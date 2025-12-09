Σάλος με την Μπριζίτ Μακρόν: Χαρακτήρισε «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες ακτιβίστριες

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, δέχτηκε επικρίσεις αφού καταγράφηκε σε βίντεο να αποκαλεί φεμινίστριες διαδηλώτριες «βρόμες σκύλες» πριν παρακολουθήσει την παράσταση του κωμικού Αρί Αμπιτάν, ο οποίος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί για βιασμό.

Η Μακρόν έκανε τα σχόλια την Κυριακή, στα παρασκήνια του θεάτρου Folies Bergère στο Παρίσι, όπου είχε πάει μαζί με την κόρη της, Τιφανί Οζιέρ, για να παρακολουθήσει το σόου του Αμπιτάν.

Στο βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα το γαλλικό περιοδικό Public, ο Αμπιτάν λέει στη Μακρόν ότι «φοβήθηκε» μετά τις διαδηλώσεις της προηγούμενης νύχτας. Εκείνη απαντά γελώντας: «Αν υπάρχουν καμιά-δυο βρόμες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω».

Το Σάββατο, φεμινίστριες ακτιβίστριες από τη συλλογικότητα #NousToutes είχαν διακόψει την παράσταση του Αμπιτάν, φορώντας μάσκες με το πρόσωπό του και τη λέξη «βιαστής» και φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής».

Ο Αμπιτάν είχε κατηγορηθεί για βιασμό στα τέλη του 2021 από μια γυναίκα με την οποία έβγαινε. Ύστερα από τριετή έρευνα, οι εισαγγελείς απέρριψαν την υπόθεση, ενώ το εφετείο επικύρωσε την απόφαση τον Ιανουάριο. Η επιστροφή του στη σκηνή έχει αμφισβητηθεί από φεμινιστικές ομάδες.

Το βίντεο με τα σχόλια της Μακρόν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Ζιντίτ Γκοντρέ έγραψε στο Instagram: «Είμαι κι εγώ μία βρόμα σκύλα. Και στηρίζω όλες τις υπόλοιπες».

Η Μανόν Ομπρί, ευρωβουλευτής του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος Η Ανυπότακτη Γαλλία, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ξεκινήσαμε με τα δικαιώματα των γυναικών ως ‘μεγάλη υπόθεση της πενταετίας’, και καταλήγουμε να τις προσβάλλουμε».

Η Μαρί Τοντελιέ, επικεφαλής του κόμματος των Πρασίνων, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «βαθιά προσβλητικές» σε συνέντευξή της στο BFM-TV. «Μια Πρώτη Κυρία δεν πρέπει να λέει τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Το γραφείο της Μακρόν ανέφερε ότι ο διάλογος «πρέπει να θεωρηθεί αποκλειστικά ως κριτική στη ριζοσπαστική μέθοδο» που χρησιμοποίησαν οι φεμινίστριες διαδηλώτριες.