Πιστώνεται η επιστροφή ενοικίου – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

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Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, πιστώνεται η επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ για κύρια και φοιτητική κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση δίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης.

Τι “ξεκλειδώνει” την ενίσχυση

Υποχρεωτική ύπαρξη ηλεκτρονικού μισθωτηρίου .

Το ποσό υπολογίζεται από τα πραγματικά καταβληθέντα ενοίκια (όπως δηλώθηκαν στο Ε2). Αν υπάρχουν απλήρωτα ενοίκια, η επιστροφή μειώνεται ή μηδενίζεται.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με τον τύπο κατοικίας.

Για τη φοιτητική κατοικία, εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρωθούν

Υπάρχει δυνατότητα ένστασης έως 31/12/2025 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδείξεις πληρωμών, βεβαιώσεις σπουδών).

Για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. μισθωτήρια Δημοσίου ή ανηλίκων), τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν έως 20/10/2025 ώστε η πληρωμή να γίνει εντός Νοεμβρίου 2025.

Προσοχή στο IBAN

Περίπου 100.000 δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει IBAN και δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν αν δεν το καταχωρίσουν άμεσα.

Πώς δηλώνεται IBAN:

myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN.