την ασφάλεια ή ασύμβατο με τον Δυτικό Πολιτισμό».

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τον πυροβολισμό δύο μελών της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, εκ των οποίων η μία υπέκυψε στα τραύματά της μία ημέρα αργότερα. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η επίθεση διαπράχθηκε από υπήκοο Αφγανιστάν.

Ώρες μετά την επίθεση, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, Τζόζεφ Έντλοου, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η υπηρεσία θα επανεξετάσει κάθε μετανάστη που κατέχει Πράσινη Κάρτα και προέρχεται από «χώρα ανησυχίας».

Η υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης την άμεση και επ’ αόριστον αναστολή όλων των αιτημάτων μετανάστευσης που αφορούν υπηκόους Αφγανιστάν.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια ιδιαίτερα επιθετική μεταναστευτική ατζέντα από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος. Τον Ιούνιο, ανακοίνωσε μια εκτεταμένη απαγόρευση ταξιδιών για μετανάστες από 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Αφγανιστάν.

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