Η ανάπτυξη αυξάνει τα φορολογικά έσοδα έως το 2029 – Τι αλλάζει με τη νέα φορολογική κλίμακα

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Στα 81,8 δισ. ευρώ αναμένεται να είναι ο "πήχης" των φόρων το 2029 από 71,1 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι είναι φέτος με βάση το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες 27/11 στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ουσιαστικά, επιπλέον φόροι της τάξης των 10,7 δισεκ. καλούνται να πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις την επόμενη τετραετία καθώς αναμένεται να αυξηθούν και τα εισοδήματα και βέβαια το ΑΕΠ της χώρας με βάση

Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από τους φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων προβλέπεται να φτάσουν στα 81,8 δισ. ευρώ το 2029 από 71,1 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισρεύσουν φέτος.

Στις επιμέρους κατηγορίες από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι εισπράξεις εκτιμώνται στα 33,029 δισ. ευρώ το 2029, από 26,8 δισ. ευρώ φέτος, σημειώνοντας αύξηση 6,2 δισ. ευρώ.

Επίσης, από το κομμάτι του ΦΠΑ τα έσοδα σε βάθος τετραετίας αναμένεται να φτάσουν στα 31,4 δισ. ευρώ από 25,6 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 5,7 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι παροχές προς τους εργαζόμενους θα αυξηθούν, μεν, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό. Συγκεκριμένα θα έχουν αύξηση μόλις κατά 2,1 δισ. ευρώ στα 27,5 δισ. ευρώ το 2029, από 25,4 δισ. ευρώ το 2025.

Και αυτό παρά τις νέες παρεμβάσεις με τις μειώσεις συντελεστών στην φορολογική κλίμακα. Σημειώνεται ότι η νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει από το 2026 προβλέπει:

1.Μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται:

- από 22% σε 20% για εισόδημα μεταξύ 10.000 - 20.000 ευρώ,

- από 28% σε 26% για εισόδημα μεταξύ 20.000 - 30.000 ευρώ και

- από 36% σε 34% για εισόδημα μεταξύ 30.000 - 40.000 ευρώ,

2. Εισαγωγή νέου συντελεστή 39% για εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ

Ο συντελεστής για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

- 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

- 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα και

- 9% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

Όσον αφορά στους πολύτεκνους, προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση των συντελεστών και ειδικότερα, για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται,

3. Ο συντελεστής για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων:

- 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

- 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα,

- 20% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

- 18% για φορολογούμενους με 4 εξαρτώμενα τέκνα και

- 16% για φορολογούμενους με 5 εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.,

- Μηδενισμός του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας έως 25 ετών και διαμόρφωση σε 9% του συντελεστή για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας από 26 έως 30 ετών.