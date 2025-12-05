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Πεσκόφ: Αν η Ουκρανία απορρίψει τους όρους, η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
Ειδήσεις
15:36 - 05 Δεκ 2025

Πεσκόφ: Αν η Ουκρανία απορρίψει τους όρους, η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία θα συνεχιστούν, εάν η επίτευξη των στόχων μέσω ειρηνικών μέσων αποδειχθεί αδύνατη. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επανέλαβε τη θέση της Μόσχας σε συνέντευξή του σε ρωσικό μέσο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τι θα συμβεί αν το Κίεβο αρνηθεί τους όρους για μια ειρηνική συμφωνία.

Ο Πεσκόφ τόνισε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να χτυπά την Ουκρανία εάν αποτύχουν οι προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης. «Η στρατιωτική επιχείρηση θα συνεχιστεί», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι πλήρως έτοιμες και αποφασισμένες να πετύχουν τους στόχους τους με όποιον τρόπο κριθεί απαραίτητο.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν επανέλαβε ότι η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη από τη Σύνοδο της Αλάσκας, όπου καθορίστηκαν οι βασικοί όροι διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε ειρηνικές διαπραγματεύσεις και είναι έτοιμη να αναζητήσει λύση με ευελιξία, βασιζόμενη στο σχέδιο που έχει προετοιμάσει η ομάδα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Ενδιαφερόμαστε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και να εργαστούμε σοβαρά για την επίτευξη συμφωνίας», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Τραμπ

Παράλληλα, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνάντησης μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας νέο κύκλο ενδιαφέροντος για τις ρωσοαμερικανικές διπλωματικές επαφές.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι μια τέτοια συνάντηση «θα μπορούσε σίγουρα να συμβεί», χωρίς όμως να προσδιορίσει χρονοδιάγραμμα. Ο Ρώσος αξιωματούχος τόνισε ότι οι πρόσφατες συζητήσεις στη Μόσχα βασίστηκαν στις «κύριες κατανοήσεις που επιτεύχθηκαν στο Άνκορατζ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Κρεμλίνο θεωρεί ρεαλιστική την πραγματοποίηση συνάντησης υψηλού επιπέδου, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαβουλεύσεις και δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Η θέση της Ρωσίας, όπως την τόνισε ο Πεσκόφ, παραμένει σαφής: η ειρηνική οδός αποτελεί προτίμηση, αλλά εάν αποτύχει, η στρατιωτική δράση θα συνεχιστεί, ενώ οι διεθνείς διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επαφών με τις ΗΠΑ, παραμένουν ανοιχτές.

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