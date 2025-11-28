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Πιστώνεται η επιστροφή ενοικίου – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
Ακίνητα
08:48 - 28 Νοε 2025

Πιστώνεται η επιστροφή ενοικίου – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, πιστώνεται η επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ για κύρια και φοιτητική κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση δίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης.

Τι “ξεκλειδώνει” την ενίσχυση

  • Υποχρεωτική ύπαρξη ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

  • Το ποσό υπολογίζεται από τα πραγματικά καταβληθέντα ενοίκια (όπως δηλώθηκαν στο Ε2). Αν υπάρχουν απλήρωτα ενοίκια, η επιστροφή μειώνεται ή μηδενίζεται.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

  • Ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με τον τύπο κατοικίας.

  • Για τη φοιτητική κατοικία, εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρωθούν

Υπάρχει δυνατότητα ένστασης έως 31/12/2025 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδείξεις πληρωμών, βεβαιώσεις σπουδών).

Για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. μισθωτήρια Δημοσίου ή ανηλίκων), τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν έως 20/10/2025 ώστε η πληρωμή να γίνει εντός Νοεμβρίου 2025.

Προσοχή στο IBAN

Περίπου 100.000 δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει IBAN και δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν αν δεν το καταχωρίσουν άμεσα.

Πώς δηλώνεται IBAN:
myAADE → Μητρώο & ΕπικοινωνίαΔήλωση Λογαριασμού IBAN.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 09:04
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