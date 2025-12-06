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Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας και πλημμύρισαν σπίτια - 112 για εκκένωση προς Φάρσαλα
Ειδήσεις
09:19 - 06 Δεκ 2025

Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας και πλημμύρισαν σπίτια - 112 για εκκένωση προς Φάρσαλα

Reporter.gr Newsroom
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Υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/12) θορύβησε τους κατοίκους της Υπέρειας Λάρισας, οι οποίοι έλαβαν μήνυμα από το 112 με οδηγίες να απομακρυνθούν προς τα Φάρσαλα. 

Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, αφού η στάθμη των υδάτων ανεβαίνει συνεχώς, προκαλώντας ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις και σε γειτονικές περιοχές.

Ταυτόχρονα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι κάτοικοι των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία, οι οποίοι έλαβαν επίσης το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφαλή μετακίνησή τους.

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