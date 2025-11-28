ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ανάπτυξη αυξάνει τα φορολογικά έσοδα έως το 2029 – Τι αλλάζει με τη νέα φορολογική κλίμακα
Φορολογία
09:00 - 28 Νοε 2025

Η ανάπτυξη αυξάνει τα φορολογικά έσοδα έως το 2029 – Τι αλλάζει με τη νέα φορολογική κλίμακα

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα 81,8 δισ. ευρώ αναμένεται να είναι ο "πήχης" των φόρων το 2029 από 71,1 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι είναι φέτος με βάση το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες 27/11 στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ουσιαστικά, επιπλέον φόροι της τάξης των 10,7 δισεκ. καλούνται να πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις την επόμενη τετραετία καθώς αναμένεται να αυξηθούν και τα εισοδήματα και βέβαια το ΑΕΠ της χώρας με βάση

Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από τους φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων προβλέπεται να φτάσουν στα 81,8 δισ. ευρώ το 2029 από 71,1 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισρεύσουν φέτος.

Στις επιμέρους κατηγορίες από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι εισπράξεις εκτιμώνται στα 33,029 δισ. ευρώ το 2029, από 26,8 δισ. ευρώ φέτος, σημειώνοντας αύξηση 6,2 δισ. ευρώ.

Επίσης, από το κομμάτι του ΦΠΑ τα έσοδα σε βάθος τετραετίας αναμένεται να φτάσουν στα 31,4 δισ. ευρώ από 25,6 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 5,7 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι παροχές προς τους εργαζόμενους θα αυξηθούν, μεν, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό. Συγκεκριμένα θα έχουν αύξηση μόλις κατά 2,1 δισ. ευρώ στα 27,5 δισ. ευρώ το 2029, από 25,4 δισ. ευρώ το 2025.

Και αυτό παρά τις νέες παρεμβάσεις με τις μειώσεις συντελεστών στην φορολογική κλίμακα. Σημειώνεται ότι η νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει από το 2026 προβλέπει:

1.Μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται:

- από 22% σε 20% για εισόδημα μεταξύ 10.000 - 20.000 ευρώ,

- από 28% σε 26% για εισόδημα μεταξύ 20.000 - 30.000 ευρώ και

- από 36% σε 34% για εισόδημα μεταξύ 30.000 - 40.000 ευρώ,

2. Εισαγωγή νέου συντελεστή 39% για εισοδήματα μεταξύ 40.000 και 60.000 ευρώ

Ο συντελεστής για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

- 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

- 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα και

- 9% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

Όσον αφορά στους πολύτεκνους, προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση των συντελεστών και ειδικότερα, για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται,

3. Ο συντελεστής για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, ο οποίος πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων:

- 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

- 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα,

- 20% για φορολογούμενους με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

- 18% για φορολογούμενους με 4 εξαρτώμενα τέκνα και

- 16% για φορολογούμενους με 5 εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.,

- Μηδενισμός του φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας έως 25 ετών και διαμόρφωση σε 9% του συντελεστή για εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ των νέων ηλικίας από 26 έως 30 ετών.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 09:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιστώνεται η επιστροφή ενοικίου – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
Ακίνητα

Πιστώνεται η επιστροφή ενοικίου – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

«Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση και αναφορές για χαλάζι
Ειδήσεις

«Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική – Ισχυρή βροχόπτωση και αναφορές για χαλάζι

Black Friday: Οι «ύποπτες» πρακτικές παραπλανητικών εκπτώσεων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
ΕΜΠΟΡΙΟ

Black Friday: Οι «ύποπτες» πρακτικές παραπλανητικών εκπτώσεων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας
Οικονομία

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν
Οικονομία

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο
Τεχνολογία

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία
Οικονομία

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 23:47

Απώλειες στη Wall Street με «βαρίδι» την τεχνολογία – Τι φοβάται η αγορά

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 23:20

«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:43

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 22:30

Commerzbank: Η μάχη εξαγοράς «φουντώνει» με την UniCredit πλέον στο 37,7%

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:14

Μυστήριο πίσω από την πτώση του αμερικανικού «Απάτσι» – Σκόπιμη κατάρριψη ή λάθος;

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:45

Μαρόκο: Συνελήφθησαν 11 καταζητούμενοι για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:25

Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπές και ξήλωμα 500 μέτρων παράνομων καλωδίων

Υγεία
09/06/2026 - 21:00

10 «παράξενα» πράγματα που κάνουν τα νεογέννητα (και είναι απολύτως φυσιολογικά!)

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:00

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα νέα στοιχεία «δείχνουν» τον σύντροφο της 54χρονης

Πολιτική
09/06/2026 - 20:39

Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:19

Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο «Απάτσι» και θα απαντήσουμε

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:04

Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ