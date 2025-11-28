Πιστώνεται η επιστροφή ενοικίου – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

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Υποχρεωτική ύπαρξη ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
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Το ποσό υπολογίζεται από τα πραγματικά καταβληθέντα ενοίκια (όπως δηλώθηκαν στο Ε2). Αν υπάρχουν απλήρωτα ενοίκια, η επιστροφή μειώνεται ή μηδενίζεται.
Ποιοι είναι δικαιούχοι
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Ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με τον τύπο κατοικίας.
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Για τη φοιτητική κατοικία, εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια.
Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρωθούν
Υπάρχει δυνατότητα ένστασης έως 31/12/2025 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδείξεις πληρωμών, βεβαιώσεις σπουδών).
Για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. μισθωτήρια Δημοσίου ή ανηλίκων), τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν έως 20/10/2025 ώστε η πληρωμή να γίνει εντός Νοεμβρίου 2025.
Προσοχή στο IBAN
Περίπου 100.000 δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει IBAN και δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν αν δεν το καταχωρίσουν άμεσα.
Πώς δηλώνεται IBAN:
myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN.