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H Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros - Mega deal $70 δισ.
Επιχειρήσεις
15:03 - 05 Δεκ 2025

H Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros - Mega deal $70 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Netflix ανακοίνωσε την Παρασκευή (5/12) ότι κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά τμημάτων της Warner Bros. Discovery, βάζοντας τέλος σε μία διαδικασία διεκδίκησης, στην οποία συμμετείχαν επίσης η Paramount–Skydance και η Comcast.  

Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12), η επίσημη ανακοίνωση από την Netflix επιβεβαίωσε τις διαρροές που ήθελαν την εταιρεία να βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Warner Bros για αγορά των ιστορικών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιό της, καθώς και της υπηρεσίας HBO Max.

Σύμφωνα με τη επίσημη ανακοίνωση, η συναλλαγή περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές και αποτιμάται στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή WBD. Αυτό θέτει την αξία των ιδίων κεφαλαίων της συμφωνίας στα 72 δισ. δολάρια, με συνολική επιχειρηματική αξία περίπου 82,7 δισ. δολαρίων.

Η Netflix θα αποκτήσει το κινηματογραφικό στούντιο της WBD και την υπηρεσία streaming HBO Max. Η Warner Bros. Discovery θα προχωρήσει στο ήδη προγραμματισμένο spin-out της Discovery Global, στο οποίο περιλαμβάνεται το εκτενές χαρτοφυλάκιο καναλιών pay-TV όπως τα TNT και CNN.

Αυτό το mega deal ενώνει τον κολοσσό του streaming, τη Netflix—που έχει ανατρέψει τη βιομηχανία των ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια—με το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros., γνωστό για τη βιβλιοθήκη του που περιλαμβάνει τον «Μάγο του Οζ», το franchise του Harry Potter και το σύμπαν των DC Comics. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται επίσης το περιεχόμενο του HBO Max, όπως «The Sopranos» και «Game of Thrones».

«Η αποστολή μας ήταν πάντα να ψυχαγωγούμε τον κόσμο», δήλωσε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Ted Sarandos, σε δελτίο τύπου. «Συνδυάζοντας την απίστευτη βιβλιοθήκη σειρών και ταινιών της Warner Bros.—από διαχρονικά κλασικά όπως το “Casablanca” και το “Citizen Kane”, μέχρι σύγχρονες αγαπημένες παραγωγές όπως ο Harry Potter και τα “Friends”—με τους δικούς μας τίτλους που έχουν διαμορφώσει την κουλτούρα, όπως τα “Stranger Things”, “KPop Demon Hunters” και “Squid Game”, θα μπορέσουμε να υπηρετήσουμε την αποστολή μας ακόμη καλύτερα. Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινό περισσότερα από αυτά που αγαπά και να βοηθήσουμε στον καθορισμό του επόμενου αιώνα αφήγησης ιστοριών.»

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του διαχωρισμού των τηλεοπτικών δικτύων, ο οποίος πλέον προβλέπεται για το τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μέσα σε 12 έως 18 μήνες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, κάθε μέτοχος της Warner Bros. Discovery θα λάβει 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές της Netflix για κάθε κοινή μετοχή WBD που κατέχουν κατά το κλείσιμο της συμφωνίας.

Η Netflix και η Warner Bros Discovery ανέφεραν ότι τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών ενέκριναν ομόφωνα τη συμφωνία, η οποία υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις καθώς και σε έγκριση των μετόχων της WBD.

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