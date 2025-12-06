«Τέλος εποχής;»: Η εξαγορά της Warner Bros από το Netflix απειλεί το μέλλον της κινηματογραφικής εμπειρίας

Η Netflix και η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσαν μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία ο κολοσσός του streaming θα εξαγοράσει το στούντιο κινηματογράφου και την υπηρεσία streaming της WBD, βάζοντας τέλος σε μια πολύμηνη διαδικασία υποβολής προσφορών στην οποία συμμετείχαν επίσης οι Paramount/Skydance και η Comcast.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Παρασκευή (5/12) ανακοινώθηκε η εξαγορά «μαμούθ» ύψους 70 δισ. της Warner Bros από τον κολοσσό του streaming.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και με τη Netflix να αναδεικνύεται νικήτρια, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις κινηματογραφικές αίθουσες βρίσκονται σε πανικό.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κινηματογραφικά στούντιο, η πλατφόρμα streaming δεν έχει ακολουθήσει τις συμβατικές πρακτικές διανομής στις αίθουσες και υπάρχουν φόβοι ότι θα μπορούσαν να έρθουν μεγάλες αλλαγές σε μια βιομηχανία που εξακολουθεί να παλεύει να ανακάμψει μετά την πανδημία.

«Δεν είναι μυστικό ότι αυτό ήταν πιθανώς το λιγότερο επιθυμητό αποτέλεσμα για πολλούς ιδιοκτήτες κινηματογράφων», δήλωσε ο Shawn Robbins, διευθυντής αναλυτικών δεδομένων στη Fandango και ιδρυτής της Box Office Theory. «Δεν υπάρχουν δύο τρόποι να το δεις. Μπορεί να είναι μία από τις πιο σημαντικές ημέρες στην ιστορία του κλάδου, αλλά θα μπορούσε ακόμα να αποτελέσει μια εποικοδομητική καμπή για τον κινηματογράφο, αν η Netflix τιμήσει τις πρώτες ενδείξεις ότι θα διατηρήσει το επιχειρηματικό μοντέλο της θεατρικής διανομής για τις παραγωγές της Warner Bros. και θα αξιοποιήσει τα μοναδικά πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου, τα οποία δεν μπορούν να αναπαραχθούν στην πλατφόρμα streaming».

Η Cinema United, η μεγαλύτερη παγκοσμίως εμπορική ένωση εκμεταλλευτών κινηματογράφων, εξέφρασε έντονη αντίθεση το πρωί της Παρασκευής (5/12) σχετικά με την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της WBD στη Netflix.

«Η προτεινόμενη εξαγορά της Warner Bros. από τη Netflix συνιστά μια άνευ προηγουμένου απειλή για τον παγκόσμιο κλάδο των κινηματογραφικών αιθουσών», δήλωσε ο CEO Michael O’Leary. «Οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της εξαγοράς θα επηρεάσουν τις αίθουσες από τα μεγαλύτερα πολυκινηματοθέατρα, έως τους ανεξάρτητους κινηματογράφους που διαθέτουν μία μόνο οθόνη σε μικρές πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο».

Σειρά επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο μίλησαν στο CNBC εκφράζοντας ανησυχίες ότι η εξαγορά της WBD από τη Netflix θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του αριθμού των ταινιών που διατίθενται στις αίθουσες ετησίως και συνεπώς σε πτώση των ετήσιων εσόδων από εισιτήρια.

«Το διακηρυγμένο επιχειρηματικό μοντέλο της Netflix δεν υποστηρίζει τη θεατρική διανομή. Στην πραγματικότητα, βρίσκεται σε αντίθεση με αυτήν», είπε ο O’Leary.

Η Cinema United δήλωσε ότι η συμφωνία «θα κινδύνευε να αφαιρέσει το 25% των ετήσιων εσόδων του εγχώριου box office», θέτοντας ιδιαίτερα σε κίνδυνο τις μικρότερες αλυσίδες και τους ανεξάρτητους κινηματογράφους. «Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που διαθέτουμε, επειδή πιστεύουμε ότι μια συμφωνία τέτοιου μεγέθους και με τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει είναι κάτι που όλοι οι φορείς με ρυθμιστική και εποπτική αρμοδιότητα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά», συμπλήρωσε ο O’Leary. «Ήδη μιλάμε με ανθρώπους σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο, καθώς και διεθνώς, επειδή πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί μια σημαντικότατη απειλή για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της κινηματογραφικής έκθεσης».

Επισημαίνεται ότι η Cinema United δεν είναι ο μόνος φορέας που ανησυχεί για το μέλλον της βιομηχανίας, εάν εγκριθεί η συμφωνία με τη Netflix.

Μια συλλογικότητα κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Κογκρέσο, περιγράφοντας τις πιθανές οικονομικές και θεσμικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν αν ολοκληρωθεί η συγχώνευση.

Η επιστολή, που δημοσιεύτηκε από το Variety, ανέφερε ότι η Netflix θα «κρατάει ουσιαστικά τη θεατρική αγορά από το λαιμό» και θα μπορούσε να αλλάξει το αποτύπωμα των κινηματογραφικών κυκλοφοριών και να μειώσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβάλλονται στα «μέτα-κινηματογραφικά» παράθυρα.

Ένα αβέβαιο μέλλον

Αρκετοί επιχειρηματίες του κλάδου των κινηματογράφων είπαν στο CNBC ότι φοβούνται πως μια συμφωνία μεταξύ WBD και Netflix θα οδηγήσει σε λιγότερες κυκλοφορίες στις αίθουσες και σε ακόμη μικρότερα παράθυρα αποκλειστικής προβολής για ταινίες που θεωρούνται μεγάλες κυκλοφορίες.

Η συγκέντρωση ισχύος στο χώρο των στούντιο αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τη βιομηχανία των αιθουσών τα τελευταία χρόνια. Όπως έχει παρατηρηθεί, όταν τα στούντιο συγχωνεύονται, συνήθως μειώνουν τον αριθμό των ταινιών που παράγουν, κάτι που ο κλάδος είδε ξεκάθαρα όταν η Disney εξαγόρασε την 20th Century Fox το 2019.

Ο κλάδος των αιθουσών έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια λόγω των διακοπών παραγωγής που προκάλεσε η πανδημία, καθώς και των διπλών εργατικών απεργιών που σταμάτησαν τα γυρίσματα και καθυστέρησαν τις κυκλοφορίες. Η βιομηχανία δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα κυκλοφοριών και εσόδων από εισιτήρια και υπάρχουν φόβοι ότι ίσως να μην το καταφέρει ποτέ.

«Αν κοιτάξετε το ζήτημα ιστορικά, όταν παραδοσιακά στούντιο απορροφώνται από άλλους φορείς -ακόμη και όταν αυτοί οι φορείς είναι επίσης παραδοσιακά στούντιο- ο αριθμός των ταινιών που παράγονται για θεατρική διανομή μειώνεται», είπε ο O’Leary στο CNBC την Παρασκευή.

Από την άλλη πλευρά, ο συν-CEO της Netflix, Ted Sarandos, είπε σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές το πρωί της Παρασκευής, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ότι οι προγραμματισμένες κυκλοφορίες της Warner Bros. «θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στις αίθουσες μέσω της Warner Bros».

Πηγές αναφέρουν ότι ο Sarandos δεν σχεδιάζει να αλλάξει τις υφιστάμενες πρακτικές της WBD. Ωστόσο, σκοπεύει να συναντηθεί με ιδιοκτήτες κινηματογράφων για να κατευνάσει τις ανησυχίες τους και να εξηγήσει το όραμά του, σύμφωνα με το οποίο οι ταινίες πρέπει να έχουν μικρότερα αποκλειστικά παράθυρα προβολής, είπε η ίδια πηγή.

Για τους επιχειρηματίες του κλάδου, η συρρίκνωση αυτή των παραθύρων αποτελεί κύρια απειλή.

Πριν από την πανδημία, οι ταινίες συνήθως προβάλλονταν στους κινηματογράφους για 70 έως 90 ημέρες πριν περάσουν στην οικιακή αγορά. Μετά τα lockdowns, τα στούντιο και οι αίθουσες διαπραγματεύτηκαν εκ νέου αυτούς τους όρους και το μέσο αποκλειστικό παράθυρο έπεσε στις 30 έως 45 ημέρες.

Η Netflix, όμως, δεν έχει ακολουθήσει ποτέ αυτούς τους κανόνες. Η εταιρεία υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το περιεχόμενό της προορίζεται για τους συνδρομητές της και, συνεπώς, πρέπει να φτάνει στα σπίτια τους μέσω της πλατφόρμας το συντομότερο δυνατό.

Σημειώνεται ότι όταν η Netflix κυκλοφορεί μια ταινία σε αίθουσες, συνήθως το κάνει μόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για συμμετοχή σε βραβεία ή για μικρά Σαββατοκύριακα προβολών ως ειδικά events.

Όταν πηγαίνει στις αίθουσες, δεν δημοσιεύει δημόσια στοιχεία για τα έσοδα από τα εισιτήρια. Αυτό έχει αφήσει τους αναλυτές του κλάδου να αναρωτιούνται αν η εταιρεία θα διατηρήσει τη διαφάνεια της WBD, όσον αφορά τις πωλήσεις εισιτηρίων μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία.

«Έχουμε κυκλοφορήσει περίπου 30 ταινίες στις αίθουσες φέτος, οπότε δεν είναι ότι είμαστε αντίθετοι με τις αίθουσες», είπε ο Sarandos στην τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής. «Αυτό στο οποίο αντιτίθεμαι κυρίως είναι τα μεγάλα αποκλειστικά παράθυρα, τα οποία δεν θεωρούμε ιδιαίτερα φιλικά προς τον καταναλωτή».

«Οι ταινίες της Netflix θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία που είχαν -κάποιες από αυτές θα έχουν μια σύντομη παρουσία στις αίθουσες εκ των προτέρων- αλλά ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να φέρουμε τις ταινίες πρώτης προβολής στα μέλη μας, επειδή αυτό αναζητούν», είπε.

Φυσικά, αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να αλλάξει τα επόμενα χρόνια.

Η Alicia Reese, αναλύτρια στη Wedbush, επεσήμανε σε σημείωμα προς επενδυτές την Παρασκευή ότι το πρόγραμμα θεατρικών κυκλοφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί μέχρι το 2029.

«Έτσι οποιοσδήποτε αγοραστής θα έπρεπε να τηρήσει αυτά τα συμβόλαια προβάλλοντας τις προγραμματισμένες ταινίες της WBD στις αίθουσες για τα επόμενα τουλάχιστον τέσσερα χρόνια», έγραψε η Reese.

Ένας επιχειρηματίας αλυσίδας κινηματογράφων, σημείωσε στο CNBC: «Το μόνο που μπορεί να κάνει ο κλάδος των αιθουσών είναι να πάρει τη Netflix στην κάθοδό της».

«Στη συμφωνία έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να κυκλοφορούν τις κλασικές ταινίες της WB στις αίθουσες», είπε ο ίδιος. «Τώρα, σημαίνει αυτό παράθυρο μίας εβδομάδας, τεσσάρων εβδομάδων ή κανένα παράθυρο; Η Netflix θα πρέπει να αλλάξει ριζικά τη φιλοσοφία της εταιρείας περί "streaming first". Μένει να δούμε. Δεν είναι καλή εξέλιξη για τον κλάδο των αιθουσών».